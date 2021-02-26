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Новости Экономика
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Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов

Украина ожидает, что сможет достичь договоренностей с МВФ о предоставлении нового транша кредита уже к началу лета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "BBC" заявил советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов.

"Нам деньги нужны для макроэкономической стабильности, и, особенно, до сентября. Поэтому я думаю, что в любой ситуации мы достигнем договоренностей где-то до начала лета", - отметил Милованов.

Отвечая на вопрос, какие обязательства перед МВФ осталось выполнить Украине, советник главы ОП заявил: "Достаточно много. Есть, например, проблемы с Высшим советом правосудия. Есть проблемы с НАБУ. Частично они вызваны решением Конституционного Суда. А для тех проектов, например, в отношении которых я работаю с документами, я вижу, что у МВФ позиция тоже меняется. Например, в сентябре у них по одному вопросу была одна позиция, а сейчас она в том же направлении стала намного жестче. А в каком-то стала легче".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Своим пресс-релизом МВФ создал негативный фон для визита Зеленского в ОАЭ, - советник главы ОП Милованов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Дивись на обкакайся 😁💩"проффесор" трускавецький🧐
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26.02.2021 12:25
+6
МВФ "обкакалось", а запах почему-то от Милованова исходит.
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26.02.2021 12:42
+5
Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов - Цензор.НЕТ 3190
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26.02.2021 12:26
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Какого года? Это принципиально важно Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов - Цензор.НЕТ 769
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26.02.2021 12:25 Ответить
2024-го. при условии, что мудрый нарид не изберёт себе очередного мудака.
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26.02.2021 12:40 Ответить
як зебіла тільки но викинуть, так і відразу
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26.02.2021 13:05 Ответить
этот дуриман ЧТО может насоветовать ? что МВФ обкакалось ? такого дебила гнать в шею надо !!!!
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26.02.2021 13:37 Ответить
Дивись на обкакайся 😁💩"проффесор" трускавецький🧐
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26.02.2021 12:25 Ответить
деньги "обкаканного" МВФ не пахнут ? Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов - Цензор.НЕТ 5199 Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов - Цензор.НЕТ 5199
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26.02.2021 12:26 Ответить
Договоренностей о новом транше МВФ сможем достигнуть где-то к началу лета, - Милованов - Цензор.НЕТ 3190
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26.02.2021 12:26 Ответить
два роки поспіль, як вже...
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26.02.2021 13:04 Ответить
Милованов от МВФ
к лету может получить только пакет памперсов
чтобы красоваться в ник как лучший советник
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26.02.2021 12:27 Ответить
Более точный ответ от этого проффесора-марихуанщика звучал бы так :
- До первой затяжки !
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26.02.2021 12:32 Ответить
До літа далеко, а затримка виплати зарплат бюджетникам вже зараз.
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26.02.2021 12:32 Ответить
і пільг та субсидій по комунпослугам
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26.02.2021 13:24 Ответить
Смотри, Кутузов, не обкакайся.
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26.02.2021 12:36 Ответить
обосравшиеся зебилы,вашу жидовскую шоблу опять пошлют на ЙУХ и правильно сделают)))
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26.02.2021 12:41 Ответить
МВФ "обкакалось", а запах почему-то от Милованова исходит.
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26.02.2021 12:42 Ответить
... только если ты хамить перестанешь МВФ, Милованов, быдло троещинское
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26.02.2021 12:43 Ответить
""Нам деньги нужны для макроэкономической стабильности, и, особенно, до сентября."

А в сентябре - платить проценты по долгам....
Долой внешнее управление!
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26.02.2021 12:54 Ответить
Многая лета понадобятся чтобы пережить последствия правления барыги и зели. А потом МВФ и деньги будет предлагать, но нам они уже не понадобятся.
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26.02.2021 13:01 Ответить
Vladimir Soukhov - це зажопний бот
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26.02.2021 13:27 Ответить
чучело, которого с лёгкой руки бабломой окрестил "дебилом", накидывает всем на уши про то, чего уже как последние 2 года не происходит (мвф зелемойской шобле денюжку не даёт), "что вот-вот оно, вот сейчас...разверзнутся хляби небесные мвф и валютная манна небесная выпадет обильным ливнем в очередной ковидный фонд (которого, как оказалось со слов лоха, никогда и не существовало) для бабушки Бени в офшоры...
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26.02.2021 13:03 Ответить
Милованов - це той дебіл, який втік з передачі Лариси Губіної в четвер минулого тижня.
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26.02.2021 13:26 Ответить
нє.. ну воно хворе..
пішов до сусіда по гроші, на питання "чим віддаси" послав його, а після сидить і розповідає, що сусіда завтра гроші сам принесе.. дибіл..
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26.02.2021 13:44 Ответить
 
 