Глава ОБСЕ Линде напомнила, что Крым - это Украина: "Мы постараемся сделать свой вклад"

Урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта должно произойти с полным уважением к суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.

Об этом заявила действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде во время совместного заседания трех общих комитетов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Швеция признает чрезвычайную важность СММ ОБСЕ в Украине. И мы постараемся сделать свой вклад в усилия в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы с целью нахождения устойчивого урегулирования конфликта. Это должно произойти в соответствии с нормами и обязательствами ОБСЕ и с полным уважением к суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - отметила Линде.

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Действующий председатель ОБСЕ также указала на то, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине "имеет мандат относительно свободного и беспрепятственного доступа по всей территории Украины". Она подчеркнула, что СММ должны быть обеспечены "все возможности для полного выполнения мандата".

Заявление Анн Линде прозвучало в ответ на вопрос со стороны главы делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никиты Потураева, который поинтересовался, почему ОБСЕ до сих пор не присоединилась к ООН и ЮНЕСКО в дистанционном мониторинге ситуации во временно оккупированном Крыму, и напомнил, что мандат СММ распространяется на всю территорию Украины, включая Крым.

Как сообщалось, 24-26 февраля в онлайн-формате проходит 20-зимняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с участием около 270 парламентариев, представителей правительства государств-участников ОБСЕ. Вопрос продолжающейся агрессии РФ против Украины и временной оккупации Крыма остается одной из главных тем в выступлениях депутатов стран-участниц ОБСЕ.