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За 2 дня вакцинированы от коронавируса свыше 1,3 тыс. человек в Украине, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За 2 дня вакцинированы от коронавируса свыше 1,3 тыс. человек в Украине, - Ляшко

В течение 24-25 февраля в Украине от COVID-19 провакцинировали 1,338 тыс. человек.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За среду и четверг вакцинировали 1,338 тыс. человек", - сказал он.

"Уже вчера в каждой из областей Украины, а также в зоне ООС сделали первые прививки. За сутки 25 февраля в Украине провели 1,179 тыс. вакцинаций против COVID-19. Мужчин вакцинировали больше чем женщин – 792 против 387. Больше всего прививок за предыдущие сутки сделали в Черкасской и Тернопольской областях, а также в Киеве – по 90 прививок за сутки", - добавил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксировали семь случаев неблагоприятных последствий после иммунизации, но они несерьезные, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
просто смешно...
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26.02.2021 10:27
+1
500 000 доз мачмалы : 650 чел. в сутки = 769 дней
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26.02.2021 10:30
+1
оперативность зашкаливает. миллион человек за 4 года.
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26.02.2021 10:39
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просто смешно...
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26.02.2021 10:27 Ответить
из них 1000 военных в принудительном порядке?)
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26.02.2021 10:29 Ответить
500 000 доз мачмалы : 650 чел. в сутки = 769 дней
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26.02.2021 10:30 Ответить
Но не тело Зельцмана в кресле президента!
А ведь обещало! ДВА РАЗА!
Первый раз - привиться ПЕРВЫМ! Как в цивилизованых странах.
Второй раз - как говнокомандующий с ВСУ.
НО!!!! Не хочет,обосрался - вакцин не тот,на который рассчитывал!
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26.02.2021 10:33 Ответить
Приедет Пфайзер,привьется
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26.02.2021 10:54 Ответить
оперативность зашкаливает. миллион человек за 4 года.
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26.02.2021 10:39 Ответить
Чем ты хвастаешь Ляшко???!! Это мизер, это позор!!!
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26.02.2021 10:50 Ответить
Приєднуйся сам, заохочуй рідню, друзів, не уникай щеплення - швидше піде.
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26.02.2021 11:16 Ответить
Темпы просто поражают.как там " мастера спорта по борьбе с ковидом"?
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26.02.2021 10:52 Ответить
Согласно сводкам в отделение одной из больниц Киева ночью попали двое мужчин, по предварительным данным с кличками Лящ и Степашка с нанесенными друг другу более 1300 колотых ран, предварительно шприцами )))
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26.02.2021 10:53 Ответить
600 бригад.
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26.02.2021 10:58 Ответить
1300?депутаты,мэры,чиновники и прочий мусор.
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26.02.2021 11:11 Ответить
Ну тепер все. В ковіда немає жодного шансу За 2 дні вакциновано проти коронавірусу понад 1,3 тис. осіб в Україні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1737
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26.02.2021 11:15 Ответить
"26.‎02.‎2021
Первые дни вакцинации врачей - полный провал. Медицинский персонал массово отказывается от вакцинации. В ход пошли административные меры, подписки о согласии на вакцинацию, угрозы снятия оплат за категорию и прочее."

Лiкарi знають, шо за гидоту їм намагаються вколоти
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26.02.2021 11:20 Ответить
З такою швидкістю можна тільки Ліхтенштейн вакцінувати.
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26.02.2021 11:33 Ответить


"Станом на 25 лютого, надійшли перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень у нас 7. Вони всі несерйозні", За словами Ляшка, панікувати не варто, тому що повідомлення про несприятливі події після імунізації передбачені інструкцією виробника вакцини. За 2 дні вакциновано проти коронавірусу понад 1,3 тис. осіб в Україні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7498
Побочное действиеСо стороны органов чувств: возможны шум в ушах, ослабление слуха, снижение зрения.Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: возможны головокружение, тремор конечностей, бессонница.Со стороны пищеварительной системы: возможна рвота.Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможно сердцебиение.Со стороны организма в целом: аллергические реакции, гипертермия, внезапная смерть (при наличии идиосинкразии).

https://www.vidal.ru/drugs/molecule/1308
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26.02.2021 11:43 Ответить
Давайте говорить правду - какую бы вакцину не привезли большинство людей , включая комментаторов здесь наотрез откажутся вакцинироваться.
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26.02.2021 11:43 Ответить
Твое утверждение ложное. И моя семья и родители собирались прививаться. А вот теперь есть вопросы. Даже AZ не используется во многих странах мира у стариков старше 65 лет и у аллергиков. Что говорить о завезенном шмурдяке? Пока ищу информацию об этой "чудо-вакцине". Ни в одной цивилизованной стране мира пока что она не зарегистрирована. Скорей всего она безопасна, а, возможно, даже бесполезна. При этом вероятность заразиться из-за похода в больницу возрастает. Так что, пожалуй, пока воздержусь.
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26.02.2021 12:43 Ответить
За 2 дні вакциновано проти коронавірусу понад 1,3 тис. осіб в Україні, - Ляшко

РОТРІБНО ЩЕ РОЗТЯГНУТИ ПРОЦЕС.. СТЕПАШКА НЕ МОЖЕ ЩОДНЯ ЛІТАТИ!
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26.02.2021 11:45 Ответить
То есть не смогли заставить даже всех из 600 бригад сделать себе укол этим шмурдяком ))
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26.02.2021 11:51 Ответить
 
 