Реформа в армии: В ВСУ изменили строевой шаг. Теперь военнослужащие будут поднимать ногу 5 см ниже. ФОТО
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Вооруженные Силы Украины "реформируют" строевой шаг - военнослужащие будут поднимать ногу на 10-15 см, вместо 15-20 см определенных Строевым уставом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ukrmilitary.
Напомним, что 13 февраля анонсировали предварительный план военного парада по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, во время которого, в частности, должны использовать и новый строевой шаг.
Сегодня в президентском полку уже начали тренироваться ходить по новому.
"Основным отличием стало то, что военнослужащие, которые двигаются строевым шагом поднимают ногу на 10-15 см от земли, вместо ранее определенных 15-20 см", - сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВС Украины.
В командовании также отметили, что военнослужащие на тренировке двигались со скоростью 110 шагов в минуту, а длина шага составляла 70-80 см.
Напомним, что в 2019 году Верховной Раде предлагали отменить Строевой устав.
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Звіздець якийсь. І це під час війни.
"Эксперды по строевому и церемониальному шагу сошлись во мнении,что строевой шаг в ЗСУ сделали на 5см НИЖЕ,чтоб никто из военнослужащих случайно не переступил через верховного,СЛУЧАЙНО не заметив его,во время прохождения строем".
Других обьяснений смысла этой реформы просто нет!
стріляти, то фігня якась дитяча
Дурдом строевая подготовка ПНХ
когда же этих всех жирных паркетных генералов нахер отправят, а?
Никто не жаловался на высоту шага, разве что во время "делай рвз,(три затяжки), делай два)