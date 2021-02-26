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Новости Политика Украины
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Расследование по делу, в котором фигурировал нынешний Президент США Байден, прекращено правомерно, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Расследование по делу, в котором фигурировал нынешний Президент США Байден, прекращено правомерно, - МВД

В МВД отмечают, что уголовное производство №62020000000000236 было закрыто 23 сентября 2020 (а это еще за несколько месяцев до проведения выборов Президента США) в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"С этим решением не согласился заявитель Виктор Шокин и его адвокаты. Они обратились с жалобой на дознавателя полиции в суд. Детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы отказать (дело №757 / 42457/20-К)", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что полиция закрыла дело на законных основаниях.

Как сообщалось, ранее судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал открыть дело из-за якобы "неправомерного вмешательства" бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в деятельность экс-Генпрокурора Виктора Шокина. 10 ноября стало известно, что Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-Генпрокурора Шокина.

Ранее Шокин заявил, что в 2016 году его уволили с должности Генпрокурора якобы из-за давления бывшего вице-президента США Байдена. Шокин считает, что причиной стало расследование деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена Хантер. 20 января 2021 года новый президент США Джо Байден принял присягу и стал 46-м главой Американского государства.

Также читайте: СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
товарищ Байден! Произошла чудовищная ошибка!
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26.02.2021 10:18
+6
Піаніном клянусь!
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26.02.2021 10:19
+2
Опять Порошенко кому-то в штаны гадит. Да что ж за человек такой?! Сколько это может продолжаться??? Немедленно открыть на него 59-е уголовное дело!
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26.02.2021 10:24
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товарищ Байден! Произошла чудовищная ошибка!
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26.02.2021 10:18 Ответить
Піаніном клянусь!
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26.02.2021 10:19 Ответить
Ага. Правомерно. Ладушки, а как оно тогда открывалось?
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26.02.2021 10:18 Ответить
откривалось під тиском другого кловуна - трампа. але відкривати було в кайф, ще й Пороха примазати була можливість... тепер бульбашка лопнула... столо неактуально.
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26.02.2021 10:29 Ответить
А коли буде заява про неправомірність оголошення звинувачення Ріфмайстера Аваковим та президентиком ?
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26.02.2021 10:18 Ответить
Замісник Авакова Гантон Геращенко учора заявив на шой у Мосейчук, що суд в Одесі по справі Стерненко діяв на вигоду Порошенкові.Що сталось з МВД?
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26.02.2021 10:21 Ответить
первая попытка реформы провалилась. это называется откат на фоне общего отката в стране
вернулось за два года все что пытались сломать с 2015 года.
ничего. в грузии было три подхода. два раза увольняли 90% личного состава включая министерство. пока стало более ли менее
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26.02.2021 10:23 Ответить
Опять Порошенко кому-то в штаны гадит. Да что ж за человек такой?! Сколько это может продолжаться??? Немедленно открыть на него 59-е уголовное дело!
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26.02.2021 10:24 Ответить
Ой как интересно! Прокурор нашего сывочолого реформатора пШокин на Байдена батон крошит. Видать его тогда с тепловизора таки зацепило
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26.02.2021 10:19 Ответить
Решил немного деньжат заработать, а оказалось что в очень нехороший блудняк впутался. То, что у американцев до него еще пока руки не дошли, еще не означает, что про него забыли.
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26.02.2021 10:25 Ответить
Ну якщо той, то й чого ж...
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26.02.2021 10:20 Ответить
Вот шмаркля аж в колготки письнул, так хотел Байдена к себе в гости, ага. А как Байдену к нам ехать, если его тут тупо арестуют и посадят?! Око государево не дремлет, начеку и на страже, ага.
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26.02.2021 10:21 Ответить
Расследование по делу, в котором фигурировал нынешний Президент США Байден, прекращено правомерно, - МВД - Цензор.НЕТ 7664
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26.02.2021 10:21 Ответить
Ну це не дивина. Як у нас "заднім числом" вміють справи закривати ми в курсі 😁
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26.02.2021 10:21 Ответить
 
 