Резников объяснил причину отказа в законодательстве от слова "коллаборант": В международном прав не признают это понятие. Мы будем проигрывать в ЕСПЧ

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в законопроекте о переходном периоде слова "коллаборант" не будет, потому что в международном праве это понятие не признается как юридическая категория.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я точно знаю, потому что проверял это, что в международном праве, гуманитарных подходах, международных судебных институтах не признают понятие "коллаборация" как юридическую категорию. Поэтому мы подвергаемся опасности, что после принятия такого законодательства мы будем проигрывать в ЕСПЧ", - отметил он.

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В то же время есть другие юридические категории, которые не надо выдумывать, в частности государственная измена.

"Это государственная измена или другие категории преступлений. Поэтому международное право говорит, что если вы считаете, что кто-то, кто помогает оккупационному режиму в ущерб своему государству, но не подпадает под квалификацию государственной измены по всем признакам, может подпадать под люстрационные ограничения. У нас есть законодательство о люстрации, оно требует определенной модернизации. И мы как раз в проекте закона о государственной политике переходного периода предлагаем об этом поговорить и сделать индивидуальный подход с судебным контролем. Поэтому еще раз повторяю: я против слова "коллаборация" как юридической категории", - сказал Резников.

Он добавил, что многие люди, которые проживают на оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима, поэтому их нельзя называть коллаборационистами.

"Я сам лично говорил о необходимости принятия такого закона в свое время и даже с трибуны Верховной Рады я говорил об этом в своем выступлении, но сегодня, когда я работал с экспертами, мы убедились, что слово "коллаборант" в юридическом контексте не следует применять. Поэтому я публично сказал, что я в законопроект не стал даже его вставлять", - подытожил Резников.

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Также он ранее говорил, что целесообразно будет определять градацию по уровню сотрудничества с оккупационным режимом, что позволит защитить тех граждан, которые стали заложниками ситуации.