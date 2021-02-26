РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9874 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Приговор Стерненко
5 045 39
протест (5754) суд (24699) Шабунин (464) Стерненко (384)

Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин

Украина тратит 3,02% ВВП на правопорядок.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Две цифры, которые убедят вас прийти в субботу под ОП на "Справедливость Стерненку - справедливость всем!" - Украина 5 (!) в мире по расходам на правосудие (относительно ВВП). Источник МВФ. Украина 158 (!!!) в мире в обеспечении верховенства права. Источник Всемирный банк", - рассказал Шабунин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому: "Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас"

Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин 01
Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин 02

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
При космічних рівнях зарплат судді все одно беруть хабарі та виносять неправосудні рішення..
Пряник є, а про кнут - забули.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:49
+11
Пятые в мире по расходам на правосудие при полном отсутствии такового. Мы им еще и платим за то скотство, что они с нами творят! Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6445
показать весь комментарий
26.02.2021 11:50
+5
Є ще куди двигати вперед і назад, вперед по видаткам, назад по верховенству права.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При космічних рівнях зарплат судді все одно беруть хабарі та виносять неправосудні рішення..
Пряник є, а про кнут - забули.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:49 Ответить
Є ще куди двигати вперед і назад, вперед по видаткам, назад по верховенству права.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:54 Ответить
Кто "забыл"? Мы с тобой или те, кто законы пишет? Они же главные клиенты судов "порешать".
показать весь комментарий
26.02.2021 12:51 Ответить
звісно, не ми..
показать весь комментарий
26.02.2021 12:57 Ответить
Пятые в мире по расходам на правосудие при полном отсутствии такового. Мы им еще и платим за то скотство, что они с нами творят! Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин - Цензор.НЕТ 6445
показать весь комментарий
26.02.2021 11:50 Ответить
Лохи повинні страждати.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:56 Ответить
То страждай. Я не збираюсь.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:59 Ответить
Ти вже страждаєш від свого вибору. Сьогодні ви живете так, як голосували вчора.(С)
показать весь комментарий
26.02.2021 12:12 Ответить
Согласен с тобой на 100%. Вот скажи что при Петре Алексеевиче все было с точностью до наоборот: Мы были на 5-м месте по верховенству права и на 158 по расходам на суды. Пришел Зебил и все испортил.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:26 Ответить
Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін - Цензор.НЕТ 176
Базарник йому залишив заначку в 130 лярдів, економіка зростала, а воно просрало заначку і зробило діру в 300 лярдів. ЗЕ не лох, лохи зебіли.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:32 Ответить
Статья, вроде, не про экономику, а про правосудие.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:56 Ответить
Близька мені людина працює адвокатом. На днях заявила, що повністю зневірилася у справедливості українських суддів. Особливо по 130 статті Адмін кодексу. Боже, що творять менти, а захисту від їх протиправних дій неможливо добитися навіть в суді. 1937 рік орли Бєрії діють в Україні.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:58 Ответить
Наші суди - самі дармоїдні суди в світі!
показать весь комментарий
26.02.2021 11:58 Ответить
какая разница..
У нас лучше чем в Науру-значит украинцы туда не уедут..
Только развешивание на каштанах Крещатика -выход из данной ситуации
показать весь комментарий
26.02.2021 12:00 Ответить
Суддів обирати
показать весь комментарий
26.02.2021 12:05 Ответить
Суддів обирати..... закопать их с салютом Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4972
показать весь комментарий
26.02.2021 12:11 Ответить
И главное у народа 0 ноль доверия к судам и ментам всё только через деньги.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:08 Ответить
это не страна... это - 95 квартал
показать весь комментарий
26.02.2021 12:09 Ответить
Брехня, бо згідно опитуванню (класичному, з вибіркою, що постійно нам тицькають екранів)- кожен другий задоволений результатом... Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3470
показать весь комментарий
26.02.2021 12:15 Ответить
Для чого тримати цих дармоїдів за гроші платників податків ,які служать не Україні , а олігархам ,владній верхівці ,ворогам України і власним шкурним інтересам ?
показать весь комментарий
26.02.2021 12:17 Ответить
Хтось - колись сказав одну дурню : "Якщо платити більше, то будуть менше брати хабарів " , Читайте Макса Вебера, який ще сторіччя тому розповідав про традиційний уклад життя. Робітнику платять за 10 годин роботи, наприклад, 10 доларів (один долар в годину). Його це влаштовує, він не . шукає іншого підробітку. Роботодавець намагається зробити стимул, щоб робітник працював енергійніше. Він підвищує відрядну оплату до 2 доларів за годину. Чи почне працівник працювати у 2 рази краще ? ...Ні. Робітник буде працювати так само, проте не 10, а 5 годин. Така психологія традиційного ставлення до праці. Питання не в зарплаті, точніше, не в одній зарплаті, а в системних заходах щодо руйнування традиційного ставлення до праці. Вебер однозначно доводить, потрібно починати з моралі.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:28 Ответить
Оно и понятно судейским мразям только пенсии и зарплаты по пару сотен тысяч в месяц.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:29 Ответить
Имбецил, там про правопорядок. Суды не обеспечивают правопорядок.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:56 Ответить
шавка,ты за базаром следи. Мне что мусора,что прокуроры,что судьи - мразь одной масти.
показать весь комментарий
26.02.2021 16:27 Ответить
Ты для меня тоже мразь. Хоть я не мент, не прокурор, и не судья.
П.С. А за базаром на зоне следят. Ты, я так понял, как раз недавно оттуда, петушок.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:14 Ответить
Суды и обеспечивают правосудие,полудурок с иремя класами образования. Сразу видно зебилье )))
показать весь комментарий
26.02.2021 16:30 Ответить
Дятел, правосудие и правопорядок - это разные вещи.
Первый курс юрфака. Но откуда уборщику говна знать юридическую терминологию?
показать весь комментарий
01.03.2021 13:12 Ответить
Обосрался, обтекай.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:21 Ответить
по расходам на кривосудие

Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін - Цензор.НЕТ 391
показать весь комментарий
26.02.2021 12:44 Ответить
90% судей вори, их ничем не исправить, нужно менять на нових. Лучше меньше, да лучше.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:50 Ответить
Так это ж процент от ВВП. У Украины ВВП, как у крупного американского города.
Шабуня лучше бы в долларах написал, тогда бы мы были на предпоследнем месте сзади. Но тупые журнашлюхи и цензоровские писаки подхватили эту ересь и тиражируют. Мозгов же нет.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:55 Ответить
Да хоть первая по расходам! А толку-то?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:15 Ответить
В условиях украинской действительности этот показатель не говорит ни о чём.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:16 Ответить
"Через лохмотья малый грех заметен,
Под шубой - скрыто все. Позолоти порок -
И сломится оружье строгих судей;
Одень в тряпье - пигмей былинкой свалит". (Уильям Шекспир "Король Лир").

Бедность и несправедливость - две стороны одной проблемы. Частная собственность после десятилетий "пролетарского равенства", быстрое финансовое расслоение - почва для самого выгодного бизнеса - судебной системы.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:53 Ответить
по зарплаті суддям на треть обігнали Америку.. ну от хочаб в чомусь здобули..
показать весь комментарий
26.02.2021 13:54 Ответить
Кроме как нанять судей из ЕС и США,щоб те показали как треба работать-я выхода не вижу.Бо судя по таблице мы нанимаем бездельников на работу вместо того,щоб их уволить и нанять нормальных работников. Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8237
показать весь комментарий
26.02.2021 14:43 Ответить
Україна п'ята у світі за витратами на правосуддя і 158 - щодо забезпечення верховенства права, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9613
показать весь комментарий
26.02.2021 15:18 Ответить
 
 