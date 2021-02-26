Западные страны нуждаются в высококвалифицированных специалистах, поэтому поехать работать легально чрезвычайно сложно, - эксперт
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Украинские заробитчане выбирают страны материковой Европы, а не Америку, которую привыкли считать страной больших возможностей.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила генеральный директор рекрутинговой компании "Перша Виза" Руслана Бровчук.
Ссылаясь на данные Международной организации труда, она рассказала, что эпидемия нанесла значительный удар по мировой экономике, что привело к росту безработицы.
"Особенно от безработицы пострадали такие регионы, как Латинская Америка, страны Карибского бассейна, Южная Европа и Южная Азия. Однако эти страны украинские трудовые мигранты редко выбирают. Ведь в приоритете остаются Америка и Евросоюз", - сказала она.
Эксперт отметила, что коронавирус сильно ударил по США, где уровень безработицы превысил 14% в апреле 2020 года и оставался выше 10% еще три месяца. По состоянию на декабрь этот показатель был 6,7%. Что касается стран Евросоюза, то, например, Германия в 2020 году из 44,8 млн рабочих мест потеряла 477 тысяч. При этом уровень безработицы остановился на отметке в 4%.
По словам Бровчук, в одной из любимых стран украинских заробитчан - Польше в условиях пандемии уровень безработицы также вырос до 6,1%, но остался ниже прогнозируемого ранее уровня.
Эксперт отметила, что сейчас украинцы выбирают страны материковой Европы, а не Америку, которую привыкли считать страной больших возможностей. И в этом главную роль играют бюрократические моменты. Ведь получить американскую визу для рядовых украинцев всегда было чем-то на грани фантастики.
"Нужно четко понимать, что в Соединенных Штатах требуются высококвалифицированные специалисты, такие как программисты, медики, инженеры высшей категории. Еще с 2017 года в стране внедряется программа RAISE, что в переводе означает возвышение - она направлена на снижение притока низкоквалифицированных лиц из-за рубежа, которые, по мнению политиков, живут на социальные пособия. Поэтому поехать работать в Америку легально чрезвычайно сложно", - считает эксперт.
Как сообщал УНИАН, Европа вследствие роста внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению количества депортаций нелегально работающих украинцев.
Эксперты предостерегают украинцев от попытки выехать зарубеж на нелегальную работу, поскольку существует риск неоплаты или неполной оплаты за проделанную работу. Также возможен вариант невыполнения принимающей стороной обещанных условий проживания заробитчанина. Также у нелегала могут забрать паспорт, якобы на регистрацию и оформление, и не возвратить его, тогда человек становится фактически прикованным к этой работе.
Ранее польские СМИ сообщили о том, что в польском городе Отвоцк гражданина Украины не пустили в квартиру, которую он снимал еще с несколькими лицами, когда узнали, что он заразился коронавирусом.
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это 90% наших заробитчан в Польше.
Типа - забрали паспорт - и ты рабом стал. Паспорта ж нет - значит надо быть рабом.
Если человек стал рабом, когда у него забрали паспорт - то он дебил тупорылый, и быть рабом - прямое его предназначение, он, собственно, для этого и появился на свет.
Компетентні органи України та Ефіопії погодили сертифікат здоров'я на експорт столових яєць, що дозволить українським виробникам експортувати цю продукцію до Ефіопії.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Укрінформ.
«Україна та Ефіопія погодили форму сертифіката здоров'я на експорт столових яєць, призначених для споживання людиною… Це означає, що українські виробники столових яєць отримали можливість експортувати свою продукцію до Ефіопії», - йдеться у повідомленні пресслужби Державної служби України з питань безпечності харчової продукції та захисту споживачів..
Зазначається, що Держпродспоживслужба також працює над відкриттям ринків інших африканських країн для експорту столових яєць та яєчної продукції. У цьому списку: Гана, Марокко, Алжир, Ангола та Південно-Африканська республіка.
«Завдяки спільним зусиллям держави та бізнесу ми розширюємо географію експорту продукції нашої держави, і зі свого боку робимо все можливе для підтримки іміджу нашої країни як надійного торговельного партнера», - заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.