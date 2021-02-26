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Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, -

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что протесты против приговора активисту Сергею Стерненко показывают отношение народа к судебной системе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

По словам парламентария, фракция "СН" сознательно не высказывает свою позицию в отношении судебного приговора.

"Нет позиции у фракции. И это не хаос, это сознательное решение фракции – не высказывать позицию. Почему? Потому, что во фракции люди, которые за одну позицию и за другую позицию", - отметил Корниенко.

Нардеп считает, что люди, вышедшие протестовать против приговора Стерненко к Офису Президента, главным образом высказывали претензии к судебной системе.

"Я там не увидел призыва отпускать, это касается больше состояния судов. Но это волнует всех, как именно они относились к этому делу. Все понимают, что в основе претензий, возможно, для некоторых фигура Стерненко, но для большинства это кейс об украинских судах и о доверии к ним", - сказал Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Геращенко просит всех, кто будет митинговать в поддержку Стерненко в субботу не нападать на правоохранитей: Полиция - с народом

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Читайте: В Раде нужно создать ВСК в связи с возможными переговорами Медведчука и Суркова, - "слуга народа" Корниенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+38
ЗЕленою пліснявою бельма заволокло Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4719 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 чи що Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7851 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Люди були з плакатами - СВОБОДУ СТЕРНЕНКО Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233
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26.02.2021 09:12
+27
Завтра посмотришь, балабол
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26.02.2021 09:13
+22
А ще знаєте, як зараз кажуть «от система не змінилась».

І це такий маркер насправді - хто вам скаже про систему - заряджайте йому з ноги. Тому що саме ці люди - от буквально - в 2019-му не казали про систему, а казали - от все це Порошенко, не зробив, не звільнив, не призначив. Тобто не було системи - був конкретно хто винен - Порошенко.

А зараз система. Не переплутайте.
А я от інакше поверну. От був Порошенко - і при всіх його складних і суперечливих відносинах з Трухановим і з вже покійним Кернесом, з усією піздобратією «довіряй ділам» і з такими ж непростими стосунками з тим же Аваковим - не сидів Стерненко. Не сидів і не судив його приморський суд за викрадення за 300 гривень.
І Антоненко не сидів. І Кузьменко. І Дугарь.
І не було таких ганебних рішень і вироків.
Тому буду вас, *****, періодично годувати цією «системою». І нагадувати. Вибачайте.
Sergii Iesipov
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26.02.2021 09:13
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ЗЕленою пліснявою бельма заволокло Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4719 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 чи що Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7851 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Люди були з плакатами - СВОБОДУ СТЕРНЕНКО Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233 Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2233
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26.02.2021 09:12 Ответить
Згоден. Це вже клініка
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26.02.2021 10:00 Ответить
Завтра посмотришь, балабол
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26.02.2021 09:13 Ответить
Да попрячутся они все за спины ментовские. Да и в Киеве их нет. Все в округах "работают" Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7249
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26.02.2021 09:15 Ответить
А ще знаєте, як зараз кажуть «от система не змінилась».

І це такий маркер насправді - хто вам скаже про систему - заряджайте йому з ноги. Тому що саме ці люди - от буквально - в 2019-му не казали про систему, а казали - от все це Порошенко, не зробив, не звільнив, не призначив. Тобто не було системи - був конкретно хто винен - Порошенко.

А зараз система. Не переплутайте.
А я от інакше поверну. От був Порошенко - і при всіх його складних і суперечливих відносинах з Трухановим і з вже покійним Кернесом, з усією піздобратією «довіряй ділам» і з такими ж непростими стосунками з тим же Аваковим - не сидів Стерненко. Не сидів і не судив його приморський суд за викрадення за 300 гривень.
І Антоненко не сидів. І Кузьменко. І Дугарь.
І не було таких ганебних рішень і вироків.
Тому буду вас, *****, періодично годувати цією «системою». І нагадувати. Вибачайте.
Sergii Iesipov
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26.02.2021 09:13 Ответить
Ну так получается:
144 реформы - сбрехав.
"Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства" - сбрехав.
"І не було таких ганебних рішень і вироків." - тут смешно.
"складних і суперечливих відносинах" - вот так теперь называются дружеские отношения? «Все, что мы сегодня говорим,.. что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Вы дали возможность нам проявить свое отношение»

"итог пяти лет у власти - всего лишь 16% голосов избирателей в первом туре президентских выборов."
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26.02.2021 11:25 Ответить
Итог отсутствия мозгов у уставших от войны и стада, а также влияния говнопомоек типа 1-1
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26.02.2021 11:35 Ответить
Это тоже достойный итог петиной "работы".
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26.02.2021 12:43 Ответить
игорь полковник

Скоро уже два года как прошли конкурс и обучение 300 юристов и адвокатов, прошли обучение в школе судей, прошли действительно качественный конкурс под контролем иностранных советников (кстати первый и последний раз ,проводился такой отбор), и не назначили не одного. Потому что коррупционная и мафиозная система этого не приемлет. Они сейчас хотят все это изменить и опять назначать ,только своих и только за деньги ,никто про них да же не вспоминает.

26.02.2021 09:46
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26.02.2021 13:07 Ответить
"Ан Мур
А ще знаєте, як зараз кажуть «от система не змінилась».І це такий маркер насправді - хто вам скаже про систему - заряджайте йому з ноги. "

"Ан Мур
...Потому что коррупционная и мафиозная система этого не приемлет."- это получается та, что от пети осталась?
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26.02.2021 13:16 Ответить
Глухой что ли? Скорее дураком прикидывается. Если есть претензии к судам, то только за вынесенные ими решения и приговоры. А раз приговор необоснованный, то и Стерненко должен быть освобожден
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26.02.2021 09:13 Ответить
Не,не. Он нам здесь про очередной кейс вещает. Балабол надеется,что переведёт стрелки с посадки Стерненка на абстрактные вещи.
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26.02.2021 09:32 Ответить
Нутсючомц абстрактні? Адже судова реформа від Зєлєнского, иколи суди втратять залишки незалежності від ОПи не лише номінально, але й юридично - це не абстракція, а факт.
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26.02.2021 09:39 Ответить
Для него это очень сложная логическая цепочка... Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5766
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26.02.2021 09:51 Ответить
депутаты, делающие такие вбросы, 100% подпевалы кремля.
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26.02.2021 09:14 Ответить
Что самое интересное дело о похищении завел именно Порошенко, зато теперь он громче всех орет о беспределе властей.
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26.02.2021 09:15 Ответить
Пруфы ,что Порошенко лично заводил дело,дегенератина?а то что дело при Порошенко прикрыли,а при зекретине открыли и посадили -факт
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26.02.2021 09:17 Ответить
Чудо ЗЕлене, а Порох що тоді в Одесі дільничим ментом працював Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7772
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26.02.2021 09:18 Ответить
Ага лично прям завел.😁 У тебя в фамилии спереди буква "П" не пропущена?
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26.02.2021 09:21 Ответить
не Порошенко, а Обама.
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26.02.2021 09:26 Ответить
зря оно так...
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26.02.2021 09:15 Ответить
кому цей алкаш вішає? воно гадає, що таким чином погасить протест? ***нуті!
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26.02.2021 09:16 Ответить
Тобто гачла - "Свободу Стерненку" це не заклик негайно випустити і зняти незаконні звинувачення? Що воно там не чуло? Хтось бачив це порося на мітингу? Я ні!
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26.02.2021 09:16 Ответить
Надзвичайної тупості чоловік! Закликів "відпустити" не було тому, що ці заклики були б абсурдні. Заклики були про справедливе правосуддя, яку не дозволило б саджати і затримувати безпідставно. Якщо цього не буде, то й відпускати не доведеться. А що Стосується Стерненка, то підстав законних для його утримання під вартою просто нема. Тму тут навіть питання "відпустити" звучить якось абсурдно.
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26.02.2021 09:17 Ответить
А 100% Венедиктова и ее прокуроры, которые рисуют обвинения по Стерненко, Антоненко?
Она не меняет своих прокуроров в этом деле, как делала уже неоднократно в других случаях. Потому что прокуроры выполняют задание Венедиктовой и Зеленского.
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26.02.2021 09:18 Ответить
этого прокурорву нельзя вешать за шею... его надо повесить за левую ногу и пусть висит...
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26.02.2021 09:19 Ответить
А Вы, батенька, садист! Разве можно, за левую?! НепГеменно, за правую и гирю к шее привязать!
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26.02.2021 09:41 Ответить
О,манипуляции в ход пошли. Этот корниенко почему-то думает,что умнее всех?
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26.02.2021 09:27 Ответить
вони усі там вважають себе розумнішими за інших
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26.02.2021 10:03 Ответить
а вот если перестать пить...
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26.02.2021 09:27 Ответить
ты дыбил или чё? посадить на семь лет за нанесение телесных тому, кто должен сидеть за госизмену?
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26.02.2021 09:27 Ответить
не в тему, но этой твари нужна минута славы
Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4219
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26.02.2021 09:28 Ответить
Гнида.
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26.02.2021 10:00 Ответить
не тих при обстрілі Маріуполя прибило.
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26.02.2021 10:13 Ответить
Він не побачив призива відпускати ,евреї брешуть по любому поводу,Стерненко патріот України і за нього люди виходять і отаборяться під президентом,сотні добровольців патріотів сидять чи під слідством ні одного сепаратиста не судять,це влада котра прокуратуру суди і поліцію віддала в руки портнових медведчуків бойків рабіновічів татаровів,це януковіча-путіна реванш
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26.02.2021 09:31 Ответить
Дядя слуга Бені. Вони не тільки вимагали випускати Стерненко і Антоненко, а всій вашій шоблі шурувати геть.
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26.02.2021 09:31 Ответить
Бенин ЗЕленый нацюцюрнык. Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7815 Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7815 Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7815
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26.02.2021 10:04 Ответить
Брехливе зелене чмо
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26.02.2021 09:32 Ответить
я читала обвинительный акт или как это называется, конечно будут претензии, пришел чувак рассказал страшную историю, ему абсолютно поверили и кому-то влепили приговор, только потому, что он на него указал..., это ничего общего с правосудием не имеет вообще..., потому что с другой стороны, мы видим, как кто-то кого-то убивает в прямом эфире и это ничего не значит, его могут отпустить за недостатком улик... это абсурд и треш, так не бывает в правовом государстве...
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26.02.2021 09:34 Ответить
Вам Зеленим Ідіотам пока по лобешнику не вріжеш самі не здогадаєтесь!! Протестувальники проти вироку Стерненку висловлювали претензії до судової системи, я не побачив заклику відпускати, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4574
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26.02.2021 09:34 Ответить
Ти вже лось здоровий,очечки купиш собі сам...Ще скажи що із-за водія автозака всі претензії.
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26.02.2021 09:36 Ответить
Если не отпустите, можно обмен провести: судью, прокурора и слуг-уродов за решетку, а Стерненко на свободу.
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26.02.2021 09:37 Ответить
корнієнко перетворився на корабельну сосну. А плакати "Волю Стерненку" ніц не бачив?
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26.02.2021 09:39 Ответить
Позиция простая и понятная: ни меня, ни кого-либо из слуг урода протесты не касаются, это всё судьи такие нехорошие Готовьтесь рвать когти, ребята.
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26.02.2021 09:39 Ответить
Ну те же протестующие могут отпустить Корниенко в окно, но не говорить, что учат его летать.
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26.02.2021 09:44 Ответить
Головна ідея того, що визначало в результаті вирок Стерненко , як заявив спітнілвй від натуги Антон Геращенко на шоу "Паво на владу "- ЦЕ ВИГІДНО ПОРОШЕНКО ...

Тупіше пропіарив Пороха ніж Вовка з маслом Рошен.
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26.02.2021 09:46 Ответить
Зебилье ведет себя как бившие риги, на своей волне. В субботу увидишь, ****
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26.02.2021 09:54 Ответить
зарплату за Вітренко видали. Цей крендель ще тиждень нічого не побачить.
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26.02.2021 09:56 Ответить
Ну, да...народ не требует отпустить Стерненко потому, что народ считает - за 300 грн. надо давать не менее 7-и лет !?
Зе-идиот во главе партии !!!
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26.02.2021 09:56 Ответить
SVOBODU STERNENKO !!!
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26.02.2021 10:10 Ответить
Я ось уже не розумію, вони спеціально знущаються та підбурюють чи дійсно настільки тупі щоб подібне верзти.
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26.02.2021 10:11 Ответить
еще не завтра зеленая мразь
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26.02.2021 10:11 Ответить
У вироку Стерненку винен не ВАЗеленський, не 200% беня-діктова і т.п., а беззаконня якоїсь аморфної системи, очолюваної портновим.

"ФеєрІчно" !!!
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26.02.2021 10:21 Ответить
Так скільки ж раз , роками повторювалось, що з ним розберемося підозра буде в будь-якому разі. Вина Стеренка в тому, що він і іже з ним втримали Одесу від перетворення на "ОдНР", цим похоронили надії багатьох людей, а люді ці не прості
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26.02.2021 10:33 Ответить
Неправильно називати це зелене шобло "Слуга народу". Просто "Слуга". Вони прислужують всім, хто їм підмащує, або тримає на прив'язі, як собаку. Але тільки не народу.
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26.02.2021 10:42 Ответить
Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко

==============
Откровенный идиот
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26.02.2021 12:20 Ответить
К сожалению, шоумен успел много набрать идиотов и колаборантов в СН, пора очистить конюшню.
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26.02.2021 12:33 Ответить
Цей бомж небритий взагалі нічого не бачить.
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26.02.2021 12:40 Ответить
он на корабельную сосну щя выскочит ...
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26.02.2021 13:01 Ответить
говночлен говнопартии говнокорабельных говнососен говноколывана
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26.02.2021 13:00 Ответить
Мало що там вбачає чи вважає один прислужник.
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26.02.2021 15:22 Ответить
#СтерненкуВолю
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26.02.2021 16:16 Ответить
Тут уже такие семь лет назад не увидели. А если стулом по спине, тогда зрение наладится? Или суд, к примеру, сжечь?
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26.02.2021 16:26 Ответить
 
 