Зеленский увеличил штат СНБО до 237 человек и создал 23 службы (обновлено)
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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новую структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины и утвердил предельную численность сотрудников аппарата в количестве 237 штатных единиц.
Как передает Цензор.НЕТ соответствующий указ №76/2021 глава государства подписал сегодня.
"Утвердить предельную численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 237 штатных единиц. Утвердить структуру Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Также Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечить приведение штатного расписания Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствие с данным указом.
Согласно указу, в структуру аппарата ведомства входит секретарь СНБО и руководитель аппарата СНБО вместе со своими заместителями и первыми заместителями, главный государственный аудитор и 23 службы.
Среди них – службы по вопросам предотвращения и выявления коррупции, по вопросам внешней безопасности, по вопросам информбезопасности и кибербезопасности, по вопросам государственной и общественной безопасности, по вопросам военной безопасности, по вопросам мобилизации и теробороны, по вопросам военно-технического сотрудничества и ОПК, по вопросам экономической безопасности, по вопросам социальной и гуманитарной безопасности, по вопросам безопасности критической инфраструктуры, по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества, по вопросам финобеспечения выполнения мер в сфере нацбезопасности и обороны.
Также в структуру аппарата СНБО входят Служба секретаря СНБО, Служба по вопросам информационных технологий, Служба Главного ситуационного центра, Служба организационного обеспечения, Служба по вопросам стратегического планирования и анализа, Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со СМИ, Служба по правовым вопросам, Финансовая служба, Служба управления персоналом, Служба режимно-секретной работы, Служба координационной и административной работы.
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Трудно сказать: хорошо это или плохо. Этот режим уже не является союзником Евроколхоза, но и к северо-восточным соседям от относится крайне отрицательно.
А оця солодка парочка у штат не попала?
Чому ж не видно,дуже добре видно.
А Олександра Македонського з Новінським тобі не показати ?
Ти саме той дегенерат, який вважає, шо після смерті Чорновола треба було плюнути на незалежність України, бо все одно ніхто, крім нього, її не втримає.
Іншими словами, тобі пох, хто буде керувати країною, бо то не Чорновіл.
А якшо не піде, то шо робити виборцям ?
Так само не ходити на вибори, як і ти і чекати, шо воно само собою все зробиться ?
ООН украинский дипломат цитировал русского поэта с той же целью.
Это слабый аргумент против Зеленского.
Этими идиотскими картинками вы превращаете украинцев в быдло.
Так же как Киселев накачивает вату бессмысленными пропагандистскими штампами и быдло эмоциями.
Оголошено оснащення корветів Ada для України: Міноборони визначились з ПКР та ЗРК
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https://defence-ua.com/army_and_war/ogolosheno_osnaschennja_korvetiv_ada_dlja_ukrajini_minoboroni_viznachilis_z_pkr_ta_zrk-2880.html
власти по всем сферам и выдает конечный интеллектуальный продукт в виде
решений/аналитических документов и т.д. В условиях войны с врагом (москальщина/параша) главный государственный
координационный орган в стране должен работать максимально эффективно, по-этому это правильное решение.
Если бы это касалось какого-нибудь министерства, я бы раскритиковал такое решение.
зачем им ещё и помощники, дублирующие работу министерских помощников ?
На несколько десятилетий вперёд.
Не удивительно что при 237 лизоблюдах медведка прячет активы за 2 недели до заседания СНБО!!!