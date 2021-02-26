Самый лучший путь - выкинуть Россию с Донбасса силой, но могут быть последствия, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что лучший вариант решения проблемы с Донбассом - это "выкинуть Россию силой", но нужно трезво оценивать ситуацию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Что бы мы ни делали, как бы ни делали, они найдут причины и будут блокировать. Поэтому нам нужно действовать системно, последовательно, настойчиво, решительно, и все время обращаться к международному сообществу, чтобы поняли, кто есть кто, что Россия агрессор и оккупант", - сказал Кравчук.
В качестве найлучшего варианта глава делегации Украины в ТКГназвал силовое решение, однако в таком случае нужно взвесить все "за" и "против".
"Самый лучший путь – выкинуть ее (Россию. - Ред.) силой, это откровенно говоря. Просто взять и выкинуть. Но для этого нужно взвесить ситуацию. Выкинуть силой - это означает начать активные военные действия, и мы не знаем последствий. Во-вторых, мы знаем, что сегодня имеем дело не со слабым в военном плане партнером, а с большим ядерным государством. Поэтому только один путь – дипломатический и политический, и путем санкций, их нужно расширять и применять к России", - сказал Кравчук.
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видео -- https://files.catbox.moe/33od21.mp4
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Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт" І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!!
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А что было бы неплохо отвлечь их на Сирию и Кавказ))
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