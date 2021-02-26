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Резников объяснил причину отказа в законодательстве от слова "коллаборант": В международном прав не признают это понятие. Мы будем проигрывать в ЕСПЧ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резников объяснил причину отказа в законодательстве от слова

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в законопроекте о переходном периоде слова "коллаборант" не будет, потому что в международном праве это понятие не признается как юридическая категория.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я точно знаю, потому что проверял это, что в международном праве, гуманитарных подходах, международных судебных институтах не признают понятие "коллаборация" как юридическую категорию. Поэтому мы подвергаемся опасности, что после принятия такого законодательства мы будем проигрывать в ЕСПЧ", - отметил он.

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В то же время есть другие юридические категории, которые не надо выдумывать, в частности государственная измена.

"Это государственная измена или другие категории преступлений. Поэтому международное право говорит, что если вы считаете, что кто-то, кто помогает оккупационному режиму в ущерб своему государству, но не подпадает под квалификацию государственной измены по всем признакам, может подпадать под люстрационные ограничения. У нас есть законодательство о люстрации, оно требует определенной модернизации. И мы как раз в проекте закона о государственной политике переходного периода предлагаем об этом поговорить и сделать индивидуальный подход с судебным контролем. Поэтому еще раз повторяю: я против слова "коллаборация" как юридической категории", - сказал Резников.

Он добавил, что многие люди, которые проживают на оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима, поэтому их нельзя называть коллаборационистами.

"Я сам лично говорил о необходимости принятия такого закона в свое время и даже с трибуны Верховной Рады я говорил об этом в своем выступлении, но сегодня, когда я работал с экспертами, мы убедились, что слово "коллаборант" в юридическом контексте не следует применять. Поэтому я публично сказал, что я в законопроект не стал даже его вставлять", - подытожил Резников.

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Также он ранее говорил, что целесообразно будет определять градацию по уровню сотрудничества с оккупационным режимом, что позволит защитить тех граждан, которые стали заложниками ситуации.
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Топ комментарии
+6
Согласен.
Я работаю сейчас в научной среде - здесь постоянно используется это слово. Понятно, что без негативного подтекста: колаборация - сотрудничество.
Другое дело, что надо продвигать другое понятие - пособничество. Наверняка в международной юриспруденции есть что-то подобное.
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26.02.2021 10:43
+5
Ну так, звичайно... просто "повстанці", як казало величне віслюкоподібне.
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26.02.2021 10:41
+4
ПРИЧИНУ ПОЯСНЮ ЭТОТ ТЕРМИН ВЫБРОСИЛИ ПОТОМУ ЧТО пришлось бы засудить половину Венгрии Словакии Чехии Румынии Болгарии Италии Югославии распавшуюся на кучу малых будок и так далее вот и все игры типа мы не панимаем о чем идет речь....
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26.02.2021 10:44
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Ну так, звичайно... просто "повстанці", як казало величне віслюкоподібне.
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26.02.2021 10:41 Ответить
ПРИЧИНУ ПОЯСНЮ ЭТОТ ТЕРМИН ВЫБРОСИЛИ ПОТОМУ ЧТО пришлось бы засудить половину Венгрии Словакии Чехии Румынии Болгарии Италии Югославии распавшуюся на кучу малых будок и так далее вот и все игры типа мы не панимаем о чем идет речь....
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26.02.2021 10:44 Ответить
пришлось бы засудить половину Венгрии Словакии Чехии Румынии Болгарии Италии Югославии
на підставі українського закону? не вигадуйте.
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26.02.2021 11:02 Ответить
если вы не способны думать то это ваши проблемы я не говорил о законах вообще а о том почему типа в мировой практике этот ТРЕМИН типа не применяется осталось бы много вопросов к тем пособникам нацистов и фашистов избежавших какой либо вообще ответственности за коллаборационизм или соучастие в военных акция и оккупации Украины в том числе..
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26.02.2021 11:09 Ответить
Согласен.
Я работаю сейчас в научной среде - здесь постоянно используется это слово. Понятно, что без негативного подтекста: колаборация - сотрудничество.
Другое дело, что надо продвигать другое понятие - пособничество. Наверняка в международной юриспруденции есть что-то подобное.
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26.02.2021 10:43 Ответить
Тобто виводиться з-під удару наймасовіша частина зрадників. Таких, як актори того ж 95 Кварталу. Правда Зєлжнского це не стосується. У його діях прослідковується пряма державна зрада. Це щодо відведення військ, чи злив операції з вагнерівцями.
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26.02.2021 10:43 Ответить
Резников:-"это слово ругательное и прошу его ко мне не применять"!) Сааков, блин.
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26.02.2021 10:46 Ответить
До тех территорий еще дойти нужно А закон о коллаборантах нужен для нашей пятой колоны, что бы можно было их прижучить
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26.02.2021 10:46 Ответить
колаборант, всегда против закона про "колаборантов"
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26.02.2021 11:05 Ответить
Думаю тоді краще посібники або посіпаки окупантів (або терористів). Закон про окупаційних посіпак, теж непогано звучить.
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26.02.2021 11:06 Ответить
очкаста потвора, а що роблять зі зрадниками та ворогами держави на твоїй історичній батьківщині, в Ізраілі?
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26.02.2021 11:34 Ответить
Почему ? Во время Нюрнбергского процесса. Очень многие личности и организации получили название колаборант. Делегация от СССР сильно настаивала на том, чтобы УПА-УНСО получила тоже титул колаборанта, но США, Англия и Франция на это не согласились. Читайте документы Нюрнбергского процесса.
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26.02.2021 13:09 Ответить
"Читайте документы.." - уточняйте, что не те жалкие крохи, которые перевели и публиковали в совке, а ВСЕ документы... В совке нам дали почитать только 1/3 от общего их количества.
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26.02.2021 13:34 Ответить
 
 