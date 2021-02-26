COVID-вакцину Pfizer разрешили хранить в обычных холодильниках для лекарств в течение двух недель
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило хранение вакцины Pfizer против COVID-19 при стандартной температуре морозильной камеры.
"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило, что разрешает транспортировку и хранение неразбавленных замороженных флаконов вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 при стандартных температурах, обычно встречающихся в фармацевтических морозильных камерах, в течение двух недель", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте FDA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В декабре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало разрешение на экстренное использование вакцины. Согласно первоначальным требованиям, вакцина могла храниться при температуре от -80 до -60 градусов Цельсия.
На прошлой неделе Pfizer и BioNTech представили FDA новые данные, согласно которым вакцина может оставаться стабильной при хранении при более высоких температурах - от -25 до -15 градусов Цельсия - в течение двух недель.
"Альтернативная температура для транспортировки и хранения поможет избежать необходимости закупки холодильного оборудования со сверхнизкими температурами для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину в большее количество мест", - приводятся в заявлении слова Питера Маркса, доктора медицинских наук, директора Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA.
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В итоге больше половины (73% ?) неиспользованных/невостребованных вакцин придется выбросить/утилизовать. Зато сколько шума и пиара на вакцинации.
Як сказав один із коментаторів: все одно ніхто не перевіре - спрацювала вакцина чи ні. а гроші треба пошвидше отримати. Поки не наступила нова епідемія якоїсь сінгапурської птичої корі (птичий грип вже був).
Перекладаю.
ми хотіли заробити ще й на КРУТИХ холодильниках,але РИНОК, ...УКА ,НЕ ДАЄ..
НАРОД перестав брати нашу-ЧУДО ВАКЦИНУ,бо інші ненабагато гірші..