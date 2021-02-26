Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому: "Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас"
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Активист Сергей Стерненко, которого ранее осудили на 7 лет и 3 месяца лишения свободы, написал письмо из СИЗО, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому.
Как передает Цензор.НЕТ, текст письма опубликован в Telegram-канале Стерненко.
"Хочу извиниться перед президентом за то, что в суде назвал его словом из трех букв. С моей стороны было неправильно так говорить о гаранте, который, как видим, обеспечивает в Украине правовой порядок. Господин президент! Мне больно, что ваша команда толкает страну в пропасть. У меня нет симпатий к вам, но я очень переживаю за государство. Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас", - подчеркнул активист.
Также Стерненко выразил уважение Сергею Кошману, который уволился из Офиса Президента.
Кроме того, активист призвал украинцев не останавливаться.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
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стєрнєнка = гадя 2.0
Нащо ти брешеш?
А договорняки, так они были издавна, стоит только вспомнить, как КС объявил, что Кучма был не два срока президентом, а один, и разрешил баллотироваться на второй/третий срок.
И клоун успел пообщаться с судьями по принципу "ты мне- я тебе", когда разогнал ВР в последний год ее работы, чего делать по законодательству было делать нельзя (сейчас, правда, обе стороны поссорились, потому что у каждой повышенные требования к другой).
Ты судья, правоверный? В Украине работают законы? Если не судья, зачем пургу несешь?
Повторяю, не люблю ваше коррумпированное судейско-прокурорское племя, а нормальный человек не будет в такой теме троллингом заниматься, только те из вас, или кто-то и ваших родных кто к ним имеет какое-то отношение.
Не было реституции, поэтому всякая падаль идет на юридический учится не праву, а коррупции, чтобы еще на первом курсе, штудирая законы Хаммурапи, помечтать, что придет и ее время при случае сорвать крупный куш. Нет на вашу голову вавилонского царя.
Я думаю, пока нет люстрации, если бы каждого второго из судебно-прокурорской мафии приговорили к высшей мере, большой ошибки не было бы, перед Богом грехи, тянущие на такой приговор, у нынешних нашлись бы.
И да, Стерненко осудили за то, что не дал в третий раз себя убить. Нашли "левое" дело, где пострадавший, ни в смысле здоровья, ни материально не пострадавший, но "пострадавший".
А те, що проти Стерненка об'єдналися кремль, ведмудчук, портной, трухлянов, тартаров, абаков, бенядіктова і позелененський, то цього тільки сліпий не бачить.
Як і того, що Стерненко про усіх вищеперелічених говорив правду, не надто дипломатично підбираючи формулювання - власне те саме, з чим більшість українців абсолютно згодна.
Если бы прокуроры написали в материалах дела, что Стерненко невиновен, судьям было бы ОЧЕНЬ сложно впаять 7 лет.
Хто ще з політиків першої десятки крім Порошенка виступив на захист Стерненка? Може Жулька, яка зазнала політичних переслідувань від Кучми і Януковича? Ні, вона мовчить, бо це ж не газ і не земля. А Порошенко і його телеканали про це говорять https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU, не канали коломойського, які з ранку до вечора крутять квартал 95, а канали Порошенка, тому саме за це зебило73% і намагається його ****** лайном. Але бидло не бачить, наче осліпло, що радником у клоуна Портнов, голова офісу агент кремля Козирь, заступниками голови його офісу Татаров і Смірнов. Всі рашисти які були в бігах при Порошенку, при Зеленському повернулись і обсіли клоуна з усіх боків як блохи кожуха.
Зеленський посадив Стерненка!!!
І???
А ні що. Просто та наволочь, на яку ти тут гаруєш, завжди кине дрібних шавок першими.
А от ти, жалюгідний зелений троль, працюєш каторжною працею за нещасні дерев'яні копійки, і миттям параш ти міг би в якійсь Франції або Італії заробити значно більше, ніж таким примітивним троляцтвом. Але про такий максимум ти на своїй параші не можеш навіть і мріяти. Бояра та та дупа сцаря - от і всі твої мрії.
Ти, лайно собачаче, вирішило тут насмердіти?
Але я не збираюся в тебе вступати, щоб потім обтирати взуття об траву. Усихай до весняної грози, коли тебе змиє в каналізацію і ти опинишся нарешті вдома.
https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU
Жаль разочаровываться в тебе. Считал тебя более зрелым.
Очень жаль.
-отакий заголовок був би доречнішим.
Первый. Не прятаться за спинами силовиков, а выйти на откровенный диалог с активистами-патриотами.
Второй. Неотложно подать в Раду законопроект о наказании за коллаборационизм.
Третий. Реформировать судебную ветвь власти.
Четвертый. Помиловать своим указом Стерненко, если суды высшей инстанции оставят приговор в силе.
"Такие действия снимут напряжение в обществе и "дадут по зубам" кремлевской га**сти".
«О последнем «громком» событии - приговоре Стерненко на 7 лет. Я прекрасно понимаю, что этот видеокомментарий сейчас вызовет большой шквал хейта от «проукраинской» части и порохоботов, но все же я хочу сделать это. Вы прекрасно знаете мое отношение к этому человеку… Я считаю его фейком, ненастоящим. Тем, кто предаст и продаст за деньги и хайп. Он был националистом, который не воевал. Патриотом, которого выгнали из «Правого сектора». Он был в оппозиции к Порошенко, перед которым потом извинился и встал на его сторону. А сейчас ярый ЛГБТ-активист и борец за европейские ценности. Все акции, которые сейчас анонсируются в его поддержку, на мое мнение - это просто фарс. Якобы искусственный народный гнев, который кому-то и почему-то нужен сейчас, когда нужно рвать Медведчука до последнего». Заявление в Telegram-канале «Авангарда» выдержано в том же ключе, что и пассажи Коротких:
«Сегодня вся гомонационалистическая тусовка и, к сожалению, часть украинских правых сходит с ума из-за того, что попал в заключение один из лидеров гомонационалистического движения Сергей Стерненко. Даже те, кто относился враждебно к его персоне, решили выразить свое недовольство: мол, на его месте может быть каждый и т.д…. Всем правым прекрасно известно, чем прославилась эта личность: коммерческий активизм, уклонение от участия в боевых действиях, сотрудничество с сомнительными персонами и структурами и, наконец, выклянчивание денег из всех возможных либеральных щелей».
лидер «Традиции и порядка» Богдан Ходаковский: «Стерненко попал в эту историю, будучи руководителем одесского «Правого сектора», а выпутаться пытался, сделавшись либеральной говорящей головой. Так оно не работает. Перефразируя Бандеру, память о котором Стерненко порочит в собственных видео, выбирая между принципами и медийностью, чтобы не сесть в тюрьму, человек, который выбирает медийность, избавляется от принципов и попадает в тюрьму, несмотря на медийность».
А нацкорпус сам - справжній?
Чи може є якісь ідіоти, які досі не знають, що нацкорпус - це утриманці абакова, який перший поспішав посадити Стерненка?
Пусть и беднее чем соседи-главное как хочешь.
Украина сейчас беднее России,но живет не по ее правилам, а по своим-это того стоит.
ПС:Желаю Стерненко скорейшего освобождения(он накосячил немного,но ради НАС а не ради себя-таким всегда уважение
очередная постанова. просто рано вскрылся. надо было еще подождать недельку. стал бы иконой протеста