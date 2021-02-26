РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12011 посетитель онлайн
Новости Общество
357 5
Черновицкая область (854) Минздрав (4828) Черновцы (653) Ляшко Виктор (1318)

Черновицкая область может попасть в "красную" зону, если будет расти количество госпитализированных, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Черновицкая область может попасть в

В Министерстве здравоохранения заявили, что ситуация с коронавирусом в Черновицкой области ухудшается и регион может попасть в "красную" зону.

Об этом сообщил в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, завтра Минздрав может созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС для усиления карантинных ограничений в Черновицкой области.

"Потому что это уже будет третий день, когда индикаторы в Черновицкой области три дня подряд будут превышать нормы. Что будет основанием для объявления в области красного уровня эпидемиологической опасности", - отметил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня, - замглавы ОГА Гусак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли ви вже всі -ЗЕгниди , на справжню ЗОНУ потрапите😠?
показать весь комментарий
26.02.2021 10:15 Ответить
может и если.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:33 Ответить
сильно довольный ********** у этого борца с вселенской эпидемией. Где же усталые и красные от безсонницы глаза, мятый пиджак и груз ответсвенности залюдей и страну? Них.я их нет. Зато на каждом брифинге- светится радостью, как шлюха, которую берут в баню на хороший колхоз.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:38 Ответить
чего ему париться - он последний раз в больнице у стоматолога был) к ковидным точно не приближается....
показать весь комментарий
26.02.2021 10:39 Ответить
А ДО сьогодні воно не росло , чи як ?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:16 Ответить
 
 