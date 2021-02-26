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Новости Политика Украины
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Зеленский (16534) СНБО (4373) указ (528)

Зеленский увеличил штат СНБО до 237 человек и создал 23 службы (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский увеличил штат СНБО до 237 человек и создал 23 службы (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новую структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины и утвердил предельную численность сотрудников аппарата в количестве 237 штатных единиц.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующий указ №76/2021 глава государства подписал сегодня.

"Утвердить предельную численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 237 штатных единиц. Утвердить структуру Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Также Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечить приведение штатного расписания Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствие с данным указом.

Согласно указу, в структуру аппарата ведомства входит секретарь СНБО и руководитель аппарата СНБО вместе со своими заместителями и первыми заместителями, главный государственный аудитор и 23 службы.

Среди них – службы по вопросам предотвращения и выявления коррупции, по вопросам внешней безопасности, по вопросам информбезопасности и кибербезопасности, по вопросам государственной и общественной безопасности, по вопросам военной безопасности, по вопросам мобилизации и теробороны, по вопросам военно-технического сотрудничества и ОПК, по вопросам экономической безопасности, по вопросам социальной и гуманитарной безопасности, по вопросам безопасности критической инфраструктуры, по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества, по вопросам финобеспечения выполнения мер в сфере нацбезопасности и обороны.

Также в структуру аппарата СНБО входят Служба секретаря СНБО, Служба по вопросам информационных технологий, Служба Главного ситуационного центра, Служба организационного обеспечения, Служба по вопросам стратегического планирования и анализа, Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со СМИ, Служба по правовым вопросам, Финансовая служба, Служба управления персоналом, Служба режимно-секретной работы, Служба координационной и административной работы.

Читайте: Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания, - Разумков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру, - указ - Цензор.НЕТ 1187
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26.02.2021 12:34
+8
Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру, - указ - Цензор.НЕТ 6546
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26.02.2021 12:52
+6
По-больше всяких Сивох с Фокиными туда..
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26.02.2021 12:40
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В общем, правит хунта во главе с Даниловым.
Трудно сказать: хорошо это или плохо. Этот режим уже не является союзником Евроколхоза, но и к северо-восточным соседям от относится крайне отрицательно.
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26.02.2021 12:33 Ответить
а північний сусід це ти *********** окупант? Такі сусіди у голодомор мого діда з"їли.
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26.02.2021 12:39 Ответить
Витя, попей рассольчику. У тебя нервы не в порядке.
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26.02.2021 12:51 Ответить
Мій вітя тобі в пащеку не влізе, треба розривать.
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26.02.2021 12:53 Ответить
Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру, - указ - Цензор.НЕТ 1187
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26.02.2021 12:34 Ответить
Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру, - указ - Цензор.НЕТ 2249

А оця солодка парочка у штат не попала?
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26.02.2021 12:41 Ответить
Це метод RT. Одна розумна людина якось сказала: «Ніколи не роби висновків про людину, поки не дізнаєшся справжні причини його вчинків».
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26.02.2021 12:55 Ответить
Справжня причина написана на їхніх писках.
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26.02.2021 12:58 Ответить
после того как телепузика ваву даже маразматик Кравчук обосцал Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8714
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26.02.2021 14:04 Ответить
а ось тут писків не видно, тому відразу зрозуміло, шо то смертельні вороги :

Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8087
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26.02.2021 14:07 Ответить
Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 4067

Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 7437

Чому ж не видно,дуже добре видно.
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26.02.2021 14:19 Ответить
да куда уж той рядовой депутатше устоять перед красавцем Новинским, если даже лидеры фракций млеют в его объятиях
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26.02.2021 14:47 Ответить
Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 6013
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26.02.2021 14:48 Ответить
Ти мене так здивував наче я не знаю хто така юля. Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 1854 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289 Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8289
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26.02.2021 14:58 Ответить
а кого тобі показати разом з Новинським або Мертвечуком ?
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26.02.2021 15:53 Ответить
В Чорновола.
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26.02.2021 16:09 Ответить
Покажи мені фото Чорновола в Раді за часів присутності там Новінського і я пошукаю їх спільне фото.

А Олександра Македонського з Новінським тобі не показати ?
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26.02.2021 16:12 Ответить
Я тебе за язика не тягнув і не пропанував нічого показати.А В Чорновол їх чекає для спільного селфі,чим скорше тим краще.
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26.02.2021 16:17 Ответить
А , пам'ятаю )))

Ти саме той дегенерат, який вважає, шо після смерті Чорновола треба було плюнути на незалежність України, бо все одно ніхто, крім нього, її не втримає.
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26.02.2021 16:26 Ответить
Я той хто вважає що країна помилилась коли обрала комуніста кравчука і вся влада котра була з 1991р повинна бути притягнута до відповідальності за розвал країни і геноцид і доведення до зубожіння. Зеленський збільшив штат РНБО до 237 осіб і створив 23 служби - Цензор.НЕТ 1730
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26.02.2021 16:49 Ответить
До речі ніколи і ніде не казав що треба плюнути на незалежність,а ще забув сказать, якщо я дегенерат то ти дебіл.
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26.02.2021 16:59 Ответить
дослівно ти не казав, шо треба плюнути, але за кого б у тебе не спитати, ти ні за кого не голосував, бо то не Чорновіл.

Іншими словами, тобі пох, хто буде керувати країною, бо то не Чорновіл.
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26.02.2021 17:08 Ответить
Бо всі хто керував всі 29 років причетні до розвалу і зубожіння бо при всіх квітне корупція,крадіжки ,хабарництво і зрад. Кравчук здавав країну і флот був у 1991р ,здає і зараз бо гарний менеджер. Зеленський збільшив штат РНБО до 237 осіб і створив 23 служби - Цензор.НЕТ 7967
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26.02.2021 17:14 Ответить
Ти віриш в те, шо Чорновіл воскресне і піде на наступні вибори ?

А якшо не піде, то шо робити виборцям ?

Так само не ходити на вибори, як і ти і чекати, шо воно само собою все зробиться ?
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26.02.2021 17:44 Ответить
А хто тобі сказав що я не ходжу на вибори? Я ходив на всі вибори з 1991 р тільки до влади приходили не ті за кого я голосував, бо в нашій країні голосують за комунізм всі роки незалежності обирають того хто обіцяє шару.
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26.02.2021 18:06 Ответить
В последнее время СНБО ведет себя адекватно. А Сивохо еще в прошлом году выгнали.
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26.02.2021 12:46 Ответить
Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру, - указ - Цензор.НЕТ 6546
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26.02.2021 12:52 Ответить
Зеленський розширив штат апарату РНБО до 237 співробітників і затвердив його нову структуру, - указ - Цензор.НЕТ 8151
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26.02.2021 13:09 Ответить
Не согласен по поводу Булгакова и русского языка. Это был тактический прием против информационной атаки РФ. Садовой в 2014 так же обращался на русском языке чтобы противостоять российской пропаганде. И в совбезе
ООН украинский дипломат цитировал русского поэта с той же целью.
Это слабый аргумент против Зеленского.
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26.02.2021 14:31 Ответить
Критиковать надо конструктивно.
Этими идиотскими картинками вы превращаете украинцев в быдло.
Так же как Киселев накачивает вату бессмысленными пропагандистскими штампами и быдло эмоциями.
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26.02.2021 14:33 Ответить
Цікаво. Відносно Медведчука і Марченко введено санкції за фінансування тероризму, але чомусь не інкримінують...?
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26.02.2021 16:34 Ответить
Звіздєц мафії і корупції настане....десь в Гондурвсі.
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26.02.2021 12:34 Ответить
!!! интересная статья
Оголошено оснащення корветів Ada для України: Міноборони визначились з ПКР та ЗРК

У Міноборони повідомили подробиці оснащення турецьких корветів класу Ada для Військово-морських сил України, перший з яких мають побудувати до 2023 року.

https://defence-ua.com/army_and_war/ogolosheno_osnaschennja_korvetiv_ada_dlja_ukrajini_minoboroni_viznachilis_z_pkr_ta_zrk-2880.html
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26.02.2021 12:35 Ответить
По-больше всяких Сивох с Фокиными туда..
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26.02.2021 12:40 Ответить
Все таки пристроили Лысого из вкартала95. Он один мыкался без зарплаты.
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26.02.2021 12:43 Ответить
Створюють щось на зразок Політбюро при ПреЗеденті! Щоб тільки воно дійсно не переродилось у "Зелену хунту"...
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26.02.2021 12:52 Ответить
Tак уже хунта. Всё.
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26.02.2021 12:57 Ответить
Когда Зеля увеличит штаты своих богаделен до 73% населения - вот тогда и наступит клонец бедности!
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26.02.2021 12:56 Ответить
Я думал в СНБО человек 12.
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26.02.2021 12:57 Ответить
и 200 уборщиц после них
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26.02.2021 13:25 Ответить
razmnojaiutsia cherti
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26.02.2021 13:08 Ответить
РБОУ собирает, системитизирует всю инфу от всех органов государственной
власти по всем сферам и выдает конечный интеллектуальный продукт в виде
решений/аналитических документов и т.д. В условиях войны с врагом (москальщина/параша) главный государственный
координационный орган в стране должен работать максимально эффективно, по-этому это правильное решение.

Если бы это касалось какого-нибудь министерства, я бы раскритиковал такое решение.
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26.02.2021 13:10 Ответить
так члены РНБО сами по себе уже министры и у каждого из них есть в качестве помощников целое министерство.

зачем им ещё и помощники, дублирующие работу министерских помощников ?
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26.02.2021 14:11 Ответить
До зекретина они за одним столом помещались...
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26.02.2021 13:36 Ответить
Taк это теперь и есть настоящее правительство страны.
На несколько десятилетий вперёд.
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26.02.2021 13:39 Ответить
Ого, який дорогий учитель історії для країни.
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26.02.2021 14:08 Ответить
Я очень рад за уборщ в 95-м квартале, теперь они трудоустроены на хорошие должности в снбо
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26.02.2021 14:09 Ответить
От количества баранов в стаде ума не прибавится.
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26.02.2021 16:07 Ответить
Что знает больше 2х - знает и свинья!!!!
Не удивительно что при 237 лизоблюдах медведка прячет активы за 2 недели до заседания СНБО!!!
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26.02.2021 19:44 Ответить
сколько наших денег распиливает гнида зелёная попусту..
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27.02.2021 13:53 Ответить
 
 