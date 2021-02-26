Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина тратит 3,02% ВВП на правопорядок.
Об этом глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Две цифры, которые убедят вас прийти в субботу под ОП на "Справедливость Стерненку - справедливость всем!" - Украина 5 (!) в мире по расходам на правосудие (относительно ВВП). Источник МВФ. Украина 158 (!!!) в мире в обеспечении верховенства права. Источник Всемирный банк", - рассказал Шабунин.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
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Пряник є, а про кнут - забули.
Базарник йому залишив заначку в 130 лярдів, економіка зростала, а воно просрало заначку і зробило діру в 300 лярдів. ЗЕ не лох, лохи зебіли.
У нас лучше чем в Науру-значит украинцы туда не уедут..
Только развешивание на каштанах Крещатика -выход из данной ситуации
П.С. А за базаром на зоне следят. Ты, я так понял, как раз недавно оттуда, петушок.
Первый курс юрфака. Но откуда уборщику говна знать юридическую терминологию?
Шабуня лучше бы в долларах написал, тогда бы мы были на предпоследнем месте сзади. Но тупые журнашлюхи и цензоровские писаки подхватили эту ересь и тиражируют. Мозгов же нет.
Под шубой - скрыто все. Позолоти порок -
И сломится оружье строгих судей;
Одень в тряпье - пигмей былинкой свалит". (Уильям Шекспир "Король Лир").
Бедность и несправедливость - две стороны одной проблемы. Частная собственность после десятилетий "пролетарского равенства", быстрое финансовое расслоение - почва для самого выгодного бизнеса - судебной системы.