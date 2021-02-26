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"Ковидные" доплаты врачам в этом году сохранятся, они просто перейдут в новую программу медгарантий, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 1 апреля медработники Украины перейдут на новую программу медицинских гарантий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом Степанов заявил в эфире "Право на власть".

"У нас есть доплаты, которые по "ковиду" доплачиваются - 300%. И были введены доплаты с 1 сентября для врачей и медицинских работников среднего и низшего звена: 70% от должностного оклада, 50% минимальной заработной платы для среднего медицинского персонала и для младшего медицинского персонала - 25%. они все сохранены. С 1 апреля они просто перейдут в новую программу медицинских гарантий", - отметил министр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Сохранятся, просто их платить не будут.
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26.02.2021 09:45 Ответить
Германия хочет переманить украинских заробитчан: кого и куда зовут

Около 60% украинских трудовых мигрантов хотят работать в Германии, сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Но получить работу в этой стране не так просто. Раньше контракты заключали только с квалифицированными специалистами, но из-за нехватки кадров, страна ЕС понемногу упрощает условия, и уже в ближайшее время хочет разрешить украинцам официально приезжать на сезонные работы в сельском хозяйстве.
Действительно ли условия для украинских работников в Германии улучшатся и есть ли подводные камни - узнавал OBOZREVATEL.
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26.02.2021 09:53 Ответить
Смотрел вчера степанова в передаче Г+Г "Право на владу"
Мне одному хочется, чтобы этого утырка на пожизненное с конфискацией определили?
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26.02.2021 10:00 Ответить
А когда вы будете доплачивать обычным хирургам, например? Шоб они не так сильно наглели.
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26.02.2021 10:55 Ответить
 
 