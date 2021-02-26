Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин

Украина тратит 3,02% ВВП на правопорядок.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Две цифры, которые убедят вас прийти в субботу под ОП на "Справедливость Стерненку - справедливость всем!" - Украина 5 (!) в мире по расходам на правосудие (относительно ВВП). Источник МВФ. Украина 158 (!!!) в мире в обеспечении верховенства права. Источник Всемирный банк", - рассказал Шабунин.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.