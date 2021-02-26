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Реформа в армии: В ВСУ изменили строевой шаг. Теперь военнослужащие будут поднимать ногу 5 см ниже. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вооруженные Силы Украины "реформируют" строевой шаг - военнослужащие будут поднимать ногу на 10-15 см, вместо 15-20 см определенных Строевым уставом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ukrmilitary.

Напомним, что 13 февраля анонсировали предварительный план военного парада по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, во время которого, в частности, должны использовать и новый строевой шаг.

Сегодня в президентском полку уже начали тренироваться ходить по новому.

Реформа в армии: В ВСУ изменили строевой шаг. Теперь военнослужащие будут поднимать ногу 5 см ниже 01

"Основным отличием стало то, что военнослужащие, которые двигаются строевым шагом поднимают ногу на 10-15 см от земли, вместо ранее определенных 15-20 см", - сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сайте Рады обнародовали предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ

В командовании также отметили, что военнослужащие на тренировке двигались со скоростью 110 шагов в минуту, а длина шага составляла 70-80 см.

Реформа в армии: В ВСУ изменили строевой шаг. Теперь военнослужащие будут поднимать ногу 5 см ниже 02
Фото: сайт ukrmilitary

Напомним, что в 2019 году Верховной Раде предлагали отменить Строевой устав.
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Топ комментарии
+50
А можно узнать какая сумма денег была выделена для внедрения такой нужной и своевременной реформы?
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26.02.2021 12:03
+45
Рехвормы, они такие
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26.02.2021 12:01
+36
Вимагаю референдум по цьому питанню!!!
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26.02.2021 12:05
Комментировать
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Страница 2 из 2
Так в Украинской армии уже давно отменён так называемый прусский шаг. Ещё при Викторе Андреевиче нашем Ющенко.
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26.02.2021 13:11 Ответить
Пишуть таке ті уклоністи,які не служили в ВСУ і дня,тим більше ті,які не захищали Україну від ворога Росії!Як і нинішній "гарант" з таких ідеологічних уклоністів,причому чотириразовий!
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27.02.2021 11:56 Ответить
Оце досягнення У ЗСУ змінили стройовий крок: військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче - Цензор.НЕТ 9082 йошкін кот
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26.02.2021 13:14 Ответить
Залишилася дрібничка - досягти стандартів НАТО, ну і переозброїться.
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26.02.2021 15:04 Ответить
Это прорыв.....однозначно
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26.02.2021 13:18 Ответить
Оставил след в истории украинской армии!
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26.02.2021 13:40 Ответить
Теперь вместо него введут строевой шаг Зеленского. Его впервые увидел криворожский военком при первой попытке вручения Зеле повестки. Заодно и для форсирования водных преград сгодится.
У ЗСУ змінили стройовий крок: військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче - Цензор.НЕТ 7207
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26.02.2021 13:55 Ответить
Громыхнули
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26.02.2021 14:33 Ответить
ЯКИХ ТОБІ РЕФОРМ ЩЕ НЕ ХВАТАЄ?
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26.02.2021 14:44 Ответить
Дорогие генералы ЗСУ, не надо останавливаться на достигнутом, возьмите на себя ответственность смело двигаться вперед по пути реформ. От себя предлагаю вам на безвозмездной основе рассмотреть следующие шаги : маркировка обуви путем нанесения на нее букв Л и П. Это очень повлияет на боеготовность войск, ведь по тревоге боец может одеть берц не на ту ногу и все, потеряли единицу. А когда солдат при обувании увидит нанесенный буквы, он обуется правильно и выполнит поставленную перед ним задачу. Размер букв и место нанесения предлагаю обсудить на совместном совещании высшего руководства МО и ГенШтаба и готовое решение озвучить Президенту на ближайшем заседании СНБО. Реформа не терпит отлагательств, на ней зиждется наша обороноспособность в этот нелегкий для Держави час.
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26.02.2021 14:54 Ответить
"В человеке всё должно быть прекрщасно: погоны, кокарда, исподнее. Иначе это не человек, а млекопитающее"©
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26.02.2021 15:00 Ответить
девіз кацаповійська потєшного... з тварєніями конченого фашистюки охлобистіна ідеш нах
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26.02.2021 20:23 Ответить
Пішов ти в сраку, Бик-рогопіл.
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26.02.2021 21:29 Ответить
Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче - Цензор.НЕТ 2665
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26.02.2021 22:00 Ответить
Питання, як реально при прохожденні в темпі стройовим кроком можна буде дотримати ту різницю в 5 см по висоті? Не запрограмовані же роботи будуть ідти.
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26.02.2021 15:10 Ответить
Спробуй прийняти участь у заняттях з стройової підготовки, і одразу взнаєш як. Ці заняття і придумані для того, щоб з людини робити запрограмованого робота. Це армія. Ці заняття потрібні, щоб привчити солдата бездумно, автоматично виконувати команди командира.
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26.02.2021 16:49 Ответить
Запізніла порада. Цю "школу " вже пройшов в 1969-1970 р.р. у так званому парадному полку, розташованому в м.Вюнсдорф, НДР. Чого чого, а стройової підготовки там вистачало.
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26.02.2021 18:00 Ответить
Чому тоді задаєш такі глупі запитання? Ти у парадному полку служив, але не знаєш як саме тренуються піднімати ногу на точну висоту? Ти або брешеш, що у парадному полку служив, або брешеш, що висоту ніби-то неможна витримати. Про що саме ти брешеш, про перше чи про друге? І навіщо ти брешеш? Аби обісрати корисну нову норму стройового уставу?
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26.02.2021 19:18 Ответить
Співчуваю.
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26.02.2021 19:26 Ответить
Та не треба, служив зенітчиком (ЗУ-23) в цьому полку, так що менше діставалось чим парадній 1-й роті, яка днями не вилазила з плацу.
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26.02.2021 20:55 Ответить
Чем выше солдат поднимает ногу на плацу, тем быстрее преодолевает препятствия. "Я сижу на берегу, не могу поднять ногу".
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26.02.2021 15:13 Ответить
Муштра в армии необходима т.к.подтягивает дисциплину..Теперича, немногим полегче военным будет топать по квадратам на строевом плацу и при прохождении торжественным маршем..
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26.02.2021 17:06 Ответить
Який "реХвАрматор", така й "реХворма".
Звіздець якийсь. І це під час війни.
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26.02.2021 17:30 Ответить
Звучит смешно, казалось бы. Но на деле - это весьма годное изменение...
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26.02.2021 18:32 Ответить
Зельцман настаивал на 10см,а МО и ГШ на 20см! Сошлись посередине,от 10 до 15!!!
"Эксперды по строевому и церемониальному шагу сошлись во мнении,что строевой шаг в ЗСУ сделали на 5см НИЖЕ,чтоб никто из военнослужащих случайно не переступил через верховного,СЛУЧАЙНО не заметив его,во время прохождения строем".
Других обьяснений смысла этой реформы просто нет!
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26.02.2021 19:41 Ответить
Головне це стройовий крок зробити менше, а те що на Донбасі не можна по кацапам і сєпарам
стріляти, то фігня якась дитяча Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче - Цензор.НЕТ 6262
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26.02.2021 21:42 Ответить
Пусть кацапы перед генералами маршируют...а так же по пути в столовую, а из столовой с песней...а вечером пусть все идут строевым срать на газеты во избежании желудочно-кишечных заболеваний...
Дурдом строевая подготовка ПНХ
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26.02.2021 21:56 Ответить
Солдаты РПК имеют профессиональную болезнь-Отбитую простату и почки.А всё -от чеканного шага.Каждый удар ноги отдаёт именно в эти органы.Поэтому строевой шаг-путь половому бессилию.
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26.02.2021 23:26 Ответить
это было очень необходимо. раисся, бойся!!!!!!!!!
когда же этих всех жирных паркетных генералов нахер отправят, а? Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче - Цензор.НЕТ 369
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27.02.2021 00:07 Ответить
Порох каждую неделю кучу танков передавал в ВСУ, а эти клоуны "шаг назад, шаг вперед" - оооо поистине величайшее достижение.
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27.02.2021 09:48 Ответить
От скажіть чесно-це та реформа що дозволить Україні отримати ПДЧ в НАТО?
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27.02.2021 10:03 Ответить
А смысл?Чтобы тапочки с ног не падали?
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27.02.2021 11:33 Ответить
Было бы точно оригинальнее продублировать применение "АНГОЛЬСКОГО" ШАГА. https://www.youtube.com/watch?v=RjRmM0F1ydg
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27.02.2021 12:03 Ответить
Ну все, долго думали и наконец приняли решение, как повысить боеспособность армии, теперь ВСУ непобедимы. Хоть бы молчали, а не трезвонили и не показывали всему миру интеллектуальный и умственный уровень армейского руководства.
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27.02.2021 12:15 Ответить
і під пісню - "єх яблочко, куда ти котишся..." це кремлівський курсант придумав, його призвіще -Шантеклер. Скоро видадуь пісенник стройових пісень. Репертуар вже випробували вечорами під віскі настояному на ваті. та що взяти з Шантеклера, він приїхав з верховною бубочкою на "передову" і одім бронежилет не тією стороною. паркетне військо.
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27.02.2021 12:17 Ответить
Сдурели совсем. Такое определение положения ног нужно только бл-дям из того бардака в котором УЖЕ поменяли кровати.
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27.02.2021 13:28 Ответить
Было, по памяти, высота шага под срез сапога. В столовку нас вели через плац ( туда-обратно), так-что пища трамбовалась норм и никаких проблем).
Никто не жаловался на высоту шага, разве что во время "делай рвз,(три затяжки), делай два)
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27.02.2021 19:58 Ответить
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