Черновицкая область может попасть в "красную" зону, если будет расти количество госпитализированных, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Министерстве здравоохранения заявили, что ситуация с коронавирусом в Черновицкой области ухудшается и регион может попасть в "красную" зону.
Об этом сообщил в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, завтра Минздрав может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений в Черновицкой области.
"Потому что это уже будет третий день, когда индикаторы в Черновицкой области три дня подряд будут превышать нормы. Что будет основанием для объявления в области красного уровня эпидемиологической опасности", - отметил Ляшко.
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