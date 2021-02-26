Компания "Рубин-2017" готова начать поставки в ВСУ крупнокалиберных снарядов, но функционеры Минобороны с головой погрузились в интриги, - Сенченко

С начала 2021 украинская компания "Рубин-2017" совместно с ГП "Павлоградский химический завод" успешно провела заводские испытания двух типов снарядов больших калибров собственного производства.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат V, VI, VII созывов, и.о. заместителя главы Администрации Президента в 2014 году, председатель Всеукраинского правозащитного движения "Сила права" Андрей Сенченко, передает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, в середине января завершены заводские испытания осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм для артиллерийской системы "Гиацинт", а на этой неделе компания завершила заводские испытания осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм для артсистемы "Акация". Оба типа снарядов оснащенные современной качественной взрывчаткой производства Павлоградского завода.

Сенченко отметил, что на март запланированы заводские испытания элементов и полного заряда типа Ж47 для системы "Гиацинт".

""Рубин-2017" является единственным в Украине действующим производителем снарядов больших калибров. Все разработки компания выполняет за собственные средства. Для организации производства государственные средства также не привлекались.

Производитель готов в марте провести следующий этап испытаний снарядов, но для этого необходимо дождаться утверждения программы этих испытаний в Центральном научно-исследовательском институте Минобороны.

Проблема за малым - немедленно поставить институту соответствующее задание. Но для этого нужно прекратить бумажный пинг-понг и интриги, в которые с головой погрузились функционеры оборонного ведомства, которые сознательно уничтожают отечественное производство снарядов больших калибров", - написал он.

Также Сенченко добавил, что компания "Рубин-2017" готова в первом полугодии текущего года завершить все этапы испытаний и начать поставки Вооруженным Силам Украины комплектных выстрелов для артсистемы "Гиацинт" и снарядов для системы "Акация".

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