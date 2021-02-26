"Ковидные" доплаты врачам в этом году сохранятся, они просто перейдут в новую программу медгарантий, - Степанов
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С 1 апреля медработники Украины перейдут на новую программу медицинских гарантий.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом Степанов заявил в эфире "Право на власть".
"У нас есть доплаты, которые по "ковиду" доплачиваются - 300%. И были введены доплаты с 1 сентября для врачей и медицинских работников среднего и низшего звена: 70% от должностного оклада, 50% минимальной заработной платы для среднего медицинского персонала и для младшего медицинского персонала - 25%. они все сохранены. С 1 апреля они просто перейдут в новую программу медицинских гарантий", - отметил министр.
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