РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12109 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Оккупация Крыма
9 403 148
Крым (26016) оккупация (9504) Порошенко (19362)

Порошенко об оккупации Крыма в феврале 2014: В заблокированном спецназом РФ аэропорту Симферополя меня впервые в жизни назвали бандеровцем

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Порошенко об оккупации Крыма в феврале 2014: В заблокированном спецназом РФ аэропорту Симферополя меня впервые в жизни назвали бандеровцем

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поделился воспоминаниями о драматических событиях в Крыму в конце февраля 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В том, что замысел отрезать Крым в голове у россиян родился задолго до 2014 года, сомнений теперь нет ни у кого. Тогда же, в конце зимы 2014 у нас была надежда. Мы хотели верить, что в Крыму подняла голову только местная пятая колонна. Что Москва ее подстрекает, но не решится на прямое военное вмешательство. Что путем диалога с местной крымской элитой удастся взять ситуацию под контроль", - объяснил Порошенко.

"В уже заблокированном российскими спецназовцами аэропорту Симферополя меня впервые в жизни назвали бандеровцем. Так я получил это почетное звание, которым россияне величали меня на протяжении всего моего президентства. Выбраться из аэропорта, окруженного вооруженными российскими спецслужащего, удалось по двум причинам. Во-первых, хорошо сгруппировался благодаря спортивным навыкам. Во-вторых, ангелами-хранителями оказались журналисты, которые собрались в аэропорту", - вспоминает лидер "Европейской Солидарности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приговор Стерненко - это не выборочное правосудие, а результат влияния команды Януковича-Портнова на суды в Украине, - Порошенко

По словам Порошенко, в Верховную Раду Крыма он шел с предложением создать совместную рабочую группу Верховной Рады Украины и Верховной Рады Крыма и вместе восстановить спокойствие в Крыму. Безусловно и только на основе территориальной целостности Украины.

"В нескольких коротких выступлениях, в том числе и перед агрессивной толпой, я непременно подчеркивал, что Крым - это Украина, и никак иначе. Впрочем, зайти в пустую Верховную Раду (потому что в действительности никаких голосований там не происходило) я так и не смог. Ее уже окружили зеленые человечки с дулами автоматов, торчащими из-под одежды, и выразительным русским акцентом - то ли московским, то ли рязанским, то ли нижегородским , - рассказал пятый президент.

Также читайте: "ЕС" внесла в Раду законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм и недопущении распространения тезисов российской пропаганды

Лидер "ЕС" подчеркнул, что в той ситуации альтернативы применению силы не было. Но именно сил и не хватало.

"Армию постоянно сокращали с 1991 года. А за четыре года президентства Януковича российская агентура окончательно разрушила оборону. От Вооруженных Сил оставили только название. Что могли - распродали, не смогли выторговать - раскурочили и разукомплектовали. Шины спустили, баки осушили, технику вывели из строя людей сократили и деморализовали", - отмечает пятый Президент.

"Это должны знать все, в том числе и актеры, которые трагической для Украины весной 2014 снимались в российской комедии и твердили, что мы один народ, а теперь смешно топают ножкой, кто сдал Крым", - добавил Порошенко.

"Понадобились годы, чтобы восстановить армию. И нужны еще десятилетия, чтобы укрепить ее до уровня, более или менее паритетного с российскими вооруженными силами. Для этого нам надо стать полноправными членами НАТО", - подытожил лидер "Европейской Солидарности".

Также читайте: Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, - "ЕС"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+57
Порошенко спас Україну і за це йому подяка і респект !!
показать весь комментарий
26.02.2021 10:43
+43
Порох- Мужик!!!!! Батя!!!!! Спасибо вам Пан Президент!!!!!
показать весь комментарий
26.02.2021 10:40
+43
Ви думате як русня зробила антигероїв з Петлюри і Бандери?
А так само як і з Порошенка.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Он защищал свой дом свою землю. А ты сидел в обосранных панталонах. Ждал когда твою жену приедут драть буряты.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:08 Ответить
Пошла кремлёвская чернуха...
Если "ни один волос", то почему же они Пороха скинули, а скомороха поставили?
А разве Ахметов не лишился Укртелекома?
А разве Коломойша не лишился Укрнафты, Приватбанка?
Всё перечислять просто лень. А ты, дурашка, пляшешь под кремлёвскую дудку.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:12 Ответить
клоун, ахметов не лишился укртелекома, а коломойскому позволили вывести все деньги из приватбанка перед приватизацией, и после против никаких уголовных дел не открыли, лень перечислять? Например как порош вошел в ДТЭК ахметова через гонтареву, через свой банк выводил деньги януковича или как продал ленинскую кузню через офшор чтобы не платить налоги, даже ГБР завело дело, не стесняйся, перечисляй дальше.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:28 Ответить
Согласен практически со всем, кроме того, что Порошенко такой же, как и остальные. Он в среде олигархов стоИт особняком. Как правило все они предпочитают действовать из тени. Карманные партии, группы депутатов. Свои люди на нужных местах. А сами бОльшую часть года в Швейцарии или на Святой Земле.)) Петро же всюду сам! То ли так не доверяет людям, то ли такая непреодолимая тяга к показательной власти.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:17 Ответить
боится что обворуют
показать весь комментарий
26.02.2021 11:29 Ответить
Да. Что кинут. Когда сам кидала, доверять другим не просто.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:42 Ответить
правильно, олигархи в шоколаде, народ в жопе и дальше мутят, чтоб жопа больше стала
показать весь комментарий
26.02.2021 11:22 Ответить
Про "Святость сывочолого сцарька"
показать весь комментарий
26.02.2021 12:02 Ответить
Тут все те,що 10 років інкрімунавали мордаті агенти ФСБ в Україні Ю.Тимошенко.
Киев признал «Крымский федеральный округ»?
27 января 2015
Согласно копиям договоров, которые попали в сеть, и устным заявлениям официальных лиц, Украина экспортирует из России электроэнергию объемом до 1500 МВт.
Одним из условий поставок «тока» является стопроцентное обеспечение потребностей в электроэнергии потребителей в Крыму.
Более того, Россия обязуется поставлять электричество на территорию Луганской и Донецкой областей, подконтрольную сепаратистам.
При этом оплачивает эти поставки Украина.
В контракте Киев закупает электроэнергию на основании формулы «бери и плати» - то есть оплачивает даже ту электроэнергию, в которой не нуждается.
Причем Россия, в соответствии с договором, может в одностороннем порядке повышать стоимость электроэнергии.
https://ru.krymr.com/a/26816562.html
показать весь комментарий
26.02.2021 11:07 Ответить
Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем - Цензор.НЕТ 873
Вона втекла від адєскіх фашістав до Ватостополя.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:09 Ответить
Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем - Цензор.НЕТ 7286 Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем - Цензор.НЕТ 2457
показать весь комментарий
26.02.2021 11:16 Ответить
Хватить вилизувати тут один одного, кацапня брудна! Геть звідси!
показать весь комментарий
26.02.2021 12:06 Ответить
А клоуна как называли клоуном так и осталось тока добавилось трусливый дезертир наркоман оманский ишак моника терпила нелох 42 и т д
показать весь комментарий
26.02.2021 11:11 Ответить
Цинічним бандерівцем.Бреши та вже по повній
показать весь комментарий
26.02.2021 11:13 Ответить
и неужели еще кто-нибудь поверит?
показать весь комментарий
26.02.2021 11:15 Ответить
да как бы не назвали, лишь бы бабло капнуло
показать весь комментарий
26.02.2021 11:15 Ответить
а барыгой и вором называют всю жизнь - ты к этому привык...
показать весь комментарий
26.02.2021 11:16 Ответить
а по барабану, лишь бы шекель капал
показать весь комментарий
26.02.2021 11:18 Ответить
Незвично ,та роль прийшлася до вподоби,лише трохи сліпі трасти підсмержують ,ну то таке.... Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем - Цензор.НЕТ 322
показать весь комментарий
26.02.2021 11:22 Ответить
Хто из зебиллов покаялся шо голосовал за Кловуна? Или так и будете стоять на своем как толпо**пы?
показать весь комментарий
26.02.2021 11:23 Ответить
Петрови уже ніхто в світі не вірить,лиш пару процентів залишилося
показать весь комментарий
26.02.2021 11:29 Ответить
Кацапчику , угомонись , бо твоій брехливій мазні про Пороха , жодна притомна людина не повірить , як в Украіні , так і за кордоном !
показать весь комментарий
26.02.2021 11:38 Ответить
Порошенко - предатель!
Вот настоящий ГЕРОЙ!

"Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, "

Вы помните, КТО это сказал?
показать весь комментарий
26.02.2021 11:37 Ответить
Це сказал найвеличніший ************ нашоі краіни 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.02.2021 11:39 Ответить
Пам'ятаємо-жму руку обнімаю
показать весь комментарий
26.02.2021 11:41 Ответить
Пам'ятаемо ,как всей зегенпрокуратурой жрали "пленки дергача"))))
показать весь комментарий
26.02.2021 11:45 Ответить
Скільки нульовок зебільних повилазило. Видно що Зеленський недарма зміцнював свою ботоферму.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:37 Ответить
Где самолеты мертвечука,обосранное зебильо?)))))
показать весь комментарий
26.02.2021 11:43 Ответить
Чому Петро Медведчука назначив старшим на переговорах у Мінську?
показать весь комментарий
26.02.2021 11:48 Ответить
Для прямого виходу на ***** задля звільнення полонених.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:41 Ответить
Скільки можна мусолити це питання? Про це знають вже всі, у мене навіть кіт знає на нього відповідь. Призначення медведчука - це була вимога путіна до Меркель. Тому на прохання Меркель Порох призначив медведчука. Шо неясно, блд?
показать весь комментарий
26.02.2021 12:43 Ответить
Якби стояло альтернативою питання виведення касапських ЗС з Донбасу і Криму з поверенням під українську юрисдикцію окупованих територій (і не просто обіцянки, а реально, як ото наші полонених було повернуто) - напевне, що погодилися би всі, не лише Порох.
показать весь комментарий
27.02.2021 12:41 Ответить
А случайно до 2014 года он не был во власти? Конечно нет. Обычный бизнесмен.....
показать весь комментарий
26.02.2021 11:51 Ответить
Сказания про "Святого Петра" Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем - Цензор.НЕТ 6219
показать весь комментарий
26.02.2021 12:05 Ответить
Бандеровцы были разные. Были те которых обеспечивала и руководила ими НКВД. Порошенко про окупацію Криму в лютому 2014 року: У заблокованому спецпризначенцями РФ аеропорту Сімферополя мене вперше в житті назвали бандерівцем - Цензор.НЕТ 5145
показать весь комментарий
26.02.2021 12:55 Ответить
Рятує Україну! Весь час рятує. Тільки те й робить, що рятує. Сидячи в шафі під товстим шаром нафталіну "відставної кози барабанщик"© променистий світоч демократії Петро Олексійович Порошенко рятує Україну. Навіть з шафи рятує! Ось прямо з шафи бере і рятує. Ніхто не рятує, а він рятує. Причому, з шафи!
Ні, ну кому радісно, ​​той нехай радіє, а я - рясно блювати. Я ж не Макрон і не Галкін якийсь, у мене блювотний рефлекс на місці - стільки дохріна Нудотного Порош(ен)ка мені не знести. Тому - блювати, причому, рясно.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:07 Ответить
Справедливость только в кино. У Петра очень хорошо развито чувство долга, чего не хватает 90% населения. А захейтить можно любое дело, даже самое правое.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:50 Ответить
Мой батя вроде как украинец, но говорит что порох ворюга, а путин с лукашенко молодцы - даже спорить бесполезно, но сидит в мирном городе благодаря пороху!
показать весь комментарий
26.02.2021 16:11 Ответить
Обознались, бывает.
показать весь комментарий
27.02.2021 04:07 Ответить
Обидно, да? Вот если бы "жидобандеровцем" - все могло бы пойти иначе
показать весь комментарий
27.02.2021 07:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 