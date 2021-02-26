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Новости Политика Украины
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Глава ОБСЕ Линде напомнила, что Крым - это Украина: "Мы постараемся сделать свой вклад"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава ОБСЕ Линде напомнила, что Крым - это Украина:

Урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта должно произойти с полным уважением к суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.

Об этом заявила действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде во время совместного заседания трех общих комитетов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Швеция признает чрезвычайную важность СММ ОБСЕ в Украине. И мы постараемся сделать свой вклад в усилия в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы с целью нахождения устойчивого урегулирования конфликта. Это должно произойти в соответствии с нормами и обязательствами ОБСЕ и с полным уважением к суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - отметила Линде.

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Действующий председатель ОБСЕ также указала на то, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине "имеет мандат относительно свободного и беспрепятственного доступа по всей территории Украины". Она подчеркнула, что СММ должны быть обеспечены "все возможности для полного выполнения мандата".

Заявление Анн Линде прозвучало в ответ на вопрос со стороны главы делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никиты Потураева, который поинтересовался, почему ОБСЕ до сих пор не присоединилась к ООН и ЮНЕСКО в дистанционном мониторинге ситуации во временно оккупированном Крыму, и напомнил, что мандат СММ распространяется на всю территорию Украины, включая Крым.

Как сообщалось, 24-26 февраля в онлайн-формате проходит 20-зимняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с участием около 270 парламентариев, представителей правительства государств-участников ОБСЕ. Вопрос продолжающейся агрессии РФ против Украины и временной оккупации Крыма остается одной из главных тем в выступлениях депутатов стран-участниц ОБСЕ.
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Та вже постарайтеся,просимо 😡А якщо серйозно то всі ваші старання схожі натепер на вислів про сліпого який побачить і глухого який почує.
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26.02.2021 09:53 Ответить
Хоча б визнає наявність російсько-українського збройного конфлікта. От якби ще визнала наявність нічим не спровакованої ерефівської збройної агресії проти нічого не повинної України. А так звичайне бла-бла-бла.
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26.02.2021 09:55 Ответить
А шо такое? Конверты с ЗП от путина перестали выдаваться вовремя? Борреля ваще не работу не взяли. Кацапы, увас сокращение проходит среди европейской агентуры? Видать туговато с денежкой стало...
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26.02.2021 09:54 Ответить
ОБСЕ - организация зарабатывающая на войнах и конфликтах.
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26.02.2021 10:07 Ответить
 
 