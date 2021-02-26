Работа по "ПриватБанку" показывает, что антикоррупционная система работает, но у нас большая проблема в судебной реформе, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает необходимость судебной реформы в Украине.

Об этом она сказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По словам Венедиктовой, судебная реформа - это запрос общества номер один.

"У нас большая проблема в судебной реформе. Это факт... И очень неприятно, что закон, принятый в 2019 году, не оправдал ожиданий, которые мы имели. Но сейчас компетентные органы, отвечающие за судебную реформу, сделают все для того, чтобы подготовить качественный законопроект. Над ним работают и профильный парламентский комитет, и комиссия по правовой реформе при Президенте с привлечением экспертов, которые осведомлены в этой сфере. Судебная реформа - это запрос общества номер один. И я, как прокурор, чувствую это каждый день. В судах огромные нагрузки, недостаток ресурса", - отметила она.

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Венедиктова также подчеркнула, что в суд ежедневно направляют по меньшей мере 11 производств по коррупционным правонарушениям.

"За прошлый год их количество выросло на 20% и составляет сегодня 3 тысячи обвинительных актов. В суд также направлено 2 тысячи производств о присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Сама антикоррупционная инфраструктура - НАБУ, САП, ВАКС - также дает результат. Однако количество производств гораздо больше, чем суд может рассмотреть, поэтому вопрос в том, когда этот маховик заработает на полную. Но уже есть очень хорошие результаты. Работа по "ПриватБанку" показывает, что антикоррупционная система работает", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.