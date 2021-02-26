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В Украине зафиксировали семь случаев неблагоприятных последствий после иммунизации, но они несерьезные, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав Украины сообщил о 7 неблагоприятных событиях после иммунизации в Украине. Все они были несерьезными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек.

"По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Их семь. Они несерьезные. Одно сообщение поступило из Черниговской области и шесть - из Черкасской области", - сообщил Ляшко.

Главный санврач отметил, что каждый случай анализируется в государственном экспертном центре.

"Не надо разгонять никакой информационной паники, потому что это предусмотрено инструкцией производителя. Мы все неблагоприятные последствия отслеживаем", – сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Covishield доставлена на все региональные склады. Сегодня процесс прививания начнется во всех областях, - Ляшко
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Топ комментарии
+16
не значні ..це які? так скажи олень. чи просто субфібрільна, чи то набряк Квінке! ))
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26.02.2021 09:42
+16
Слово вакцинування тепер не звучатиме -ховатимуться засловом ІМУНІЗАЦІЯ! Бояться назвати те гівно вакциною?
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26.02.2021 09:50
+15
Почти пол процента вакцинированных пострадали от побочных эффектов в первый же день вакцинации? Амбициозно...
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26.02.2021 09:44
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неприятность так себе -умершие или в коме.... а в целом ничего такого чтобы...
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26.02.2021 09:40 Ответить
Бюджет пилит степанов, а неприятности разгребает Ляшко.
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26.02.2021 09:44 Ответить
оба пилят
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26.02.2021 09:50 Ответить
Головне що Зєлєнський нє піліт,йому вже розпиляний приносять.
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26.02.2021 10:23 Ответить
не значні ..це які? так скажи олень. чи просто субфібрільна, чи то набряк Квінке! ))
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26.02.2021 09:42 Ответить
Незначні - це типу пташка на кепку сходила. Це повідомлення начебт державного службовця. Начебто медка. Начебто професіонала. Мушу додати сюди і начебто порядного, начебто розумного.
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26.02.2021 10:07 Ответить
цей олень таких слів не знає....не глуши колгоспника термінами!
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26.02.2021 10:48 Ответить
И никакой конкретики и подробностей!!Додумывайте сами последствия?!!
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26.02.2021 09:43 Ответить
На тысячу человек 7? Стало быть при вакцинации 100 тыс. их будет 700, ну сейчас точно очереди будут на вакцинацию😂
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26.02.2021 09:44 Ответить
и это они так.. "слегка" приуменьшили.. раз в 5)) или в 10? как со статистикой на ковид, когда "выздоравливало" в течении 2х месяцев в 3-5 раз больше чем заболевало))
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26.02.2021 13:10 Ответить
Почти пол процента вакцинированных пострадали от побочных эффектов в первый же день вакцинации? Амбициозно...
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26.02.2021 09:44 Ответить
зачем вообще говорить ниочем,?
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26.02.2021 09:44 Ответить
а ведь можно было и поконкретнее..."незначительные" слишком расплывчато )))
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26.02.2021 09:45 Ответить
імунізація буває й у перехворівших... Головне він навіть слово ВАКЦИНА чи похідне від нього не назвав .
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26.02.2021 09:55 Ответить
Потому, что это не нормальная вакцина, которой вакцинируются в нормальных цивилизованных странах, а какая то подробка (********) а не натуральная вакцина от короновируса , которую впаривает Степанов людям, закупленная в странах третьего мира и предназначенная скорее всего для животных.
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26.02.2021 09:46 Ответить
Фсьо харашо,прєкрасная маркіза!😣
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26.02.2021 09:48 Ответить
Слово вакцинування тепер не звучатиме -ховатимуться засловом ІМУНІЗАЦІЯ! Бояться назвати те гівно вакциною?
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26.02.2021 09:50 Ответить
Аху.....нная новость!
Кто-то кое-где....
КАКИЕ, мать вашу, "неблагоприятные события" ????
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26.02.2021 09:54 Ответить
вигадують нові медичні терміни))) щоби не лякатися самим і не провокувати відмову від шмурдяка)))
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26.02.2021 09:58 Ответить
Что значит « неблагоприятные события по иммунизации»? Серьезные побочные эффекты? Тогда так и пишите. Хватит уже врать.
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26.02.2021 09:55 Ответить
зато отмазки сверху спустили врачам:
в справке о серьезной болезни или даже смерти писать"умер в результате неблагоприятных событий по иммунизации".. а не от вакцины..
как пишут сейчас - "смерть от побочных болезней" вместо "смерть от ковид-19"
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26.02.2021 13:13 Ответить
И поэтому практически все врачи,люди которые имеют медицинское образование и опыт, отказываются вакцинироваться!!!
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26.02.2021 09:56 Ответить
Он вообще об чем? Очень информативно...
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26.02.2021 09:56 Ответить
Шмурдяк і є шмурдяком як його не називай. От хто тільки буде відповідати ? Хоча люди самі на це погодилися,так? То нехай тепер не "кивають" на Степанова і Ляшка - хто їм лікар?
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26.02.2021 09:57 Ответить
Слуги народа должны стать первыми бетатестерами
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26.02.2021 09:58 Ответить
когда клоуна уколят?
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26.02.2021 10:01 Ответить
він же обіцяв вакциною уколотись привселюдно , а не цим імунізатором
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26.02.2021 10:06 Ответить
Знову "вода" як кажуть,конкретики від цих гнид ніякої.
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26.02.2021 10:04 Ответить
коліть хлопці Ковіширку але гарантій здоровью нема
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26.02.2021 10:04 Ответить
знатный шмурдяк степашка подогнал..50 чел ваксмнмровали и 7 уже плохо..
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26.02.2021 10:20 Ответить
"В Украине зафиксировали семь случаев неблагоприятных последствий после иммунизации, но они несерьезные, - главный санврач Ляшко" - 26 февраля 2020 года Виктор Ляшко был назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины.
Сегодня ровно год как главный санитарно-эпидемиологический врач Украины есть, а санитарно-эпидемиологической службы, которую ликвидировала Супрун, нет. Обещали, что МОЗ восстановит санитарно-эпидемиологическую службу. Через 8 дней будет год как санитарно-эпидемиологическую службу восстанавливают, а её всё нет. Была бы санитарно-эпидемиологической служба, возможно и пандемии не было бы.
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26.02.2021 10:32 Ответить
В Украине зафиксировали семь случаев неблагоприятных последствий после иммунизации, но они несерьезные... кхм... даже в чем-то смешные....
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26.02.2021 10:38 Ответить
Що, від фуфломіцина для країн третього світу ніхто не помер? Про наслідки щеплення цим лайном можна буде говорити через півроку, рік...

ЗеБільна сволота,де обіцяні Pfizer та Moderna? Куди ви діли гроші, зелені бариги?
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26.02.2021 11:10 Ответить
Акакаяразніца? Це що, їх країна і їх громадяни? У вазеленських тут, чисто, бізнес.
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26.02.2021 12:53 Ответить
"Всього" на мізерну кількість "вакцинованих"?
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26.02.2021 12:51 Ответить
нормальная вакцина, всё ок.
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27.02.2021 03:49 Ответить
 
 