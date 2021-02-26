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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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Разумков о приговоре Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о приговоре Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не комментирует решение суда в отношении одесского активиста Сергея Стерненко, при этом отмечает, что если кому-то она не нравится, то в Украине есть правовые механизмы, чтобы его обжаловать.

"Я не вправе как председатель Верховной Рады давать оценку деятельности суда", - сказал Разумков на брифинге в Виннице в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что любой гражданин Украины должен считаться с решением суда, и если оно ему не нравится, что у нас есть много механизмов, как отстоять свою правоту на территории Украины, "но и не забывайте об ЕСПЧ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
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Топ комментарии
+17
Давайте краще посадимо Разумкова на 7 років.
І хай потім "доказывает свою невиновность ©" по "много разых механизмов".
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26.02.2021 11:36
+14
о том, что на карте мира есть Ростов, тоже стоит помнить.
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26.02.2021 11:31
+11
Такий Разумков хитродупий. Апеляція, касація, черга на розляд справи в ЄСПЛ... Пройде 7 років і 3 місяці, чи ні? Сам посидь та почекай справедливості.
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26.02.2021 11:34
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о том, что на карте мира есть Ростов, тоже стоит помнить.
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26.02.2021 11:31 Ответить
В Ростов надо загонять деятеля, который перевел судью, год судившего в маладой республике, в Одессу
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26.02.2021 11:34 Ответить
Сперечаємося між собою, та все наївно віримо в мудрого і справедливого вождя.
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26.02.2021 11:35 Ответить
Думаешь ,в ростовском кабаке нужен пианист, играющий своим инструментом? Это вряд ли.
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26.02.2021 11:37 Ответить
Зелений брехунець. Який там рік, ти що з дуба впав?
І, взагалі, то була стандарна процедура для судей, які опинилися на окупованій території
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26.02.2021 11:38 Ответить
Який там рiк?
На посаду судді Приморського району Одеси суддю Віктора Попревич, який виніс вирок колишньому керівнику відділення "Правого сектора" в Одесі Сергію Стерненку, перевели указом колишнього президента Петра Порошенка. Про це йдеться в Указі президента України №82 / 2015 »Про переведення суддів

Деятель, судивший год в ДыНыэР, глядя на бюсты Сталина и чЛенина возле своего маетка, потужно переведен в Одессу. Наверное, он сейчас очень обязан переведшему
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26.02.2021 11:46 Ответить
але ж Порошенко не в бетон його залив в залі засідань приморського суду. якби до мнен звечора прийшло чотири тисячі народу я б з ранку топтав у вищу раду правосуддя спитати, чому не виконуються рекомендаціі громадської ради доброчесності по пану судді з 19 року. А потім зайшов би у Виший суд на консультацію і вже в обід знімав би відос - всіх к ногтю не дам посварити з патріотами. Стерненко заховав би десь у військовій частині а через тиждень три найкращих і найавторитетніших судді краіни проводили б апеляцію. А за ітогами апеляціі суддю першоі інстанціі на звільнення.
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26.02.2021 12:01 Ответить
Те що Порох своїм указом перевів українського суддю (обраного безстроково, доречі) з однієї посади на іншу, то в тому є якісь злочин? Разумков про вирок Стерненку: В Україні є багато механізмів, як відстояти свою правоту, і не забувайте про ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 2235 Чи він повинен був особисто із ним розслідування проводити щодо доброчесності фігуранта?
Доречі, у нас і досі не дістає суддів. Вакантних посад величезна кількість
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26.02.2021 12:10 Ответить
Я ні не мить не сумніваюсь, що для вас з Порошенком "український суддя" це пташеня гнізда Януковича із данєцка, який публічно та протизаконно ігнорував мову навіть в офіційних документах ухвал та вироків, та обставляв себе пиками комуняцьких вождів. Але то лише для вас. Ось він вашу волю зараз і виконує, саджаючи в буцегарню Стерненка
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26.02.2021 12:21 Ответить
Що за тріскотня. Донецьк то Україна? Суддді там були українські. Чи українці, то тількі казкові герої, і серед них не може бути негідників, гвалтівників, зрадників і т.п.?
Щодо мови, то тоді існувало т.з. регіональні мови, і, напевно, формально той суддя, можливо і не порушував закон. Я тут за нього впрягатися не збираюся, але Порошенко не міг його не призначити, чи перепризначити, навіть якщо б і хотів бо "Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів. Будь-які звернення щодо кандидата на посаду судді не перешкоджають його призначенню на посаду. " Див. ст.80
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26.02.2021 14:05 Ответить
Додам. Указ Порошенка стосувався 50 суддів (Попревич там був один з 50) на підставі подання Вищої ради правосуддя. Не виконати рішення ВРП, згідно закону він не міг
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26.02.2021 12:24 Ответить
Ого у нас президент никто Врп все это где такое в законе написано?
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26.02.2021 12:45 Ответить
Чому ніхто? Просто судова гілка влади не залежить від виконавчої чи президентської. Абетка. Читай Закон "Про судоустрій і статус суддів" стаття 80 Разумков про вирок Стерненку: В Україні є багато механізмів, як відстояти свою правоту, і не забувайте про ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 6222

Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів.
Будь-які звернення щодо кандидата на посаду судді не перешкоджають його призначенню на посаду.
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26.02.2021 13:43 Ответить
Вы бы азбуку под учили про гілки влади. И почему статью не до конца опубликовали что президент может назначить перевірку судді даже после подання врп?
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26.02.2021 14:14 Ответить
Ні про що. Разумков про вирок Стерненку: В Україні є багато механізмів, як відстояти свою правоту, і не забувайте про ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 3725 Може мені весь закон скопіювати Разумков про вирок Стерненку: В Україні є багато механізмів, як відстояти свою правоту, і не забувайте про ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 4560
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26.02.2021 15:10 Ответить
Та понятно что вам столько сразу не осилить. Начните с конституции с гілок влади хотябы что б не так смешно было читать ваши посты.
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26.02.2021 15:23 Ответить
Что это воняет ,невистка всарась . Та ни ,вона в поли. Значит от туда витер дуе.
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26.02.2021 14:42 Ответить
Такий Разумков хитродупий. Апеляція, касація, черга на розляд справи в ЄСПЛ... Пройде 7 років і 3 місяці, чи ні? Сам посидь та почекай справедливості.
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26.02.2021 11:34 Ответить
А можна просто посадити Казбека і не возитися з відстоюванням своєї правоти.
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26.02.2021 11:35 Ответить
А всяким Рязюмкиным стоит помнить, что в Украине также много гілляк...
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26.02.2021 11:35 Ответить
Псувати дерева, паплюжити довкілля? А фредок чим годувать?
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26.02.2021 12:09 Ответить
Геращенко, Разумков... Вже курви сцуться перед завтрашнім днем!
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26.02.2021 11:35 Ответить
Давайте краще посадимо Разумкова на 7 років.
І хай потім "доказывает свою невиновность ©" по "много разых механизмов".
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26.02.2021 11:36 Ответить
Ага, іще сьогодні суд від "потєрпєлого" над Софією Фединою, та Марусею Звиробій.
Хм. Я так думаю, що легче "потєрпєлого" із зеленою обслугою замінити. Разумков о приговоре Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 732
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26.02.2021 11:41 Ответить
Так а нафіга нам українські суди? Може відразу в ЄСПЛ? Дебіл!
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26.02.2021 11:41 Ответить
Через 20 хвилин в Києві почнеться брифінг адвокатів Стерненко і стане більше відомо що і як .
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26.02.2021 11:42 Ответить
менты заработали
прокуроры заработали
судья заработал(много)
журналисты заработали
человек пострадал... но...
но и не забывайте об ЕСПЧ".
ЕСПЧ присудит выпустить из тюряги и Украина заплатит компенсацию..т.е. мы с вами!
95 квартал в жизнь!!
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26.02.2021 11:43 Ответить
А ми не згодні що українських патріотів судять посібники російських окупантів.
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26.02.2021 11:44 Ответить
Разумков, Разумков ... Це та консерва, що на виборах президента абсолютно нахабно ігнорувала українську мову. Разумков про вирок Стерненку: В Україні є багато механізмів, як відстояти свою правоту, і не забувайте про ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 1877
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26.02.2021 11:46 Ответить
в Україні при нинішній проросійській владі один метод справедливість найти це МАЙДАН,він повинен бути якщо цей вопіющий случай попирання законодавства не пресікти будуть і дальше видьоргувати по одному патріотів України і садити в тюрми їх вже там сотні,правий сектор ,партія свобода, рух ,европейська солідарність всі демократичні і націоналістичні сили повинні захистити бесправного патріота і вимагати звільнення Антоненка і ще сотні учасників АТО волонтерів ,Президента України просимо зробити акцію милосердя і провести амністію всіх учасників ато волонтерів вони це заслужили відвойовуючи окуповану територію України
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26.02.2021 11:54 Ответить
Свободівець Роман Любицький продав телеканал Медведчуку, допомігши обійти санкції https://espreso.tv/news/2021/02/25/**********************************************************************************************************
Свободівці дуже часто ходили на канали Зік, 112, Ньюсван. Свобода фігурує в чорній бухгалтерії Партії регіонів.
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26.02.2021 14:20 Ответить
Если бы судьи и прокуроры после решения ЕСПЧ платили из собственного кармана ,а не государственного да плюс ещё тюремный срок и пожизненная дисквалификация на занимаемые должности , но разве что разнорабочим - они бы подумали , что для них важнее
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26.02.2021 12:08 Ответить
...задрали уже своими комментариями...зеля виноват...порох виноват...не думали, что мы сами виноваты в том, что нас имеет эта нечисть в мантиях...и при чём здесь свобода Стерненка???...протесты будут против карманной судебной власти...и пусть кто-нибудь сунется с партийными флагами...
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26.02.2021 12:14 Ответить
...задрали уже своими комментариями...зеля виноват...порох виноват...не думали, что мы сами виноваты в том, что нас имеет эта нечисть в мантиях...и при чём здесь свобода Стерненка???...протесты будут против карманной судебной власти...и пусть кто-нибудь сунется с партийными флагами...
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26.02.2021 12:15 Ответить
Самі винні це, як? Вибрали Порошенко і його більшість в ВРУ, суди і прокуратура залишилися старими. Вибрали Зеленського- результат той же. А винний народ? То, повашому народ сам має вирішувати питання з корупцією в судах? Це, вже пахне закликом до кримінальної статті.
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26.02.2021 12:22 Ответить
А якого хріна українці мають доходити до ЄСПЛ по кожній справі шитій корумпованими суддями та прокурорами? Кожна справа в ЄСПЛ це, ганьба для держави. Може тоді легше взагалі ліквідувати українські суди та вирішувати все в ЄСПЛ?
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26.02.2021 12:19 Ответить
Надо ввести закон, если ЕСПЧ признает приговор незаконным, то судья вынесший такой приговор должен отсидеть столько же на сколько он приговорил того человека.
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26.02.2021 12:20 Ответить
ЄСПЛ скасує вирок по такому закону. Є і зараз механізми, як боротися з корумпованими суддями, але немає політичної волі в декого.
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26.02.2021 14:23 Ответить
Разумков о приговоре Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ . Тоді навіщо ми годуємо армію прокурорів, суддів та ментів, якщо правосуддя лише в ЄСПЛ. Разумков, як найвища посадова особа в державі, фактично стверджує про свою неспроможність навести справедливість в державі. Тоді йди у відставку, недоумку.
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26.02.2021 12:35 Ответить
Вот когда ты сядешь, тогда и будешь обращаться В ЕСПЧ! А нам в Украине нужно честное правосудие. А вы для этого ни хрена не делаете...
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26.02.2021 12:37 Ответить
Хочу принагідно вказати цьому "вумнику" ,що будь-яке звернення до ЄСПЛ від українського громадянина-це ганьба судової і всієї правоохоронної системи України,яка не змогла захистити його права. Це так для його куцого мозку 🤬
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26.02.2021 12:42 Ответить
Всех судей на кол
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26.02.2021 12:45 Ответить
А народ вибрав найбільше короткий і справедливий шлях - до офісу президента. Бо в Україні сьогодні влада в одних руках і ці руки вирішують все - це Єрмак!
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26.02.2021 14:13 Ответить
 
 