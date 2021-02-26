Порошенко об оккупации Крыма в феврале 2014: В заблокированном спецназом РФ аэропорту Симферополя меня впервые в жизни назвали бандеровцем

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поделился воспоминаниями о драматических событиях в Крыму в конце февраля 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В том, что замысел отрезать Крым в голове у россиян родился задолго до 2014 года, сомнений теперь нет ни у кого. Тогда же, в конце зимы 2014 у нас была надежда. Мы хотели верить, что в Крыму подняла голову только местная пятая колонна. Что Москва ее подстрекает, но не решится на прямое военное вмешательство. Что путем диалога с местной крымской элитой удастся взять ситуацию под контроль", - объяснил Порошенко.

"В уже заблокированном российскими спецназовцами аэропорту Симферополя меня впервые в жизни назвали бандеровцем. Так я получил это почетное звание, которым россияне величали меня на протяжении всего моего президентства. Выбраться из аэропорта, окруженного вооруженными российскими спецслужащего, удалось по двум причинам. Во-первых, хорошо сгруппировался благодаря спортивным навыкам. Во-вторых, ангелами-хранителями оказались журналисты, которые собрались в аэропорту", - вспоминает лидер "Европейской Солидарности".

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По словам Порошенко, в Верховную Раду Крыма он шел с предложением создать совместную рабочую группу Верховной Рады Украины и Верховной Рады Крыма и вместе восстановить спокойствие в Крыму. Безусловно и только на основе территориальной целостности Украины.

"В нескольких коротких выступлениях, в том числе и перед агрессивной толпой, я непременно подчеркивал, что Крым - это Украина, и никак иначе. Впрочем, зайти в пустую Верховную Раду (потому что в действительности никаких голосований там не происходило) я так и не смог. Ее уже окружили зеленые человечки с дулами автоматов, торчащими из-под одежды, и выразительным русским акцентом - то ли московским, то ли рязанским, то ли нижегородским , - рассказал пятый президент.

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Лидер "ЕС" подчеркнул, что в той ситуации альтернативы применению силы не было. Но именно сил и не хватало.

"Армию постоянно сокращали с 1991 года. А за четыре года президентства Януковича российская агентура окончательно разрушила оборону. От Вооруженных Сил оставили только название. Что могли - распродали, не смогли выторговать - раскурочили и разукомплектовали. Шины спустили, баки осушили, технику вывели из строя людей сократили и деморализовали", - отмечает пятый Президент.

"Это должны знать все, в том числе и актеры, которые трагической для Украины весной 2014 снимались в российской комедии и твердили, что мы один народ, а теперь смешно топают ножкой, кто сдал Крым", - добавил Порошенко.

"Понадобились годы, чтобы восстановить армию. И нужны еще десятилетия, чтобы укрепить ее до уровня, более или менее паритетного с российскими вооруженными силами. Для этого нам надо стать полноправными членами НАТО", - подытожил лидер "Европейской Солидарности".

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