За 2 дня вакцинированы от коронавируса свыше 1,3 тыс. человек в Украине, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В течение 24-25 февраля в Украине от COVID-19 провакцинировали 1,338 тыс. человек.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"За среду и четверг вакцинировали 1,338 тыс. человек", - сказал он.
"Уже вчера в каждой из областей Украины, а также в зоне ООС сделали первые прививки. За сутки 25 февраля в Украине провели 1,179 тыс. вакцинаций против COVID-19. Мужчин вакцинировали больше чем женщин – 792 против 387. Больше всего прививок за предыдущие сутки сделали в Черкасской и Тернопольской областях, а также в Киеве – по 90 прививок за сутки", - добавил Ляшко.
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+1 Uhbif
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А ведь обещало! ДВА РАЗА!
Первый раз - привиться ПЕРВЫМ! Как в цивилизованых странах.
Второй раз - как говнокомандующий с ВСУ.
НО!!!! Не хочет,обосрался - вакцин не тот,на который рассчитывал!
Первые дни вакцинации врачей - полный провал. Медицинский персонал массово отказывается от вакцинации. В ход пошли административные меры, подписки о согласии на вакцинацию, угрозы снятия оплат за категорию и прочее."
Лiкарi знають, шо за гидоту їм намагаються вколоти
"Станом на 25 лютого, надійшли перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень у нас 7. Вони всі несерйозні", За словами Ляшка, панікувати не варто, тому що повідомлення про несприятливі події після імунізації передбачені інструкцією виробника вакцини.
Побочное действиеСо стороны органов чувств: возможны шум в ушах, ослабление слуха, снижение зрения.Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: возможны головокружение, тремор конечностей, бессонница.Со стороны пищеварительной системы: возможна рвота.Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможно сердцебиение.Со стороны организма в целом: аллергические реакции, гипертермия, внезапная смерть (при наличии идиосинкразии).
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/1308
РОТРІБНО ЩЕ РОЗТЯГНУТИ ПРОЦЕС.. СТЕПАШКА НЕ МОЖЕ ЩОДНЯ ЛІТАТИ!