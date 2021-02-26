РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12185 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
2 182 15
вакцина (3815) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) Pfizer (180)

COVID-вакцину Pfizer разрешили хранить в обычных холодильниках для лекарств в течение двух недель

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

COVID-вакцину Pfizer разрешили хранить в обычных холодильниках для лекарств в течение двух недель

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило хранение вакцины Pfizer против COVID-19 при стандартной температуре морозильной камеры.

"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило, что разрешает транспортировку и хранение неразбавленных замороженных флаконов вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 при стандартных температурах, обычно встречающихся в фармацевтических морозильных камерах, в течение двух недель", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте FDA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В декабре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало разрешение на экстренное использование вакцины. Согласно первоначальным требованиям, вакцина могла храниться при температуре от -80 до -60 градусов Цельсия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину: Ожидаем еще 10 млн доз, разработанные компанией Novavax

На прошлой неделе Pfizer и BioNTech представили FDA новые данные, согласно которым вакцина может оставаться стабильной при хранении при более высоких температурах - от -25 до -15 градусов Цельсия - в течение двух недель.

"Альтернативная температура для транспортировки и хранения поможет избежать необходимости закупки холодильного оборудования со сверхнизкими температурами для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину в большее количество мест", - приводятся в заявлении слова Питера Маркса, доктора медицинских наук, директора Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Всё, на сегодня хватит с меня "заряда бодрости" вакцинной. Кошмар, мля! Поют, по чьему-то приказу- всё что угодно! Кто-То торопится, по всей видимости.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:17
+3
Знаешь, чем ниже интеллект тем больше теорий заговора мерещится на каждом углу... я ни на что не намекаю, просто к сведению говорю ))
показать весь комментарий
26.02.2021 09:22
+2
Вообще слов нет - им абы лишь продать, всё равно никто не сможет проверить - работает или нет, деньги во главе угла. Брррррред.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё, на сегодня хватит с меня "заряда бодрости" вакцинной. Кошмар, мля! Поют, по чьему-то приказу- всё что угодно! Кто-То торопится, по всей видимости.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:17 Ответить
Знаешь, чем ниже интеллект тем больше теорий заговора мерещится на каждом углу... я ни на что не намекаю, просто к сведению говорю ))
показать весь комментарий
26.02.2021 09:22 Ответить
При той позорной организации проведения вакцинирования (100-159 человек в день) у зеленых придурков на вакцинацию потребуются целые годы.
В итоге больше половины (73% ?) неиспользованных/невостребованных вакцин придется выбросить/утилизовать. Зато сколько шума и пиара на вакцинации.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:19 Ответить
COVID-вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках для ліків протягом двох тижнів - Цензор.НЕТ 4805
показать весь комментарий
26.02.2021 10:40 Ответить
Вообще слов нет - им абы лишь продать, всё равно никто не сможет проверить - работает или нет, деньги во главе угла. Брррррред.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:22 Ответить
🤔
показать весь комментарий
26.02.2021 09:23 Ответить
Делай деньги,делай деньги - остальное дребебедень!!! COVID-вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках для ліків протягом двох тижнів - Цензор.НЕТ 2515
показать весь комментарий
26.02.2021 09:29 Ответить
чому сподобалась новина? А тому, що така вимоглива процедура збереження виявляється не настільки необхідна. Можна і в звичайній морозильці для морозива COVID-вакцину Pfizer дозволили зберігати у звичайних холодильниках для ліків протягом двох тижнів - Цензор.НЕТ 372
Як сказав один із коментаторів: все одно ніхто не перевіре - спрацювала вакцина чи ні. а гроші треба пошвидше отримати. Поки не наступила нова епідемія якоїсь сінгапурської птичої корі (птичий грип вже був).
показать весь комментарий
26.02.2021 09:33 Ответить
"Альтернативна температура для транспортування і зберігання допоможе уникнути необхідності закупівлі холодильного обладнання з наднизькими температурами для місць вакцинації і повинна допомогти доставити вакцину в більшу кількість місць", - наводяться в заяві слова Пітера Маркса, доктора медичних наук, директора Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA

Перекладаю.
ми хотіли заробити ще й на КРУТИХ холодильниках,але РИНОК, ...УКА ,НЕ ДАЄ..
НАРОД перестав брати нашу-ЧУДО ВАКЦИНУ,бо інші ненабагато гірші..
показать весь комментарий
26.02.2021 10:45 Ответить
Бредишь? Вакцинация во многих странах затормозила, потому что у Файзера мощностей не хватает. Спрос имеется. Ну а хранилища для этой вакцины нормальные страны уже построили. И если кто не понял, теперь по подобной технологии, возможно, будут изготавливаться другие вакцины, а кроме того препараты от рака, рассеянного склероза и других аутоимунных заболеваний. Так что холодильники точно без дела не останутся.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:56 Ответить
 
 