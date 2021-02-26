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Новости Политика Украины Судебная реформа
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судебная реформа (1535) Приватбанк (823) Венедиктова (727)

Работа по "ПриватБанку" показывает, что антикоррупционная система работает, но у нас большая проблема в судебной реформе, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Работа по

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает необходимость судебной реформы в Украине.

Об этом она сказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По словам Венедиктовой, судебная реформа - это запрос общества номер один.

"У нас большая проблема в судебной реформе. Это факт... И очень неприятно, что закон, принятый в 2019 году, не оправдал ожиданий, которые мы имели. Но сейчас компетентные органы, отвечающие за судебную реформу, сделают все для того, чтобы подготовить качественный законопроект. Над ним работают и профильный парламентский комитет, и комиссия по правовой реформе при Президенте с привлечением экспертов, которые осведомлены в этой сфере. Судебная реформа - это запрос общества номер один. И я, как прокурор, чувствую это каждый день. В судах огромные нагрузки, недостаток ресурса", - отметила она.

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Венедиктова также подчеркнула, что в суд ежедневно направляют по меньшей мере 11 производств по коррупционным правонарушениям.

"За прошлый год их количество выросло на 20% и составляет сегодня 3 тысячи обвинительных актов. В суд также направлено 2 тысячи производств о присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Сама антикоррупционная инфраструктура - НАБУ, САП, ВАКС - также дает результат. Однако количество производств гораздо больше, чем суд может рассмотреть, поэтому вопрос в том, когда этот маховик заработает на полную. Но уже есть очень хорошие результаты. Работа по "ПриватБанку" показывает, что антикоррупционная система работает", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.
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Топ комментарии
+11
Найбільша проблема ,це корумповане ГПУ і Бєнядиктова особисто !!!!))))
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26.02.2021 10:06
+6
І ця проблема має ім'я - Венедіктова.
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26.02.2021 10:03
+4
Належний прокурорський надзор ,припинив би судівський "бєспрєдєл " !!!!)))
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26.02.2021 10:14
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Правила форума Совет форумчан
Терміново виготовити гіпсові погруддя цієї Генеральної Покурвовші й подарувати кожному судді!
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26.02.2021 10:01 Ответить
І ця проблема має ім'я - Венедіктова.
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26.02.2021 10:03 Ответить
Генеральный прокурор Украины-эта должность на которой зарабатывают (воруют) около 100 млн. долларов США и с радостью валят за бугор.
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26.02.2021 10:04 Ответить
Раз у нас нет нормальных судей - выгнать нахрен всех и позволить до набора новых разрешить гражданскому обществу выполнять судейские функции и исполнять вынесенные приговоры.
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26.02.2021 10:05 Ответить
За эти проблемы вам и доплачивают !
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26.02.2021 10:06 Ответить
Найбільша проблема ,це корумповане ГПУ і Бєнядиктова особисто !!!!))))
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26.02.2021 10:06 Ответить
И суды туда же...
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26.02.2021 10:08 Ответить
Належний прокурорський надзор ,припинив би судівський "бєспрєдєл " !!!!)))
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26.02.2021 10:14 Ответить
Якщо судова система була віддана під управління портнову, то нащо скиглить ця двухсотвідсоткова прокурорва???
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26.02.2021 10:10 Ответить
Чем больше судей Вовков,тем сильнее рехВОРмы Работа по "ПриватБанку" показывает, что антикоррупционная система работает, но у нас большая проблема в судебной реформе, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 559
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26.02.2021 10:10 Ответить
Вовк ,це самий обізнаний фахівець у справах баранів !!!))
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26.02.2021 10:23 Ответить
Может ты скажешь в слух кто судебной рехформой развалил всю судебную систему, или тебе методичка не позволяет.
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26.02.2021 10:43 Ответить
Медицина Трамадольная реформированная Райкай Богатыревой вылечилась лучше всех в мире. Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1922Главное быстро и надежно,Степанов не даст сбрехать Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1922
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26.02.2021 10:14 Ответить
О заседании стало известно за сутки - 25 февраля. Новость уже подтвердил Офис президента, уточнив, что связано оно с "необходимостью принятия оперативных решений по поводу актуальных вопросов государственной безопасности". Важно, что заседание состоится накануне запланированной бессрочной акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого суд Одессы приговорил к 7 годам тюрьмы по спорному делу. "Пошли слухи, что предметом сегодняшнего заседания СНБО, помимо прочего, может стать функционирование судовой системы в Украине", - сообщил Мосийчук.

читайте подробнее https://www.dialog.ua/ukraine/224639_1614323422
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26.02.2021 10:15 Ответить
Як казав Дважды не сидевший ДАУНетский хряк,ДАУНбасс паражняк не гонить,наша ******* прахвессионалов накормит всех Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8452
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26.02.2021 10:17 Ответить
Робота сама по собі ніколи нічого не показує.Показує лишень результат роботи.В арміі як колись було - один взвод копає траншею,другий її тут же закопує - і всі при ділі,і всі зайняті,і робота кипить...
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26.02.2021 10:18 Ответить
Так весь этот спектакль (с Приватом) рассчитан на лохов!
Все, в т.ч. и Венедиктова, знают, что Беня в судах всё порешает !
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26.02.2021 10:22 Ответить
Люстрация в Польше дала результат...,советских Крыс постепенно выгнали на пенсию... Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8938
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26.02.2021 10:22 Ответить
Люстрація і імітація люстраціі , це трохи різні речі !!)))
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26.02.2021 10:25 Ответить
Игорь Валерьевич никуда из Украины не денется,в любой другой стране его арестуют немедленно...Чувак доигрался и долетался... Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3449
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26.02.2021 10:25 Ответить
...у нас антикоррупционная система работает....

Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8364
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26.02.2021 10:25 Ответить
Робить,аж дим іде !!!))
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26.02.2021 10:36 Ответить
Антикорупційна система працює, але всупереч зусіллям бенедіктовни.
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26.02.2021 10:25 Ответить
Ага особливо коли "прохвесіонали" 😁 типу перукарів і весільних фотографів з ВР підключаться. Ото ********* так *********
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26.02.2021 10:35 Ответить
США вычислили кто именно совершал Кибератаки на государственные службы,в итоге около 1 000 крыс Путлера из СВР РАБссии,а также некоторые структуры ФСБ попадут под жесточайшие санкции Госдепа и финансовой полиции США...,Ждем-с сразу 4 пакета санкций Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5415
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26.02.2021 10:35 Ответить
Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4583
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26.02.2021 12:34 Ответить
Трамп по поводу кибератак сказал,-:это китайцы....Трампа точно пасодють Робота щодо "ПриватБанку" показує, що антикорупційна система працює, але у нас велика проблема в судовій реформі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2132
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26.02.2021 10:44 Ответить
туды иму и дарога
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26.02.2021 12:35 Ответить
 
 