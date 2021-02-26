РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9874 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Приговор Стерненко
25 610 164
Зеленский (16530) Стерненко (384)

Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому: "Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому:

Активист Сергей Стерненко, которого ранее осудили на 7 лет и 3 месяца лишения свободы, написал письмо из СИЗО, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Как передает Цензор.НЕТ, текст письма опубликован в Telegram-канале Стерненко.

"Хочу извиниться перед президентом за то, что в суде назвал его словом из трех букв. С моей стороны было неправильно так говорить о гаранте, который, как видим, обеспечивает в Украине правовой порядок. Господин президент! Мне больно, что ваша команда толкает страну в пропасть. У меня нет симпатий к вам, но я очень переживаю за государство. Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас", - подчеркнул активист.

Также Стерненко выразил уважение Сергею Кошману, который уволился из Офиса Президента.

Кроме того, активист призвал украинцев не останавливаться.

Также читайте: Разумков о приговоре Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протестующие против приговора Стерненко высказывали претензии к судебной системе, я не увидел призыва отпускать, - "слуга народа" Корниенко

Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому: Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас 01
Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому: Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас 02
Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому: Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
Стерненко все ще вірить в доброго царя Зелю?
Ну-ну...
показать весь комментарий
26.02.2021 11:44
+29
нашёл кому писать)
показать весь комментарий
26.02.2021 11:41
+20
Стерненко так і не зрозумів , що найвеличнішим чортякою є сам Зеоманський !
показать весь комментарий
26.02.2021 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
сценарій "добрий сцарь" в дії... далі буде "піп гапон"...
стєрнєнка = гадя 2.0
показать весь комментарий
26.02.2021 12:19 Ответить
Які ж усі коментатори сміливі та "розумні," бо жарений півень у дупу ще не клюнув жодного з вас.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:21 Ответить
Ну да. Он даже в Макшании Навальный до такой низости не опускался.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:22 Ответить
якшо боїшся півнів, не лізь у курятник (у політику)...
показать весь комментарий
26.02.2021 12:26 Ответить
Да...Не думал шо такой патриот будет просить Кловуна о помиловании.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:21 Ответить
Не Вячеслав Черновил и не Степан Хмара. Это уж точно.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:07 Ответить
Не понятно вся буря из-за этого красавчика! Какой он к черту патриот? Вся буря около него - заказная для кого-то другого, неуж5ли непонятно?! Догнать человека, добить и снять на видео - этого одного достаточно, чтоб понять кто этот «патриот»!
показать весь комментарий
26.02.2021 15:16 Ответить
Ще одна поширювачка брехні!
показать весь комментарий
26.02.2021 19:58 Ответить
"У мене нема симпатій до вас..." - це "прохання про помилування"?
Нащо ти брешеш?
показать весь комментарий
26.02.2021 19:56 Ответить
Які ж усі коментатори сміливі та "розумні," бо жарений півень у дупу ще не клюнув жодного з вас.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:22 Ответить
Могу тебя понять, если ты депутат от Слуг урода, ты случайно туда попало, тебя вынесло течением, ты никогда патриотом не был, не боролся за Украину. И тут случайно попал под петуха. Но Стерненко ведь прошел такой путь, сознательно выбрал такую судьбу.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:13 Ответить
Чем больше будут сливать протесты - тем больше шансов что лично их петух и клюнет
показать весь комментарий
26.02.2021 16:47 Ответить
Мне тоже кажется, что Венедиктова (не только она одна) подбирала судью, учитывая хотелки Зеленского.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:25 Ответить
У нас, оказывается, судей прокуроры подбирают? Что за ересь ты несешь?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:08 Ответить
Может ты ересь несешь? У нас есть независимая честная судебная власть? В каких уродах ты нашел эту честность?
А договорняки, так они были издавна, стоит только вспомнить, как КС объявил, что Кучма был не два срока президентом, а один, и разрешил баллотироваться на второй/третий срок.
И клоун успел пообщаться с судьями по принципу "ты мне- я тебе", когда разогнал ВР в последний год ее работы, чего делать по законодательству было делать нельзя (сейчас, правда, обе стороны поссорились, потому что у каждой повышенные требования к другой).
Ты судья, правоверный? В Украине работают законы? Если не судья, зачем пургу несешь?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:23 Ответить
Я так понял понос из рта - это про тебя. А теперь конкретно, какой механизм назначения судьи в дело? По пунктам, чтоб я видел, что ты понимаешь о чем говоришь.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:09 Ответить
Сейчас все брошу и буду тебе пункты зачитывать. Я вашу судейскую гильдию, вернее камарилью, терпеть не могу. Или прокуратура в нашей стране, это тоже не западный институт, а, по заветам Вышинского, обвинитель от имени государства и саботажник от имени государства, когда это нужно коррумпированным чиновникам, или просто "вольтанутым" на голову, и находящаяся в тесной коррупционная связке с судами, а мафиозная связь, она ведь не только в денежной выгоде, но и в "дружбе по интересам".
Повторяю, не люблю ваше коррумпированное судейско-прокурорское племя, а нормальный человек не будет в такой теме троллингом заниматься, только те из вас, или кто-то и ваших родных кто к ним имеет какое-то отношение.
Не было реституции, поэтому всякая падаль идет на юридический учится не праву, а коррупции, чтобы еще на первом курсе, штудирая законы Хаммурапи, помечтать, что придет и ее время при случае сорвать крупный куш. Нет на вашу голову вавилонского царя.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:44 Ответить
Все ясно, неуч. Знать не знаю, но пиз"ануть - святое дело. Ты бы книжки умные почитал перед тем как давать идиотские советы. Читать-то ты, надеюсь, умеешь?
показать весь комментарий
02.03.2021 13:46 Ответить
Понимаю, "тАвАрищь" (ты с прокурорских или судейских?), ты за то, чтобы сохранить бардак в пропутинской судебно-прокурорской своре, потому что дважды "несудимого", который вас раньше крышевал, уже ж нет (а может надеешься, что въедет в Киев на белом путинском коне).
Я думаю, пока нет люстрации, если бы каждого второго из судебно-прокурорской мафии приговорили к высшей мере, большой ошибки не было бы, перед Богом грехи, тянущие на такой приговор, у нынешних нашлись бы.
И да, Стерненко осудили за то, что не дал в третий раз себя убить. Нашли "левое" дело, где пострадавший, ни в смысле здоровья, ни материально не пострадавший, но "пострадавший".
показать весь комментарий
02.03.2021 14:13 Ответить
У вас - это где? В Украине да, такое вполне себе возможно
показать весь комментарий
26.02.2021 16:48 Ответить
Вже багато разів різні суди підловлювали на "дивних" призначеннях суддів.
А те, що проти Стерненка об'єдналися кремль, ведмудчук, портной, трухлянов, тартаров, абаков, бенядіктова і позелененський, то цього тільки сліпий не бачить.
Як і того, що Стерненко про усіх вищеперелічених говорив правду, не надто дипломатично підбираючи формулювання - власне те саме, з чим більшість українців абсолютно згодна.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:52 Ответить
Ересь ты несешь
показать весь комментарий
26.02.2021 22:47 Ответить
Она поставила своим подчиненным прокурорам задачу, они выполнили.
Если бы прокуроры написали в материалах дела, что Стерненко невиновен, судьям было бы ОЧЕНЬ сложно впаять 7 лет.
показать весь комментарий
26.02.2021 14:40 Ответить
Просидів два дні в тюрмі і вже почав вибачатись. ??? А перед ким там є вибачатись? Ще й слово "гарант" написав з великої літери: "...було неправильно так казати про Гаранта, який, як бачимо, забезпечує в Україні правовий лад". Мабуть ці слова треба сприймати як сарказм. Тоді слово "забезпечує" (в Україні правовий лад) було б взяти в лапки (" ").
показать весь комментарий
26.02.2021 12:28 Ответить
Суддю комуніста Попревича призначив порох згідно Указу 82/2015, а зараз він ллє крокодилові сльози по Стерненку !
показать весь комментарий
26.02.2021 12:34 Ответить
Таких стерненків ще має бути багацько заготовлено.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:06 Ответить
Таких меркав, однозначно, богато заготовано
показать весь комментарий
26.02.2021 22:51 Ответить
Поплач.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:56 Ответить
Ударься головой о стену
показать весь комментарий
26.02.2021 22:58 Ответить
То чого Зеленський не звільнив того суддю, якого призначив Порох, а дав можливість, а може і вказівку засудити Стерненка?

Хто ще з політиків першої десятки крім Порошенка виступив на захист Стерненка? Може Жулька, яка зазнала політичних переслідувань від Кучми і Януковича? Ні, вона мовчить, бо це ж не газ і не земля. А Порошенко і його телеканали про це говорять https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU, не канали коломойського, які з ранку до вечора крутять квартал 95, а канали Порошенка, тому саме за це зебило73% і намагається його ****** лайном. Але бидло не бачить, наче осліпло, що радником у клоуна Портнов, голова офісу агент кремля Козирь, заступниками голови його офісу Татаров і Смірнов. Всі рашисти які були в бігах при Порошенку, при Зеленському повернулись і обсіли клоуна з усіх боків як блохи кожуха.

Зеленський посадив Стерненка!!!
показать весь комментарий
26.02.2021 13:39 Ответить
А судову реформу вже 2 роки блокує зелена пліснява...
І???
показать весь комментарий
26.02.2021 20:01 Ответить
А зачем извиняться за правду....
показать весь комментарий
26.02.2021 12:45 Ответить
Сначала гордый был, Президента на х.. посылал. А сейчас хлебнул тюремной баланды и заднюю включил. Какой принципиальный активист. Сразу видно, готов идти до конца. Ну точно диссидент. )))
показать весь комментарий
26.02.2021 13:04 Ответить
Не посылал он президента на ***. Он в эмоциональном состоянии сказал, что Зеленский - это ЧМО. Вот все, что он сказал.
показать весь комментарий
26.02.2021 16:50 Ответить
Я би із задоволенням подивився, як за тобою приїхав чорний воронок, і з насолодою послухав би твої волання: "За що? Я же свій! Я же писав усе, що ви мені доручали! Що я зробив не так???"
А ні що. Просто та наволочь, на яку ти тут гаруєш, завжди кине дрібних шавок першими.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:25 Ответить
Ти з задоволенням можеш подивитися хІба шо у дирку на параші. Бо миття параш, то є твій максимум.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:05 Ответить
Я, на відміну від тебе, все життя заробляю інтелектуальною працею, а фізично працюю лише для власного задоволення...
А от ти, жалюгідний зелений троль, працюєш каторжною працею за нещасні дерев'яні копійки, і миттям параш ти міг би в якійсь Франції або Італії заробити значно більше, ніж таким примітивним троляцтвом. Але про такий максимум ти на своїй параші не можеш навіть і мріяти. Бояра та та дупа сцаря - от і всі твої мрії.
показать весь комментарий
02.03.2021 00:10 Ответить
Своєю інтелектуальною працею ти можеш заробити собі тільки геморой. Бо, судячи із твоїх дописів, інтелектом в твоїй башці і не пахне. Звичайне ніщебродське бидло. Тому йди дивись у дирку в параші та отримуй задоволення (інтелектуальне).
показать весь комментарий
02.03.2021 13:43 Ответить
Усі тролі (кремлівські, зеленські), коли в них врешті-решт закінчуються пункти з методички, починають поводитися однаково: вони або просто зникають, або остаточно нахабніють і переходять на грубощі.
Ти, лайно собачаче, вирішило тут насмердіти?
Але я не збираюся в тебе вступати, щоб потім обтирати взуття об траву. Усихай до весняної грози, коли тебе змиє в каналізацію і ти опинишся нарешті вдома.
показать весь комментарий
02.03.2021 21:03 Ответить
Стерненкові від себе, повинен всі сили зібрати в кулак і триматися, колись це все закінчеться, тільки не через 7 років. Може ти винен в чомусь, але ж не те в чому тебе звинувачують.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:05 Ответить
Повний аналіз справи "одеського сєпаратіста Щербича": брифінг адвокатів Стерненка.
https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU
показать весь комментарий
26.02.2021 13:05 Ответить
Возможно, ето такое одолжение Кловуну перед субботой, мол я челобитную с извинениями - тем самым сниму накал в субботу - а за это ты, Осел, меня помилуешь.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:21 Ответить
Слово - не воробей.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:30 Ответить
На "ви" звертатися до квартального ...АНДОНА дуже забагато поваги!
показать весь комментарий
26.02.2021 14:27 Ответить
Один я думаю, що то було не вибачення в прямому сенсі цього слова, а тролінг нєлоха оманського?
показать весь комментарий
26.02.2021 14:57 Ответить
Було і вибачення і натяк Зеленському подумати про власну безпеку від тієї мерзоти, яку він біля себе назбирав. Що 100% не через його власні хотілки. Так вирішили багаті дяді - Коломойський і Ахмєтов.
показать весь комментарий
26.02.2021 16:52 Ответить
Вижу с чувством юмора у большинства комментирующих слабовато. Это как в старом советском анекдоте - заставили чувака на партсобрании извиняться - "Я прошу прощения у Петрова за то что назвал его конченым мудаком. Я сказал что Петров конченый мудак в состоянии аффекта, а Петров совсем не конченый мудак. Я очень сожалею что сказал Петрову что он конченый мудак, и больше не буду говорить что Петров конченый мудак..."
показать весь комментарий
26.02.2021 17:52 Ответить
Перед кем бисер мечешь, Сергей?!
Жаль разочаровываться в тебе. Считал тебя более зрелым.
Очень жаль.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:14 Ответить
Птення не в окремо взятому Стерненко, питання у всіх політичних в'язнях-патріотах, яких тримають за гратами часто без вагомих звинувачень, а на підставі необгрунтованих домислів.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:17 Ответить
Добре, що вибачився за "ЧМО". То було сказано на емоціях і точно нікому не допоможе
показать весь комментарий
26.02.2021 16:35 Ответить
"Стерненко вибачився перед Зеленським.і назвав його гарантом,що забезпечує правовий лад"
-отакий заголовок був би доречнішим.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:54 Ответить
Чувак решил просить помощи у зели. Ну что ж, пожелаем ему успеха...
показать весь комментарий
26.02.2021 18:09 Ответить
вовик так сэбэ опускае чэрэз таки вырокы
показать весь комментарий
26.02.2021 18:44 Ответить
Стерненко в листі із СІЗО звернувся до Зеленського: "Якщо ви не виженете чортів, вони знищать і вас" - Цензор.НЕТ 4131Ярош - В последнее время Зеленский начал делать "решительные шаги по защите украинских интересов". На этом фоне суд Одессы приговорил к 7 годам активиста Сергея Стерненко по сомнительному делу, что прогнозированно привело к массовым протестам по стране. Фактически, Зеленский был поставлен "под удар" патриотической части населения Украины. И это не совпадение. Это успешная спецоперация Российской империи и ее холуев в Украине". Он отметил, что в ходе гибридной войны нельзя допускать существования "вражеской агентурной сети" на своей территории. Чтобы обезопасить страну, Зеленскому необходимо быстро реформировать судебную систему. "Странным образом правовой произвол в Одессе совпал с обострением на фронте. Все как по книжке". Он посоветовал президенту сделать 4 важных шага.
Первый. Не прятаться за спинами силовиков, а выйти на откровенный диалог с активистами-патриотами.
Второй. Неотложно подать в Раду законопроект о наказании за коллаборационизм.
Третий. Реформировать судебную ветвь власти.
Четвертый. Помиловать своим указом Стерненко, если суды высшей инстанции оставят приговор в силе.
"Такие действия снимут напряжение в обществе и "дадут по зубам" кремлевской га**сти".
показать весь комментарий
26.02.2021 19:24 Ответить
Бывший глава центрального штаба «Нацкорпуса» Родион Кудряшов днем 23 февраля выложил в Telegram видеообращение:

«О последнем «громком» событии - приговоре Стерненко на 7 лет. Я прекрасно понимаю, что этот видеокомментарий сейчас вызовет большой шквал хейта от «проукраинской» части и порохоботов, но все же я хочу сделать это. Вы прекрасно знаете мое отношение к этому человеку… Я считаю его фейком, ненастоящим. Тем, кто предаст и продаст за деньги и хайп. Он был националистом, который не воевал. Патриотом, которого выгнали из «Правого сектора». Он был в оппозиции к Порошенко, перед которым потом извинился и встал на его сторону. А сейчас ярый ЛГБТ-активист и борец за европейские ценности. Все акции, которые сейчас анонсируются в его поддержку, на мое мнение - это просто фарс. Якобы искусственный народный гнев, который кому-то и почему-то нужен сейчас, когда нужно рвать Медведчука до последнего». Заявление в Telegram-канале «Авангарда» выдержано в том же ключе, что и пассажи Коротких:

«Сегодня вся гомонационалистическая тусовка и, к сожалению, часть украинских правых сходит с ума из-за того, что попал в заключение один из лидеров гомонационалистического движения Сергей Стерненко. Даже те, кто относился враждебно к его персоне, решили выразить свое недовольство: мол, на его месте может быть каждый и т.д…. Всем правым прекрасно известно, чем прославилась эта личность: коммерческий активизм, уклонение от участия в боевых действиях, сотрудничество с сомнительными персонами и структурами и, наконец, выклянчивание денег из всех возможных либеральных щелей».

лидер «Традиции и порядка» Богдан Ходаковский: «Стерненко попал в эту историю, будучи руководителем одесского «Правого сектора», а выпутаться пытался, сделавшись либеральной говорящей головой. Так оно не работает. Перефразируя Бандеру, память о котором Стерненко порочит в собственных видео, выбирая между принципами и медийностью, чтобы не сесть в тюрьму, человек, который выбирает медийность, избавляется от принципов и попадает в тюрьму, несмотря на медийность».
показать весь комментарий
26.02.2021 20:23 Ответить
Хто-хто виклав? Нацкорпус???
А нацкорпус сам - справжній?
Чи може є якісь ідіоти, які досі не знають, що нацкорпус - це утриманці абакова, який перший поспішав посадити Стерненка?
показать весь комментарий
26.02.2021 20:30 Ответить
"только про Манделу расскажи всю историю до конца - что стало с ЮАР после того как он стал президентом?" Коренной народ зажил в своей стране по своим правилам.Ведь жить как хочешь-это и называется свобода и суверенитет"

Пусть и беднее чем соседи-главное как хочешь.
Украина сейчас беднее России,но живет не по ее правилам, а по своим-это того стоит.
ПС:Желаю Стерненко скорейшего освобождения(он накосячил немного,но ради НАС а не ради себя-таким всегда уважение
показать весь комментарий
26.02.2021 21:00 Ответить
Кроме "стерненко" Остальное +! Стерненко покуй на Украину. У него свои, личные, коммерческие интересы.
показать весь комментарий
26.02.2021 22:25 Ответить
Вы все знаете в Германии
показать весь комментарий
26.02.2021 22:55 Ответить
Что ж вы такие ведомые на всякую херь??? стерненко!!! О, плять херой! Козел он последний, а не патриот! За него стыдиться даже стремно! Вы, что, быдло ведомое? или Украинцы?
показать весь комментарий
26.02.2021 22:29 Ответить
вот и сдулся "патриот"... прощения попросил... черти вокруг...
очередная постанова. просто рано вскрылся. надо было еще подождать недельку. стал бы иконой протеста
показать весь комментарий
26.02.2021 23:43 Ответить
А за что его собственно посадили?
показать весь комментарий
27.02.2021 03:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 