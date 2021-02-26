Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что протесты против приговора активисту Сергею Стерненко показывают отношение народа к судебной системе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
По словам парламентария, фракция "СН" сознательно не высказывает свою позицию в отношении судебного приговора.
"Нет позиции у фракции. И это не хаос, это сознательное решение фракции – не высказывать позицию. Почему? Потому, что во фракции люди, которые за одну позицию и за другую позицию", - отметил Корниенко.
Нардеп считает, что люди, вышедшие протестовать против приговора Стерненко к Офису Президента, главным образом высказывали претензии к судебной системе.
"Я там не увидел призыва отпускать, это касается больше состояния судов. Но это волнует всех, как именно они относились к этому делу. Все понимают, что в основе претензий, возможно, для некоторых фигура Стерненко, но для большинства это кейс об украинских судах и о доверии к ним", - сказал Корниенко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Пожалуйста, подождите...
І це такий маркер насправді - хто вам скаже про систему - заряджайте йому з ноги. Тому що саме ці люди - от буквально - в 2019-му не казали про систему, а казали - от все це Порошенко, не зробив, не звільнив, не призначив. Тобто не було системи - був конкретно хто винен - Порошенко.
А зараз система. Не переплутайте.
А я от інакше поверну. От був Порошенко - і при всіх його складних і суперечливих відносинах з Трухановим і з вже покійним Кернесом, з усією піздобратією «довіряй ділам» і з такими ж непростими стосунками з тим же Аваковим - не сидів Стерненко. Не сидів і не судив його приморський суд за викрадення за 300 гривень.
І Антоненко не сидів. І Кузьменко. І Дугарь.
І не було таких ганебних рішень і вироків.
Тому буду вас, *****, періодично годувати цією «системою». І нагадувати. Вибачайте.
Sergii Iesipov
144 реформы - сбрехав.
"Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства" - сбрехав.
"І не було таких ганебних рішень і вироків." - тут смешно.
"складних і суперечливих відносинах" - вот так теперь называются дружеские отношения? «Все, что мы сегодня говорим,.. что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Вы дали возможность нам проявить свое отношение»
"итог пяти лет у власти - всего лишь 16% голосов избирателей в первом туре президентских выборов."
Скоро уже два года как прошли конкурс и обучение 300 юристов и адвокатов, прошли обучение в школе судей, прошли действительно качественный конкурс под контролем иностранных советников (кстати первый и последний раз ,проводился такой отбор), и не назначили не одного. Потому что коррупционная и мафиозная система этого не приемлет. Они сейчас хотят все это изменить и опять назначать ,только своих и только за деньги ,никто про них да же не вспоминает.
26.02.2021 09:46
А ще знаєте, як зараз кажуть «от система не змінилась».І це такий маркер насправді - хто вам скаже про систему - заряджайте йому з ноги. "
"Ан Мур
...Потому что коррупционная и мафиозная система этого не приемлет."- это получается та, что от пети осталась?
Она не меняет своих прокуроров в этом деле, как делала уже неоднократно в других случаях. Потому что прокуроры выполняют задание Венедиктовой и Зеленского.
Тупіше пропіарив Пороха ніж Вовка з маслом Рошен.
Зе-идиот во главе партии !!!
"ФеєрІчно" !!!
з ним розберемосяпідозра буде в будь-якому разі. Вина Стеренка в тому, що він і іже з ним втримали Одесу від перетворення на "ОдНР", цим похоронили надії багатьох людей, а люді ці не прості
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Откровенный идиот