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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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Самый лучший путь - выкинуть Россию с Донбасса силой, но могут быть последствия, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Самый лучший путь - выкинуть Россию с Донбасса силой, но могут быть последствия, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что лучший вариант решения проблемы с Донбассом - это "выкинуть Россию силой", но нужно трезво оценивать ситуацию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Что бы мы ни делали, как бы ни делали, они найдут причины и будут блокировать. Поэтому нам нужно действовать системно, последовательно, настойчиво, решительно, и все время обращаться к международному сообществу, чтобы поняли, кто есть кто, что Россия агрессор и оккупант", - сказал Кравчук.

В качестве найлучшего варианта глава делегации Украины в ТКГназвал силовое решение, однако в таком случае нужно взвесить все "за" и "против".

"Самый лучший путь – выкинуть ее (Россию. - Ред.) силой, это откровенно говоря. Просто взять и выкинуть. Но для этого нужно взвесить ситуацию. Выкинуть силой - это означает начать активные военные действия, и мы не знаем последствий. Во-вторых, мы знаем, что сегодня имеем дело не со слабым в военном плане партнером, а с большим ядерным государством. Поэтому только один путь – дипломатический и политический, и путем санкций, их нужно расширять и применять к России", - сказал Кравчук.

Также читайте: Нельзя проводить минские переговоры в зависимой от России на 100% стране: нужно перенести, - Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
Пришел Байденко и из Лёньки просто попёрла воинственность)
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26.02.2021 09:35
+19
перенести войну на территорию врага - это всегда беспроигрышный вариант
(только слишком много крыс в штабе и около (вспомните операцию "вагнеровцы")...которые за 40 сребреников продадут всё и всех...пока не вытравили крыс и не прищемили вату - все будет себе в убыток
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26.02.2021 09:39
+16
Говорит то,что логично говорить. Почему раньше не говорил-другой вопрос.
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26.02.2021 09:36
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Страница 2 из 2
Лжецу нужна хорошая память

видео -- https://files.catbox.moe/33od21.mp4
Чтобы показать, что "Искандеры" могут летать, Минобороны РФ опубликовало запуск ракеты в Сирии.
Один из пораженных объектов на видео - детская больница в городе Азаз. Обстрел был в 2016-м. Погибли 14 человек. Россия тогда всё отрицала. Но сегодня сама подтвердила своё преступление.
источник
Оригинал новости находится здесь здесь
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26.02.2021 10:23 Ответить
Скільки б не тягнулось перемир'я, москальня буде його постійно порушувати, а тому без великої війни не обійтись. Приклад, це Нагорний Карабах. Тому, рано чи пізно, ми будемо воювати з ними. У даній ситуації це є неминучим! Як вийняток, можливо у найближчий час путлєр здохне! Тоді щось можливо у наших відносинах зміниться.
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26.02.2021 10:26 Ответить
На то и расчёт, что, может быть, после путлера придут хотя бы немножко другие и не такие упоротые, и станут возможными какие-то подвижки. Силовой сценарий освобождения (давайте будем адекватными) в данный момент практически нереален.
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26.02.2021 10:43 Ответить
..в даний момент...
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26.02.2021 12:49 Ответить
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт" І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!!
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26.02.2021 10:28 Ответить
Ми могли б "викинути Росію силою".Але враховуючи,що старий пердун ще раніше викинув з України ядерну зброю це стає проблематичним.
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26.02.2021 10:30 Ответить
Якщо казати правду, то ядерну зброю з України, Білорусі та Казахстану викинули США. Якщо сказати правду, то ультиматум США був простий: або незалежність, або ядерна зброя і невихід з СРСР. Більше того, саму незалежність Україна отримала лише проти волі США. Згадайте хоч би знаменитий і ганебний виступ Буша-старшого в Києві... Я уважно його слухав, і ох...вав. І радикально переоцінив у той момент свої погляди і уявлення про світ, демократію і США. Був абсолютним ідеалістом, а став закінченим циніком. І слава богу, що так, чесно кажучи. Світ треба бачити таким, як він є, а не таким, яким хочеться бачити.
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26.02.2021 12:16 Ответить
100%
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26.02.2021 13:20 Ответить
дай ссилку
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26.02.2021 14:58 Ответить
На що тобі дати ссилку???? На загальновідомі факти? Тебе що, у гуглі забанили? Відкрий відео з спічем, який проголосив Буш-старший, приїхавши до Києва одразу після оголошення незалежності і послухай. Англійської не розумієш? Знайди переклад того виступу. А заодно перечитай газети за той рік. Що було перед тим, що після того. Щоб розумів яка взагалі ситуація була і на фоні чого воно усе робилось. Як Україну США заганяли в СРСР назад, як потім, коли не вдалося, викрутили руки і примусили підписати Будапешт.
І що нам обіцяли при тому підписанні, що говорив Клінтон, і що потім сказали, коли дійшла справа до того, що треба виконувати... І, звичайно, треба заодно почитати яким комуняцьким кодлом була тоді Україна, і врахувати ще і це.. Словом, на що я тобі повинен дати ссилку? На курс новітньої історії України? Чи прочитати тобі у коментах лекцію годин на 5 ? Вибач, не маю ні часу, ні натхнення.
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26.02.2021 17:14 Ответить
Дай ссилку відео з спічем, який проголосив Буш-старший, приїхавши до Києва. Я не зміг найти. І не ори на мене! Я вічливо попросив.
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26.02.2021 19:18 Ответить
Думаю, для заголовка подошла бы последняя фраза Кравчука, но цензор вырвал другое из контекста ради хайпа.
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26.02.2021 10:40 Ответить
Старый комуняка предложил делать то, что Порошенко делал 5 лет до этого
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26.02.2021 10:46 Ответить
= Вася Шевченко=...перенести войну на территорию врага....
А что было бы неплохо отвлечь их на Сирию и Кавказ))
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26.02.2021 11:32 Ответить
не плохо было бы все... (даже поднять Кубань))) Сибирь ..а уж Кавказ...) что отвлечет облезлого и голодного медведя-шатуна от людожерства ))) (афоризм))))
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26.02.2021 11:56 Ответить
Та б'ють твоїм кацапам морди українці, аж гай шумить. А нохчі навіть не б'ють, а просто на пляшку садять.
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26.02.2021 13:23 Ответить
І заростають бур'яном кацапські могилки на росіі. Прокляті бандерівці їх на Донбасі замочили... А на рахунок "вєруєт", то це на Кацапщині вєруют в непогрішимість їхнього сцаря ***** і "нєпабєдімасть рускіх чудо-богатирєй". А от на практиці усе інакше...
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26.02.2021 14:51 Ответить
В 2014-15 году брали и кацапсин в плен, когда линия фронта еще не выровнялась.Потом кацапсины стали похитрее и в первую линию начали ставить исключительно местных орков. А сейчас позиционная война. Либо мины прилетают, либо снайпера работают. Но все равно московиты потихоньку едут в гробиках к себе домой... Тебе на первом канале об этом не расскажут... Так шо расслабься, Коля. Здесь твоя пурга не пройдет.
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26.02.2021 16:53 Ответить
Коля, ты продолжаешь играть в старую опостылевшую кацапскую игру "а нас там нет", "а вы докажите", "а ваши доказательства не доказательства", "а докажите, покажите, расскажите". Я по своей простоте душевной и наивности пробовал этим заниматься подобной херней в 14-15 году. Приводил миллион ссылок, фотографий, свидетельств... Думал, что надо действительно убедить и рассказать рядовому кацапу, как все обстоит на самом деле. А потом понял, что подобной херней не имеет смысла заниматься, бо тут дело не в убеждении и не в доказательствах. Я тебе так скажу, по доброму, по хорошему и по христиански :вас, бешеных кацапских собак, надо просто убивать, ничего не обьясняя. Обьяснения нужны людям. Цивилизованным людям. А вы не люди - вы просто лживые и подлые прямоходящие твари. О чести и достоинстве малейшего понятия у вас нет. Так что не имеет смысла продолжать этот разговор. Я все доходчиво донес? Так шо живи не кашляй, но думаю, шо тебя тут скоро навеки забанят.
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26.02.2021 18:01 Ответить
Коля, здесь водки нет. Ты еще в прошлой беседе со мной по северному потоку в свои форменные галифе навалил. Чего на тебя время тратить? Ты по рускавому хорошо понимаешь? Знаешь как пройти на Путена или тебе дорогу показать?
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26.02.2021 18:19 Ответить
Знищений «Дозор» окупантів.
Ліквідація 11 громадян РФ під Санжарівкою

https://informnapalm.org/ua/zahyblyi-dozor-okupantiv-likvidats/
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26.02.2021 18:46 Ответить
Не имеет смысла. Зря потраченное время. Я ж говорю. Все это я проделывал многократно 6-7 лет назад. Кацапам доказательства не нужны. Все они хорошо знают и понимают. Они сюда не за этим приходят.
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26.02.2021 18:53 Ответить
Сначала паРашу надо выгнать из Совбеза ООН - лишить её статуса постоянного члена, который она себе присвоила незаконно. Штаты и Великобритания почему-то до сих пор соглашаются с таким статусом мокшандии. Понятно, что с обезьяной, которая держит в руках ядерную гранату тогда никто не хотел связываться. Но сегодня, при современном уровне западных военных технологий и пох*изму со стороны паРаши к состоянию своего ядерного арсенала (раньше его поддерживали в состоянии "до критического" спецы из Днепра, а теперь - болт!), неужели у них нет желания засунуть эту гранату обезьяне в жопу?
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26.02.2021 12:59 Ответить
Если кто забыл:

Найкращий шлях - викинути Росію з Донбасу силою, але можуть бути наслідки, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3174
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26.02.2021 13:04 Ответить
выкинуть Россию из Донбасса силой/ Старому пердуну надо было читать Цензор.И тогда он не выглядел бы совершенным придурком с своими озарениями на седьмом году войны с 15 000 убитых украинцев. " Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру? Ю.Бутусов. 23.07.18"/ Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд. 16.07.20 .
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26.02.2021 13:20 Ответить
Так тоді не зрозуміло,за що ЖРАЛИ Пороха,це його тези,а не Кравчука і він йшов по цьому шляху,а тепер Зе бобік наживається на війні--так виходить?
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26.02.2021 15:55 Ответить
От молодець! Я б за таким президентом пішов в атаку.
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26.02.2021 19:36 Ответить
верно сказал.
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27.02.2021 03:46 Ответить
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