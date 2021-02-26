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Компания "Рубин-2017" готова начать поставки в ВСУ крупнокалиберных снарядов, но функционеры Минобороны с головой погрузились в интриги, - Сенченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Компания

С начала 2021 украинская компания "Рубин-2017" совместно с ГП "Павлоградский химический завод" успешно провела заводские испытания двух типов снарядов больших калибров собственного производства.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат V, VI, VII созывов, и.о. заместителя главы Администрации Президента в 2014 году, председатель Всеукраинского правозащитного движения "Сила права" Андрей Сенченко, передает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, в середине января завершены заводские испытания осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм для артиллерийской системы "Гиацинт", а на этой неделе компания завершила заводские испытания осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм для артсистемы "Акация". Оба типа снарядов оснащенные современной качественной взрывчаткой производства Павлоградского завода.

Сенченко отметил, что на март запланированы заводские испытания элементов и полного заряда типа Ж47 для системы "Гиацинт".

""Рубин-2017" является единственным в Украине действующим производителем снарядов больших калибров. Все разработки компания выполняет за собственные средства. Для организации производства государственные средства также не привлекались.

Производитель готов в марте провести следующий этап испытаний снарядов, но для этого необходимо дождаться утверждения программы этих испытаний в Центральном научно-исследовательском институте Минобороны.

Проблема за малым - немедленно поставить институту соответствующее задание. Но для этого нужно прекратить бумажный пинг-понг и интриги, в которые с головой погрузились функционеры оборонного ведомства, которые сознательно уничтожают отечественное производство снарядов больших калибров", - написал он.

Также Сенченко добавил, что компания "Рубин-2017" готова в первом полугодии текущего года завершить все этапы испытаний и начать поставки Вооруженным Силам Украины комплектных выстрелов для артсистемы "Гиацинт" и снарядов для системы "Акация".

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Компания Рубин-2017 готова начать поставки в ВСУ крупнокалиберных снарядов, но функционеры Минобороны с головой погрузились в интриги, - Сенченко 01
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Топ комментарии
+14
Ну да, Петя с Зелею лично склады подрывали, Юля в это время в засаде сидела, всё видела!

PS Ты конечно станешь всё отрицать, мол не было такого, но и при твоей бахине, когда она была премьеркой, рвались снаряды в Новобогдановке... Но бахиня точно не увиновата...
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26.02.2021 11:06
+9
и только Святая Преподобная Баба Йуля Валадымиравна спасет Украину.. просто похихикает с лилиПутиным и подпишет кабальные контракты с "Газпромом", с "Роснефтью" и другими кошельками Путиена, и тогда Ваня Силима будет рад и счастлив..
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26.02.2021 11:07
+6
То, что эта компания что-то делает в инициативном порядке и за собственные средства, и есть её главная проблема. Она должна сидеть на попе ровно и ждать, пока ей выдадут выгодный заказ. Не просто так, естественно, а за хороший откат. А то, посмотри на них, умники какие. Взялись что-то разрабатывать без разрешения. Так потом ещё и захотят, чтобы и в минобороны начали выполнять свои должностные обязанности.
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26.02.2021 11:01
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Пане Андрію! Щобла Мародера дарма висадила у повітря 70% українських арсеналів???
Пєця з Зєлєю Україну знищують, знищують, а якийсь "Рубін 2017" хоче поломати всі їхні плани? Не буде цього!!!
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26.02.2021 11:00 Ответить
Яка вартість одного снаряда?
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26.02.2021 11:02 Ответить
около 100 баксов плюс-минус 10%.....танковый выстрел дороже
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26.02.2021 11:15 Ответить
Слегка ошибся. Примерно в сто раз. Плюс-минус. Цена обычного, некорректируемого выстрела 152 мм в районе где-то до 10 килобаксов. Корректируемые - ещё раз в 20 дороже. Это весьма недешевые игрушки.
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26.02.2021 12:53 Ответить
когда я учился в ОВАКОЛУ нам говорили что стоит снаряд как пара хромовых сапог....доллар по офиц. курсу был около 40 копеек. Сейчас на мировом рынке снаряд 155 мм стоит около 2-х тыс. долл.- но это его продажная цена а не себестоимость! Чугунная болванка с тротилом неможет столько стоить
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26.02.2021 14:20 Ответить
кінцева вартість снаряда цілком залежить від кількості снарядів, які буде виробляти підприємство.
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26.02.2021 16:08 Ответить
Ну да, Петя с Зелею лично склады подрывали, Юля в это время в засаде сидела, всё видела!

PS Ты конечно станешь всё отрицать, мол не было такого, но и при твоей бахине, когда она была премьеркой, рвались снаряды в Новобогдановке... Но бахиня точно не увиновата...
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26.02.2021 11:06 Ответить
естессно петя с зелей ничего не подрывали.....это было нужно только начальникам артскладов......просто там было оч много нарушений условий хранения в результате много боеприпасов пришло в негодность.. А на бумаге они числились пригодными к стрельбе. Эти взрывы были выгодны только тем ,кто отвечал за хранение.
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26.02.2021 11:22 Ответить
Ці снаряди треба було інспектувати, в крайньому випадку переробити, але не знищувати в такий варварський спосіб. Пєця - злочинець.
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26.02.2021 11:48 Ответить
какой же ты дурак! старые охотничьи патроны элементарно не рискну использовать, а ты осел фантазируешь про 152мм. ты рядом с таким калибром побоишься стоять, обосрешься.
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26.02.2021 12:32 Ответить
Ты ничего ему не докажешь, это же местный дурачок - Ивашка, на пару с Игорьком L, ещё таким же упоротым, составляют местный колорит. Без их яростных, но совершенно бессмысленных постов, здесь было бы гораздо скучнее.
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26.02.2021 12:48 Ответить
Ти, коли тобі треба навести порядок в речах у себе в хаті, робиш там пожежу?
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26.02.2021 12:59 Ответить
тебе надо навести порядок в тумбочке, в психушке, откуда ты строчишь! у вас дураков все Петя виноват, не #уйло, которое захватило Крым, не диверсанты, которые взрывали, не армия засРашки, которая расстреливала наши подразделения со своей территории...а Петя. быдлу73 так проще жить.
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26.02.2021 13:42 Ответить
Кацапе нульовий. Якщо у вас в Тамбові всі так розмовляють, то тут твоє белькотіння собачою мовою люди не розуміють. Let`s speak English, aren`t you?
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26.02.2021 13:54 Ответить
и только Святая Преподобная Баба Йуля Валадымиравна спасет Украину.. просто похихикает с лилиПутиным и подпишет кабальные контракты с "Газпромом", с "Роснефтью" и другими кошельками Путиена, и тогда Ваня Силима будет рад и счастлив..
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26.02.2021 11:07 Ответить
Бо тільки Юля вболіває за країну, а не за власну кишеню, як всі попередники.
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26.02.2021 11:44 Ответить
Ваня, твоя баба Йуля политический диверсант, такой же как и Януковощ и Азиров..
цель бабы Йули экономическое и политическое ослабление Украины.. и она эту цель выполнила, когда заключила газовый контракт..
знаешь, сколько стоила подводная лодка типа "Ясень" в 2008 году?! - 1 млрд 200. млн баксов..
вот столько же Украина платила в зимние месяцы "Газпрому" ..
благодаря бабе Йуле, Украина финансировала перевооружение Рашкиной армии..
Ты, Ваня голову не хочешь проверить у врачика?!.. здоровый человек никогда не напишет такой бред:" Бо тільки Юля вболіває за країну, а не за власну кишеню, як всі попередники". "sulima ivan, 26.02.2021 11:44"
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26.02.2021 11:54 Ответить
Чому ж твій хозяїн - Мародер завів країну в борги і на перше місце в Світі по корупції, а за Юлі країна розвивалась шаленими темпами і люди жили в Сто разів краще?
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26.02.2021 13:01 Ответить
ты забыл сказать, Порох напал на мирный Бамбас, убил брата и распял мальчика в трусиках..
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26.02.2021 13:04 Ответить
Сьогодні цей лугандон і нафіг нікому не впав, але це Пєця довів його до такого стану, ще й загубив там наш кращий квіт
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26.02.2021 13:32 Ответить
sulima ivan Клиника ,даже сказать не чего.
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26.02.2021 14:47 Ответить
За Юлі російський газ був найдешевшим - 232 долари за тисячу. Всі інші європейці платили від 300 дол. А Пєця навіть доплачував росіянам у 2012му в уряді Азарова. Бо Пєця і Зєля - два російських шпигуни
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26.02.2021 13:04 Ответить
То, что эта компания что-то делает в инициативном порядке и за собственные средства, и есть её главная проблема. Она должна сидеть на попе ровно и ждать, пока ей выдадут выгодный заказ. Не просто так, естественно, а за хороший откат. А то, посмотри на них, умники какие. Взялись что-то разрабатывать без разрешения. Так потом ещё и захотят, чтобы и в минобороны начали выполнять свои должностные обязанности.
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26.02.2021 11:01 Ответить
Якби сталося дово, і 5 млрд баксів скоммуніджених Бєнєю було повернуто, скільки б бойових розробок було б прийнято на озброєння. А так амністія Бєніних капіталів, заплатить 5% державі і буде спати спокійно. Якщо в Штати його не заберуть.
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26.02.2021 11:06 Ответить
Из этих 5 миллиардов на новые разработки в любом случае будет выделено ровно ноль. Ишь какой умник выискался, деньги на такую ерунду тратить. У нас тут 60 миллиардов ковидного фонда то ли были, то ли уже нет, мыши сожрали, как всё зерно в Госрезерве. Не для того сценаристы из 95-го квартала власть получили, чтобы на всякую фигню почти что уже свои личные, кровные транжирить.
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26.02.2021 11:11 Ответить
лабуда какая то... испытали снаряды 152 для "гиацинта"... теперь будут испытывать снаряди 152 для "акации"... как понять хлопским розумом, зачем для одного калибра два типа одинаковых снарядов?? как на меня, они должны быть унифицированные, одинаково успешные как для "гиацинта" так и для "акации". - кто объяснит ситуацию??
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26.02.2021 11:20 Ответить
Як відповісти щоб просто ? Ну от для прикладу - коли Ви комусь дасте підсрачника і він відлетить на один метр , то щоб та сама особа відлетіла на два метри - підсрачника потрібно дати у три рази сильніше при цьому тому що летітиме болітиме сильніше у п"ять разів Якщо з Гіацинта здійснити постріл снарядом призначеним для Акації не факт що він десь на середині ствола Гіацинта не перетворить його у романтичну "квіточку" і не відправить усю обслугу гармати до праотців
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26.02.2021 12:43 Ответить
Потому что "Гиацинт" - это пушка, а "Акация" - это гаубица. Разная длина ствола, разные подходы к скорости сгорания метательного заряда. Из пушки снаряд выходит с околозвуковой скоростью, из гаубицы - гораздо медленнее. Короче, у них, кроме калибра, ничего особо общего то и нет.
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26.02.2021 13:04 Ответить
Бачите, Ви знаєте різницю між цими ************. А російські шпигуни Зєля-Пєця хочуть спростити наші клопоти і взагалі залишити без *********** наше військо. Це яка буде характеристика ***********?
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26.02.2021 13:47 Ответить
Допускаю мысль, что шоумен к этому и стремится, кадровый набор полностью на совести шута, как можно больше тормозить, конфликтовать и делать понты в виде медалек.
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26.02.2021 11:59 Ответить
Тобто шпигун порається? Не гірше Пєці? Компанія "Рубін-2017" готова почати поставки в ЗСУ великокаліберних снарядів, але функціонери Міноборони з головою занурилися в інтриги, - Сенченко - Цензор.НЕТ 1087
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26.02.2021 13:48 Ответить
не можуть підсумувати відкат який чекає на них
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26.02.2021 12:18 Ответить
Зачем стране и армии снаряды,если один все склады поподрывал,а другой приказал вообще "нистрилять" и штрафы для тех кто жизнь отдавать без боя не захочет.
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26.02.2021 12:53 Ответить
А Сенченко не выдал ли военную тайну? Не поставил ли публично противника в известность о том, кто, где и что производит?
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26.02.2021 16:03 Ответить
Здесь есть еще проблема калибра, т.к. ВСУ переходят на натовские стандарты.
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26.02.2021 16:21 Ответить
А что там с Артемом, где ленточку перерезали? Может кто в курсе?
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26.02.2021 17:50 Ответить
Не знаю какое отношение к снарядам имеет Сенченко. Но, раз уж написал, спасибо. Только снаряды уже испытывали год или два года назад, параллельно Рубина и Артема. Были серьезные претензии по тем и другим. Сенченко приводит только одну деталь - о павлоградской взрывчатке как о победе. К взрывчатке кажется тогда претензий не было. Были претензии о вибрации снаряда в стволе и о недостаточном количестве осколков. Часть снарядов разрывалась всего на две части. Может об устранении этих недостатков Сенченко просветит? Или военная тайна?
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26.02.2021 19:50 Ответить
 
 