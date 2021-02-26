Как бы Путин ни пытался щеголять, но оккупация Крыма стала началом падения России, - евродепутат Кубилюс

Оккупация Крыма и военная агрессия России против Украины стали поворотным пунктом истории и началом двух фундаментальных процессов: падения России во всех аспектах собственного развития и ускорения движения Украины к демократии.

Такое убеждение во время онлайн дискуссии "Крымская платформа: дорожная карта для деоккупации", организованной при содействии Всемирного конгресса украинцев и Представительства Украины при ЕС выразил сопредседатель Парламентской ассамблеи Восточного партнерства EURONEST, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В связи с 7-летием оккупации Крыма необходимо посмотреть на эти события с точки зрения более широкой истории. Когда-то в конце века историки, которые будут писать историю европейского континента, четко укажут, что оккупация Крыма при всей драматичности была очень важным моментом начала двух главных исторических траекторий. Украина начала движение к Западной интеграции, к прогрессу и развитию. С другой стороны, как бы Путин ни пытался щеголять тем, как он оккупировал Крым, именно с этого момента Россия начала движение вниз. Не только потому, что санкции за агрессию оказались болезненными. Для этого авторитарного режима это историческое событие стало очень неудачным", - сказал европейский политик.

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Он отметил, что деоккупация Крыма может произойти в будущем в результате масштабных политических событий, в которых Украина будет играть очень важную роль. Украина после событий на Евромайдане начала приближаться к Западу, несмотря на боль и потери. В прошлом году начались события в Беларуси, где люди также начали требовать изменений, и пример Украины стал фактором, который вдохновлял их к борьбе за собственное демократическое будущее. Уже в этом году масштабные события разворачиваются в России, и не только вокруг дела Навального, которое запустило широкое движение уже российского народа к осознанию собственного достоинства, не в последнюю очередь - благодаря примерам в Украине и в Беларуси. То есть, ситуация начала меняться во всем регионе.

"Я не знаю, каким образом события будут разворачиваться в России. Это действительно очень новый момент. Мы можем быть благодарными (высокому представителю ЕС) Боррелю за его приключения в Москве. Все больше мнения в ЕС (об отношениях с Россией) начали меняться под давлением тектонических событий во всех сферах. Революция на Майдане, оккупация Крыма, агрессия России на востоке Украины. Потом - Беларусь, сейчас - Россия, это то, что я хотел бы видеть, это исторический момент. Он займет определенное время, но я убежден, что еще смогу увидеть воочию процесс деоккупации Крыма и, вероятно, превращения России в европейскую демократию", - подчеркнул Кубилюс.

Он отметил, что с точки зрения таких тектонических изменений следующее десятилетие будет решающим. За это время Украина сможет далеко продвинуться на пути европейской интеграции и стать намного ближе к ЕС, что, по его словам, зависит не только от действий украинцев, но и от действий Евросоюза.

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"Я вижу, что Беларусь получит возможность стать действительно демократической страной, существуют также возможности для трансформации в России. Это не будет просто. Мы не знаем, кто придет после Путина, и вряд ли после этого Россия превратится в европейскую демократию. Вероятно, этот процесс займет определенное время. Но после этих трансформаций вопрос деоккупации Крыма будет гораздо более реалистичным и откроет возможности для поиска лучших решений", - сказал депутат Европарламента.