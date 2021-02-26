От COVID-19 в Киеве за сутки умерли 15 человек, выздоровел - 561, выявили 748 новых случаев, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Киеве растет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"В Киеве количество больных коронавирус, к сожалению, продолжает увеличиваться. За минувшие сутки обнаружили 748 инфицированных. Умерли 15 человек. Всего за период пандемии в столице 2635 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 137 076", - отметил Кличко.
Так, среди заболевших 415 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 22 девочки от шести месяцев до 17 лет. А также 292 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 19 мальчиков от шести месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 15 медиков.
В то же время, по словам Кличко, количество госпитализированных не уменьшается. В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 77 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровел за сутки в Киеве 561 человек. Всего коронавирус побороли 93 402 жители столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 140, в Деснянском - 125 и в Днепровском районе - 90 случаев.
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