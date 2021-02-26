Разумков о приговоре Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не комментирует решение суда в отношении одесского активиста Сергея Стерненко, при этом отмечает, что если кому-то она не нравится, то в Украине есть правовые механизмы, чтобы его обжаловать.
"Я не вправе как председатель Верховной Рады давать оценку деятельности суда", - сказал Разумков на брифинге в Виннице в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что любой гражданин Украины должен считаться с решением суда, и если оно ему не нравится, что у нас есть много механизмов, как отстоять свою правоту на территории Украины, "но и не забывайте об ЕСПЧ".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Пожалуйста, подождите...
І, взагалі, то була стандарна процедура для судей, які опинилися на окупованій території
На посаду судді Приморського району Одеси суддю Віктора Попревич, який виніс вирок колишньому керівнику відділення "Правого сектора" в Одесі Сергію Стерненку, перевели указом колишнього президента Петра Порошенка. Про це йдеться в Указі президента України №82 / 2015 »Про переведення суддів
Деятель, судивший год в ДыНыэР, глядя на бюсты Сталина и чЛенина возле своего маетка, потужно переведен в Одессу. Наверное, он сейчас очень обязан переведшему
Доречі, у нас і досі не дістає суддів. Вакантних посад величезна кількість
Щодо мови, то тоді існувало т.з. регіональні мови, і, напевно, формально той суддя, можливо і не порушував закон. Я тут за нього впрягатися не збираюся, але Порошенко не міг його не призначити, чи перепризначити, навіть якщо б і хотів бо "Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів. Будь-які звернення щодо кандидата на посаду судді не перешкоджають його призначенню на посаду. " Див. ст.80
Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів.
Будь-які звернення щодо кандидата на посаду судді не перешкоджають його призначенню на посаду.
І хай потім "доказывает свою невиновность ©" по "много разых механизмов".
Хм. Я так думаю, що легче "потєрпєлого" із зеленою обслугою замінити.
прокуроры заработали
судья заработал(много)
журналисты заработали
человек пострадал... но...
но и не забывайте об ЕСПЧ".
ЕСПЧ присудит выпустить из тюряги и Украина заплатит компенсацию..т.е. мы с вами!
95 квартал в жизнь!!
Свободівці дуже часто ходили на канали Зік, 112, Ньюсван. Свобода фігурує в чорній бухгалтерії Партії регіонів.