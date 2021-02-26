За 2 дня вакцинированы от коронавируса свыше 1,3 тыс. человек в Украине, - Ляшко

В течение 24-25 февраля в Украине от COVID-19 провакцинировали 1,338 тыс. человек.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За среду и четверг вакцинировали 1,338 тыс. человек", - сказал он.

"Уже вчера в каждой из областей Украины, а также в зоне ООС сделали первые прививки. За сутки 25 февраля в Украине провели 1,179 тыс. вакцинаций против COVID-19. Мужчин вакцинировали больше чем женщин – 792 против 387. Больше всего прививок за предыдущие сутки сделали в Черкасской и Тернопольской областях, а также в Киеве – по 90 прививок за сутки", - добавил Ляшко.

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