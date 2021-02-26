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Как бы Путин ни пытался щеголять, но оккупация Крыма стала началом падения России, - евродепутат Кубилюс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Как бы Путин ни пытался щеголять, но оккупация Крыма стала началом падения России, - евродепутат Кубилюс

Оккупация Крыма и военная агрессия России против Украины стали поворотным пунктом истории и началом двух фундаментальных процессов: падения России во всех аспектах собственного развития и ускорения движения Украины к демократии.

Такое убеждение во время онлайн дискуссии "Крымская платформа: дорожная карта для деоккупации", организованной при содействии Всемирного конгресса украинцев и Представительства Украины при ЕС выразил сопредседатель Парламентской ассамблеи Восточного партнерства EURONEST, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В связи с 7-летием оккупации Крыма необходимо посмотреть на эти события с точки зрения более широкой истории. Когда-то в конце века историки, которые будут писать историю европейского континента, четко укажут, что оккупация Крыма при всей драматичности была очень важным моментом начала двух главных исторических траекторий. Украина начала движение к Западной интеграции, к прогрессу и развитию. С другой стороны, как бы Путин ни пытался щеголять тем, как он оккупировал Крым, именно с этого момента Россия начала движение вниз. Не только потому, что санкции за агрессию оказались болезненными. Для этого авторитарного режима это историческое событие стало очень неудачным", - сказал европейский политик.

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Он отметил, что деоккупация Крыма может произойти в будущем в результате масштабных политических событий, в которых Украина будет играть очень важную роль. Украина после событий на Евромайдане начала приближаться к Западу, несмотря на боль и потери. В прошлом году начались события в Беларуси, где люди также начали требовать изменений, и пример Украины стал фактором, который вдохновлял их к борьбе за собственное демократическое будущее. Уже в этом году масштабные события разворачиваются в России, и не только вокруг дела Навального, которое запустило широкое движение уже российского народа к осознанию собственного достоинства, не в последнюю очередь - благодаря примерам в Украине и в Беларуси. То есть, ситуация начала меняться во всем регионе.

"Я не знаю, каким образом события будут разворачиваться в России. Это действительно очень новый момент. Мы можем быть благодарными (высокому представителю ЕС) Боррелю за его приключения в Москве. Все больше мнения в ЕС (об отношениях с Россией) начали меняться под давлением тектонических событий во всех сферах. Революция на Майдане, оккупация Крыма, агрессия России на востоке Украины. Потом - Беларусь, сейчас - Россия, это то, что я хотел бы видеть, это исторический момент. Он займет определенное время, но я убежден, что еще смогу увидеть воочию процесс деоккупации Крыма и, вероятно, превращения России в европейскую демократию", - подчеркнул Кубилюс.

Он отметил, что с точки зрения таких тектонических изменений следующее десятилетие будет решающим. За это время Украина сможет далеко продвинуться на пути европейской интеграции и стать намного ближе к ЕС, что, по его словам, зависит не только от действий украинцев, но и от действий Евросоюза.

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"Я вижу, что Беларусь получит возможность стать действительно демократической страной, существуют также возможности для трансформации в России. Это не будет просто. Мы не знаем, кто придет после Путина, и вряд ли после этого Россия превратится в европейскую демократию. Вероятно, этот процесс займет определенное время. Но после этих трансформаций вопрос деоккупации Крыма будет гораздо более реалистичным и откроет возможности для поиска лучших решений", - сказал депутат Европарламента.
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Топ комментарии
+13
Головне,щоб падіння ерефії відбулося ще при нашому житті.
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26.02.2021 11:08
+11
крысчяни-предатели и понаехавшая шваль- скажите, хорошо что построили мост вам, вот и начинаите тренироваться, дрезина и давай толкать. Берите пример от дипломатов вяликой рассеюшки. Как бы Путин не пытался щеголять, но оккупация Крыма стала началом падения России, - евродепутат Кубилюс - Цензор.НЕТ 13

Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине. Ее пришлось толкать

Как бы Путин не пытался щеголять, но оккупация Крыма стала началом падения России, - евродепутат Кубилюс - Цензор.НЕТ 9
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26.02.2021 11:08
+7
Вдала євроінтеграція України , це каталізатор прискорення руйнаціі РФіі(Росімперіі) !! Євроінтеграція України , це гаплик "Русскому миру "!!!)))
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26.02.2021 11:14
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Правила форума Совет форумчан
Головне,щоб падіння ерефії відбулося ще при нашому житті.
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26.02.2021 11:08 Ответить
Вдала євроінтеграція України , це каталізатор прискорення руйнаціі РФіі(Росімперіі) !! Євроінтеграція України , це гаплик "Русскому миру "!!!)))
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26.02.2021 11:14 Ответить
Смотря сколько вам лет)
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26.02.2021 11:16 Ответить
Как думаешь, сколько пу протянет?
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26.02.2021 11:31 Ответить
В Росіі )(уйлів мільйони,не варто збільшувати його буцімто унікальність,він лише один з мільйонів шизиків великодержавного шовінізма !!!!)))
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26.02.2021 11:37 Ответить
Это да, но этот выстроил систему под себя, и смену вождя она не переживет, будет полная аннигиляция, а потом с чистого листа начнется строительство нового ГУЛАГа...
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26.02.2021 11:42 Ответить
Гадаєшь що всім керує царь,а боярє тут нідочого ,помиляєшься !!! Можливо що від )(уйла лишилось лише ім"я і дехто від його ім"я керує !!!)))
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26.02.2021 12:11 Ответить
Абсолютно согласен с идеей, что дело не в Путине. Дело в народонаселении, которое там проживает и поддерживает империалистические проекты.
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26.02.2021 14:49 Ответить
Для світової свиноти.
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26.02.2021 13:26 Ответить
«Війна розпочалася не 20 лютого 2014 року, а понад 300 років тому»

Місія України - знищити московську імперію

"Крах СССР не предсказал никто"26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР
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26.02.2021 11:23 Ответить
Доля всіх імперій однакова-занепад та руйнація,це аксіома суспільного життя людства !!!)))
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26.02.2021 11:23 Ответить
Для кремлевского окурка и крымских колаборантов камни с неба не помогут, так как уже вырисовывается одна большая каменная надгробная плита, которая и похоронит это запоребриковое недоразумение.
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26.02.2021 11:08 Ответить
крысчяни-предатели и понаехавшая шваль- скажите, хорошо что построили мост вам, вот и начинаите тренироваться, дрезина и давай толкать. Берите пример от дипломатов вяликой рассеюшки. Как бы Путин не пытался щеголять, но оккупация Крыма стала началом падения России, - евродепутат Кубилюс - Цензор.НЕТ 13

Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине. Ее пришлось толкать

Как бы Путин не пытался щеголять, но оккупация Крыма стала началом падения России, - евродепутат Кубилюс - Цензор.НЕТ 9
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26.02.2021 11:08 Ответить
да, ещё, когда попрёте вниз по горке, незабудьте кричать как на видео - родина встречай, ураааааа
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26.02.2021 11:12 Ответить
Медведчуку с его семейством выдать такую тележку и отправить домой в Ростов
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26.02.2021 11:41 Ответить
Какой наивный мужчина! Всё произойдёт само само собой? И РФ не должна быть разрушена, но станет демократичной? Как бы Путин не пытался щеголять, но оккупация Крыма стала началом падения России, - евродепутат Кубилюс - Цензор.НЕТ 1380
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26.02.2021 11:12 Ответить
Санкции на пользуЯк би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс - Цензор.НЕТ 8440
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26.02.2021 11:17 Ответить
Россия распадется как процесс продолжения распада РИ и СССР. А Крым это одно из событий, которое происходит в связи с этим.
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26.02.2021 11:19 Ответить
Незворотній,довготривалий історичний процес розпаду РІ триває вже понад 100 років!!! РІ вже втратила понад 25% територій та понад 50% населення !!!)))
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26.02.2021 11:22 Ответить
Запад не заинтересован в распаде России. В изменении - да.
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26.02.2021 11:26 Ответить
ЄС та США побоюються неконтрольованого розпаду РІ !!! Якщо цей гнидник неспадівано лусне , лайном заляпає весь світ,а Україну в першу чергу !!!)))
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26.02.2021 11:31 Ответить
Вот и я о том же
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26.02.2021 11:59 Ответить
Занепад і руйнацію імперіі неможливо зупинити,можливо лише прискорити чи пригальмувати !!!Євроінтеграція України ,це каталізатор прискорення руйнаціі РІ ,це гаплик імперським амбіціям кремлівського недопалка і ідеологичній маячні "Русского мира" !!!)))
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26.02.2021 12:17 Ответить
мало ли, что он не заинтересован...когда то и в распаде ссср был не заинтересован...
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26.02.2021 11:39 Ответить
И нам будет плохо от распада *********, но процесс неизбежен.
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26.02.2021 14:47 Ответить
Крым-это катализатор этих процессов
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26.02.2021 11:47 Ответить
В целом, процесс преобразования России в какую-никакую демократию, может (и скорее всего будет) занять оооочень долгое время. Сознание и менталитет людей (а это главное) поменять непросто. И это при условии, что запустится сам процесс изменений .
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26.02.2021 11:25 Ответить
"Не тратьте, куме, сили" (с) Проще новую сделать, чем эту лечить.
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26.02.2021 11:33 Ответить
Сначала произойдет распад ********* на субьекты, а потом все очень быстро пойдет, национальные образования быстро очухаются, хуже всего придется имперцам , безродному кацапью, которые с чего то решили что они руссские...
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26.02.2021 11:33 Ответить
Падение па-рашки началось в 1721 году.
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26.02.2021 11:32 Ответить
Нее, тогда они самоутвердились, это Украина утратила тогда шанс, а теперь все иначе.
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26.02.2021 11:35 Ответить
Как раз да. Всё, что делала и делает па-рашка с 1721 года ведет к ее гибели. Она как рак - может захватить значительную часть организма (земли), но не способна жить. И так же, как рак, па-рашку необходимо удалить хирургическим путём, пока она не убила планету.
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26.02.2021 12:42 Ответить
Крым дал Путену время. А большее его не интересует. «Собирательство земель» это миф, его же пропагандой и насаждаемый. Не нужен ему никакой СССР 2.0. Ему лишь нужна пожизненная власть. Просто потому, что для него жизнь и власть уже давно стали взаимозависимыми понятиями.
К 2013 году его популярность сильно просела. Навальные, Немцовы мутили воду. Стали возникать разные «Болотные». Нужно было чем-то убаюкать плебс. Сыграл на имперской сущности каждого среднестатистического обитателя Московии. Выиграл для себя вот уже 7 лет. Проще говоря, «крымнаш» это лишь инструмент, а не сама цель.
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26.02.2021 11:38 Ответить
Ага, а Приднестровье норм?, а Грузия? а Чечня, .... проснулись евротолерасты
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26.02.2021 11:40 Ответить
"Як би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс"- дідуля ******** серіал "Круте піке"? Як би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс - Цензор.НЕТ 7877
Обіцянки -цяцянки дурням на радість.
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26.02.2021 12:26 Ответить
як щоб ми ще спромоглися не торгувати з рашей, це був бы +
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26.02.2021 12:57 Ответить
Рашисты подобны вымирающим неандертальцам,на смену которым пришли кроманьонцы.А как ведуть себя вымерающие?Впадают в бешенство и агонию.Як то кажуть"Перед смертью не надышишься".Но время неумолимо и времена средневековых порядков,войн фронтов и осады крепостей отошли в прошлое.Мир другой.И ставит тебя перед выбором.Или ты неандерталец и вымираешь,либо форматируешься в кроманьонца.Тут в пример можно привести Невзорова.Бывший неандерталец и имперец,сделал правильный выбор и сегодня изучает приматов москалей под микроскопом как вымирающий вид.Кстати Украина,не .так давно тоже, как бы входила в состав империи и среди украинцев тоже считалось нормой быть имперцем.Кушали все с одного пропагандисткого канала ТАСС.Ну и?Где теперь наша имперкость прививаемая москалями нам 300 лет?А нигде.Как будто и не были мы имперцами.Метаморфоза в сознании и переосмыслении ценностей,пековала украинцев из состояния имперцев неандертальцев в ценностных кроманьонцев.Это же произойдёт и с москалями.Да уже происходит.Тому,що время неумолимо и сделает выбор за них отправив их в забвение.Ну а Украина поможет.Та и сябры тоже свою роль сыграют Як би Путін не намагався хизуватися, але окупація Криму стала початком падіння Росії, - євродепутат Кубілюс - Цензор.НЕТ 2092
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26.02.2021 14:06 Ответить
 
 