"Мы чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель", - посол Британии Симмонс
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симммонс заявила, что чтит память тысяч людей, протестовавших против захвата РФ украинских земель.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Twitter.
"Сегодня Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Мы чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель, включая с убитыми, ранеными и преследуемыми за то, что осмелились сказать, что Крым - это Украина", - написала Симмонс.
Напомним, ранее посольство США в Украине призвало РФ в седьмую годовщину после начала оккупации Крыма полностью прекратить оккупацию полуострова, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украину полный контроль над полуостровом.
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