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Эпидситуация по коронавирусу в Украине напряженная, высокий риск роста числа заболевших, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Эпидситуация по коронавирусу в Украине напряженная, высокий риск роста числа заболевших, - Ляшко

Эпидемическая ситуация по распространению коронавируса в Украине на сегодняшний день довольно напряженная.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Эпидситуация по распространению коронавируса довольно напряженная в Украине. Это характерно также для стран Европы", - сказал Ляшко.

По его словам, риск роста количества случаев в стране весьма высок. Наивысший уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения сейчас регистрируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Настораживает динамика роста количества госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях и в Киеве.

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"Поэтому мы обратились к главам государственных администраций с просьбой провести заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, посмотреть эпидситуацию, и если это необходимо, принять дополнительные ограничительные карантинные меры", - заявил Ляшко.

Он добавил, что такой рост заболеваемости является прогнозируемым.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Так вакцину привезли, надо людей по пугать чтоб быстрей делали вакцинацию !
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26.02.2021 11:11
+4
це ще чому? на які наукові дослідження Ви спираєтесь, коли це пишете?
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26.02.2021 11:11
+2
Ті хто агітував щепитись, пишуть, шо побігли швиденько на антитіла тести здавати і шо вже, як виявилось, перехворіли, та не знають, коли саме, сцикуни.
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26.02.2021 11:15
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Буковель продолжает работать
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26.02.2021 11:02 Ответить
надо продать шмурдяк привезенный Степановым
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26.02.2021 12:34 Ответить
Если школы будут работать, то колапса не миновать.
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26.02.2021 11:06 Ответить
це ще чому? на які наукові дослідження Ви спираєтесь, коли це пишете?
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26.02.2021 11:11 Ответить
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.18.21251986v1.full.pdf

В США дослідили 30000 учнів із 207 шкіл, які повернулись на нормальне навчання та відновили позакласову спортивну діяльність. З 270 заражень лише 1 випадок інфікування на території школи.
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26.02.2021 11:13 Ответить
Так вакцину привезли, надо людей по пугать чтоб быстрей делали вакцинацию !
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26.02.2021 11:11 Ответить
Ті хто агітував щепитись, пишуть, шо побігли швиденько на антитіла тести здавати і шо вже, як виявилось, перехворіли, та не знають, коли саме, сцикуни.
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26.02.2021 11:15 Ответить
Раніше було "не розгойдуйте човна, пуйло нападе". Тепер "не розгойдуйте човна, ковід нападе".
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26.02.2021 11:14 Ответить
записной страшилка парковый кто тебе поверит . Вот таким ублюдкам мы платим деньги, с этими ковид-шарлатанами надо что то делать иначе не угомонятся пока не разорили и не загнали в стойло.
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26.02.2021 11:31 Ответить
Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки. Это про мировой шарик с ковидлом и другими пирамидами
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26.02.2021 11:39 Ответить
Буковельцям окреме дякуємо за наступний локдаун.
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26.02.2021 11:49 Ответить
та ладно, а Одесса? И тишина, всё гуд. Это ******
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26.02.2021 11:51 Ответить
Так это же ты Буковелям разрешил работать!
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26.02.2021 12:30 Ответить
Ляшко, плохо бизнес делаете, маски - это хорошо, перчатки резиновые - замечательно, но можно же и "ширше"(С) охватить, верно?
Вот что делают китайцы в своем китайском концлагере:
"Если вы думаете, что можете просто выпить таблетку и ехать куда вам вздумается, то нет: из всех аптек страны уже год как изъяты все жаропонижающие средства, и ничего содержащего парацитамол без рецепта врача купить нельзя."
пишет русскоговорящая обитательница Чэнду в слоев бложике туточки:
https://lookatchina.livejournal.com/

И одобряет, между прочим; ну, кому и в концлагере хорошо.

Прикиньте, если для покупки парацетомола нужен рецепт, то сколько же врачам денег то пациентов перепадет?
А сколько того парацетамола через черный ход продается?
А еще некоторые удивляются, какие-такие деньги китайцы в казино отмывают. Епідситуація із коронавірусом в Україні напружена, високий ризик зростання кількості хворих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6730
Какие-какие, на нелегальной торговле парацетамолом заработанные, вот какие.
А на масках сколько мжно (а в Чехии велено по две маски на одну рожу надевать), а на перчатках резиновых, а на дезинфектантах, а на QR кодах, а на парацетамоле, а на шмурдяке - "вакцине" от ковида...
Короче, не понимаю я, когда жалуются, что в ковид бизнес мрет.
Мне кажется, что именно в ковид кто-то очень здорово на лохах наживается.
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26.02.2021 13:30 Ответить
 
 