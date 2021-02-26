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В Верховный Суд поступил иск от "112 Украина": Телеканал обжалует введение санкций

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Верховный Суд поступил иск от

В Кассационный административный суд Верховного Суда поступил иск телеканала "112", в отношении которого применены санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Верховного Суда.

"25 февраля 2021 в Кассационный административный суда в составе Верховного Суда поступил иск ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", которым обжалуется Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно п. 4 приложения № 2, согласно которому применены санкции к истцу", - говорится в сообщении

Иску, который поступил в суд, присвоено регистрационный номер дела - № 9901/40/21.

Читайте: Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

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Автор: Богдан Гуньковський
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В Верховный Суд поступил иск от "112 Украина": Телеканал обжалует введение санкций - Цензор.НЕТ 5452 панеслась
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26.02.2021 10:56 Ответить
До Верховного Суду надійшов позов від "112 Україна": Телеканал оскаржить запровадження санкцій - Цензор.НЕТ 9947
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26.02.2021 11:18 Ответить
Почни з себе- більш дієво!
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26.02.2021 12:27 Ответить
С такими судами и судьями все возможно... До Верховного Суду надійшов позов від "112 Україна": Телеканал оскаржить запровадження санкцій - Цензор.НЕТ 400
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26.02.2021 11:07 Ответить
хочуть гнидники знову дорватись до телеефіру щоб там гадити, бо вже самі душаться і потерпають від власного зловонного лайна.
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26.02.2021 11:25 Ответить
Срочно тре підстрахувацця-несіть закон про колоборантів чи п'ятоколоністів
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26.02.2021 11:31 Ответить
 
 