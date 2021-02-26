Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов

Украина ожидает, что сможет достичь договоренностей с МВФ о предоставлении нового транша кредита уже к началу лета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "BBC" заявил советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов.

"Нам деньги нужны для макроэкономической стабильности, и, особенно, до сентября. Поэтому я думаю, что в любой ситуации мы достигнем договоренностей где-то до начала лета", - отметил Милованов.

Отвечая на вопрос, какие обязательства перед МВФ осталось выполнить Украине, советник главы ОП заявил: "Достаточно много. Есть, например, проблемы с Высшим советом правосудия. Есть проблемы с НАБУ. Частично они вызваны решением Конституционного Суда. А для тех проектов, например, в отношении которых я работаю с документами, я вижу, что у МВФ позиция тоже меняется. Например, в сентябре у них по одному вопросу была одна позиция, а сейчас она в том же направлении стала намного жестче. А в каком-то стала легче".

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