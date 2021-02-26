Эпидситуация по коронавирусу в Украине напряженная, высокий риск роста числа заболевших, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Эпидемическая ситуация по распространению коронавируса в Украине на сегодняшний день довольно напряженная.
Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Эпидситуация по распространению коронавируса довольно напряженная в Украине. Это характерно также для стран Европы", - сказал Ляшко.
По его словам, риск роста количества случаев в стране весьма высок. Наивысший уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения сейчас регистрируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Настораживает динамика роста количества госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях и в Киеве.
"Поэтому мы обратились к главам государственных администраций с просьбой провести заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, посмотреть эпидситуацию, и если это необходимо, принять дополнительные ограничительные карантинные меры", - заявил Ляшко.
Он добавил, что такой рост заболеваемости является прогнозируемым.
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В США дослідили 30000 учнів із 207 шкіл, які повернулись на нормальне навчання та відновили позакласову спортивну діяльність. З 270 заражень лише 1 випадок інфікування на території школи.
Вот что делают китайцы в своем китайском концлагере:
"Если вы думаете, что можете просто выпить таблетку и ехать куда вам вздумается, то нет: из всех аптек страны уже год как изъяты все жаропонижающие средства, и ничего содержащего парацитамол без рецепта врача купить нельзя."
пишет русскоговорящая обитательница Чэнду в слоев бложике туточки:
https://lookatchina.livejournal.com/
И одобряет, между прочим; ну, кому и в концлагере хорошо.
Прикиньте, если для покупки парацетомола нужен рецепт, то сколько же врачам денег то пациентов перепадет?
А сколько того парацетамола через черный ход продается?
А еще некоторые удивляются, какие-такие деньги китайцы в казино отмывают.
Какие-какие, на нелегальной торговле парацетамолом заработанные, вот какие.
А на масках сколько мжно (а в Чехии велено по две маски на одну рожу надевать), а на перчатках резиновых, а на дезинфектантах, а на QR кодах, а на парацетамоле, а на шмурдяке - "вакцине" от ковида...
Короче, не понимаю я, когда жалуются, что в ковид бизнес мрет.
Мне кажется, что именно в ковид кто-то очень здорово на лохах наживается.