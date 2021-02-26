Результаты исследования на новые штаммы COVID-19 в Украине ожидаем на следующей неделе, - Ляшко

Министерство здравоохранение ожидает на следующей неделе результаты исследования на наличие новых штаммов COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"На следующей неделе ожидаем результаты проведенного внутри страны секвенирования, где будут исследованы образцы тяжелобольных, которые были отобраны в Ивано-Франковской области. Будем знать, циркулируют ли у нас прошлые штаммы или уже есть новые штаммы, которые приводят к росту числа случаев коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

В то же время, по словам главного санврача, в ранее направленных из Украины в Германию образцах не было обнаружено мутаций COVID-19.

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