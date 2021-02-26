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Новости Политика Украины Оккупация Крыма
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Великобритания (4255) Крым (26016) Симмонс Мелинда (103)

"Мы чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель", - посол Британии Симмонс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симммонс заявила, что чтит память тысяч людей, протестовавших против захвата РФ украинских земель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Сегодня Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Мы чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель, включая с убитыми, ранеными и преследуемыми за то, что осмелились сказать, что Крым - это Украина", - написала Симмонс.

Напомним, ранее посольство США в Украине призвало РФ в седьмую годовщину после начала оккупации Крыма полностью прекратить оккупацию полуострова, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украину полный контроль над полуостровом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против России продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины, - МИД Литвы

Мы чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель, - посол Британии Симмонс 01
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26 февраля 2021, 08:33 ​ВВС США отправили стратегический беспилотник Global Hawk на Донбасс и Крым - детали операции Стратегический беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4 Global Hawk провел очередную разведку оккупированных Россией Донбасса и Крыма.

читайте подробнее https://www.dialog.ua/war/224638_1614320918
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26.02.2021 10:28 Ответить
Дозволю собі поправити пані посла 🇬🇧,не "ганебного",а ЗЛОЧИННОГО 😠
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26.02.2021 10:30 Ответить
А че так? Постеснялись упомянуть ЮВТ на этой встрече? Или побоялись? Ветер начал дуть в другую сторону?
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26.02.2021 10:35 Ответить
Сині кігті- то по якому дрес-коду?
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26.02.2021 11:12 Ответить
Реакція поросят на зустріч посла Великобританіі з Ю.Тимошенко:а,хто її уповноважив на таку зустріч?
**
Нє посол Великоїбританіі має зустрічатись з агентами ФСБ?
**
У парламенті Британії закликали розслідувати зв'язки Порошенка з Медведчуком
https://www.eurointegration.com.ua/.../11/28/7089990/...
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26.02.2021 11:17 Ответить
 
 