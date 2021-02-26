Компания "Рубин-2017" готова начать поставки в ВСУ крупнокалиберных снарядов, но функционеры Минобороны с головой погрузились в интриги, - Сенченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С начала 2021 украинская компания "Рубин-2017" совместно с ГП "Павлоградский химический завод" успешно провела заводские испытания двух типов снарядов больших калибров собственного производства.
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат V, VI, VII созывов, и.о. заместителя главы Администрации Президента в 2014 году, председатель Всеукраинского правозащитного движения "Сила права" Андрей Сенченко, передает Цензор.НЕТ.
Так, по его словам, в середине января завершены заводские испытания осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм для артиллерийской системы "Гиацинт", а на этой неделе компания завершила заводские испытания осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм для артсистемы "Акация". Оба типа снарядов оснащенные современной качественной взрывчаткой производства Павлоградского завода.
Сенченко отметил, что на март запланированы заводские испытания элементов и полного заряда типа Ж47 для системы "Гиацинт".
""Рубин-2017" является единственным в Украине действующим производителем снарядов больших калибров. Все разработки компания выполняет за собственные средства. Для организации производства государственные средства также не привлекались.
Производитель готов в марте провести следующий этап испытаний снарядов, но для этого необходимо дождаться утверждения программы этих испытаний в Центральном научно-исследовательском институте Минобороны.
Проблема за малым - немедленно поставить институту соответствующее задание. Но для этого нужно прекратить бумажный пинг-понг и интриги, в которые с головой погрузились функционеры оборонного ведомства, которые сознательно уничтожают отечественное производство снарядов больших калибров", - написал он.
Также Сенченко добавил, что компания "Рубин-2017" готова в первом полугодии текущего года завершить все этапы испытаний и начать поставки Вооруженным Силам Украины комплектных выстрелов для артсистемы "Гиацинт" и снарядов для системы "Акация".
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Пєця з Зєлєю Україну знищують, знищують, а якийсь "Рубін 2017" хоче поломати всі їхні плани? Не буде цього!!!
PS Ты конечно станешь всё отрицать, мол не было такого, но и при твоей бахине, когда она была премьеркой, рвались снаряды в Новобогдановке... Но бахиня точно не увиновата...
цель бабы Йули экономическое и политическое ослабление Украины.. и она эту цель выполнила, когда заключила газовый контракт..
знаешь, сколько стоила подводная лодка типа "Ясень" в 2008 году?! - 1 млрд 200. млн баксов..
вот столько же Украина платила в зимние месяцы "Газпрому" ..
благодаря бабе Йуле, Украина финансировала перевооружение Рашкиной армии..
Ты, Ваня голову не хочешь проверить у врачика?!.. здоровый человек никогда не напишет такой бред:" Бо тільки Юля вболіває за країну, а не за власну кишеню, як всі попередники". "sulima ivan, 26.02.2021 11:44"