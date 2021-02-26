РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12115 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Оккупация Крыма
754 9
Крым (26016) Меджлис (809) МИД (6653) санкции (10615)

МИД призывает международное сообщество усилить санкционное давление на РФ: Нужно склонить ее к освобождению захваченных территорий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

МИД призывает международное сообщество усилить санкционное давление на РФ: Нужно склонить ее к освобождению захваченных территорий

26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В этот день в Симферополе состоялся организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента против намерений оторвать Крым от Украины. С тех пор для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, которая продолжается уже семь лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Украины.

"Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и осуществила попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум. Тем самым она грубо нарушила основные принципы международного права и подорвала систему безопасности в Европе и мире", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

"С начала оккупации Россия проводит преступную политику колонизации и ассимиляции полуострова. Это осуществляется путем системных нарушений прав человека, жестоких репрессий против всех, кто имеет мужество противостоять оккупации. Ограничиваются национальные, культурные, религиозные права этнических украинскцев и крымских татар, преследуется Православная церковь Украины. Подавляется свобода слова, уничтожены независимые СМИ", - следует из заявления.

Кроме этого подчеркивается, что оккупационные "власти" целенаправленно преследуют крымских татар, коренной народ полуострова, который не принимает оккупацию.

Читайте также: Россия усиленно милитаризирует образование в оккупированном Крыму, - правозащитники

"Россия пытается криминализировать всех несогласных, незаконно задерживает их и осуждает по сфальсифицированным обвинениям в "терроризме" и "экстремизме". Еще в 2016 году Россия запретила Меджлис крымскотатарского народа, а все его члены были объявлены вне закона. Несмотря на решение Международного суда ООН от 2017 года, Меджлис остается запрещенным до сих пор", - напоминают в МИДе.

Кроме этого, акцентируется внимание на том, что Россия также ведет усиленную милитаризацию Крыма.

"Полуостров, который до оккупации был известен как курортная зона Украины, превращен в российскую военную базу, которая представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств региона, среди которых страны НАТО и ЕС", - сказано в заявлении.

В МИД также выражают благодарность союзникам и партнерам за последовательную и действенную поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности.

"Международное сообщество должно усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы склонить ее к освобождению захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Администрация Байдена готова "без колебаний" ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Кроме этого подчеркивается, Украина продолжает консолидировать международные усилия, чтобы добиться полной деоккупации Крыма и Севастополя и привлечения России к ответственности за ее преступления. С этой целью Украина создает Крымскую платформу - новый международный координационный формат - и призывает всех партнеров присоединиться к ней.

"Совместными усилиями мы восстановим справедливость и стабильность. Крым - это Украина", - подытожили в МИДе.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Призывай не призывай ,все равно получишь - уй. Ну не дебилы они,как бы вам этого не хотелось. Утром деньги - вечером стулья. То есть чистка судов,сбу,армии,жопоблока и полное уничтожение олигархии. Вот тогда и просить не нужно будет.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:51 Ответить
Совершенно солидарен. Полностью поддерживаю предыдущего оратора. МЗС закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ: Потрібно схилити її до звільнення захоплених територій - Цензор.НЕТ 7733
Плюс к этому жестко вскрыть каналы финансирования из кремля европейских политиков, особенно в Брюсселе.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:58 Ответить
Парадокс України. Одні захищають Державу Україну, гинуть за неї, інші при ВЛАДІ і ВРУ ЗДАЮТЬ ЇЇ ІНТЕРЕСИ І ПРАЦЮЮТЬ ВІДКРИТО ТА ВІДВЕРТО НА ВОРОГА. ТИХ ХТО ЗАХИЩАЄ І ЗАХИЩАВ УКРАЇНУ ПЕРЕСЛІДУЮТЬ А ТИХ ХТО ЇЇ ЗДАЄ,ЗРАДЖУЄ НЕ ЧІПАЮТЬ А НАВПАКИ ПРИБЛИЖАЮТЬ ДО ВЛАДИ.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:07 Ответить
Було б непогано спочатку звільнити верховну раду від вати, а тоді і звільнення територій легше пройде.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:12 Ответить
На міжнародній арені треба вимагати визнання РФ терористичною державою та виключення з радбезу ООН (неясно по якому закону вона туди потрапила) за порушення статуту. Плюс торгове ембарго та відключення від свіфт. Тільки це може бути ефективними санкціями.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:29 Ответить
США подтверждает, что Крым- Украина. Надо на правах хозяев отдать американцам Севастополь под военно морскую базу с условием освобождения полуострова от кацапов.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:37 Ответить
К сожалению ни штаты ни европа не будут воевать с московией за освобождение Крыма,а добровольно лаптеногие даже говорить об этом не захотят.разве что после поражения в войне с цивилизованным миром
показать весь комментарий
26.02.2021 10:47 Ответить
Но они могут нам помочь избавиться от рашистской нечисти.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:57 Ответить
То зверніться за допомогою та підтримкою до "антипутінської коаліції". Ой, а її немає. Знищена "велічайшим" ще в 2019 році.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:55 Ответить
 
 