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Новости Политика Украины
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ВР (28728) коллаборационизм (681) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков пока не знает, когда Рада возьмется за законопроект о коллаборационизме: Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков пока не знает, когда Рада возьмется за законопроект о коллаборационизме: Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не готов прогнозировать сроки голосования за законопроект о коллаборационизме в парламенте.

Об этом он сообщил на брифинге во время рабочей поездки в Винницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно этапов рассмотрения - как и любой другой законопроект заходит в Верховную Раду. 14 дней, если не сокращенные сроки - на подачу альтернативных законопроектов, после этого от комитета многое зависит, когда они могут его рассмотреть, принять решение, они будут привлекать экспертное сообщество для обсуждения и принятия решения. А потом он может попасть в Верховную Раду. Есть разные примеры, когда законопроект можно рассмотреть и за месяц, а есть законопроекты, которые готовятся к рассмотрению и по полгода, и год. Это не только зависит от меня, как Председателя Верховной Рады, но и всех народных депутатов", - сказал Разумков.

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По его словам, он еще не читал законопроект. "Сейчас прокомментировать мне трудно, для того, чтобы быть объективным. У нас могут быть разные названия законопроектов, я видел очень хорошие. А потом, когда ты раскрываешь законопроект - там плакать хочется. Для того, чтобы компетентно говорить об этом законопроекте, его надо изучить", - отметил Председатель Верховной Рады.

На вопрос, есть ли у руководства ВР политическая воля, чтобы проект закона быстрее попал в сессионный зал, спикер отметил, что "здесь воля должна быть, здесь должен быть закон". "И так будет происходить по отношению к любому законопроекту", - заверил Разумков.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5144 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)". Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий позволить ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм. Это предполагается законопроектом №5143 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно обеспечения ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность)". В парламенте предыдущего созыва был зарегистрирован законопроект о коллаборационизме. Однако документ не нашел поддержки в сессионном зале.
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Топ комментарии
+11
Разумков пока не знает, когда Рада возьмется за законопроект о коллаборационизме: Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год - Цензор.НЕТ 7091
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26.02.2021 12:35
+7
Дуже слабенько ) Поярков відомий русофоб і троль, щось на рівні Мухарського.
До речі має кримінальну справу за образу Клоуна, що вже само за себе говорить про його особисті якості Разумков пока не знает, когда Рада возьмется за законопроект о коллаборационизме: Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год - Цензор.НЕТ 1324
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26.02.2021 12:44
+4
Какое-то оно скользкое .
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26.02.2021 12:36
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Разумков пока не знает, когда Рада возьмется за законопроект о коллаборационизме: Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год - Цензор.НЕТ 7091
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26.02.2021 12:35 Ответить
Кремлеботина, шо ти куйню несеш.
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26.02.2021 12:42 Ответить
этот гавнодав-спикер---когда ему надо- то ничего не может спрогнозировать,но рассмотреть закон о украинском языке ,готов хоть завтра,хитрожопая подстилка
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26.02.2021 13:33 Ответить
Дуже слабенько ) Поярков відомий русофоб і троль, щось на рівні Мухарського.
До речі має кримінальну справу за образу Клоуна, що вже само за себе говорить про його особисті якості Разумков пока не знает, когда Рада возьмется за законопроект о коллаборационизме: Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год - Цензор.НЕТ 1324
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26.02.2021 12:44 Ответить
зебилы будут его рассматривать до конца каденции.
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26.02.2021 12:35 Ответить
Если вообще будут.
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26.02.2021 12:36 Ответить
Не может этого быть. Ведь сывочелый гетьман нации еще в 2014 году принял этот закон. Или в 15? Не.... Может 18? Та не.... Не может этого быть..... Вообще не рассматривался.... Ну как такое может быть?
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26.02.2021 12:52 Ответить
Тогда ишо не все гастарбайтеры из мокшандии вернулись. Патриот Зе, например Разумков поки не знає, коли Рада візьметься за законопроєкт про колабораціонізм: Є різні приклади, можна розглянути за місяць, а можна - і за рік - Цензор.НЕТ 6226
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26.02.2021 12:56 Ответить
Понимаю... "наши люди"
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26.02.2021 13:17 Ответить
Vlad Struk косить під зебота подлякового? Дуже схоже
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26.02.2021 13:34 Ответить
Какое-то оно скользкое .
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26.02.2021 12:36 Ответить
от разумкова тоже калабрицизой попахивает
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26.02.2021 12:49 Ответить
Откуда может что-то знать будущий предатель!?
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26.02.2021 12:37 Ответить
Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год.......... а можно и за сто....
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26.02.2021 12:38 Ответить
Снимать неприкосновенность со спонсоров терроризма не собираетесь?
А, ну да, ни преЗедент, ни Баканов, ни Венедиктова не считают это преступлением, иначе давно подали бы в ВР представление на снятие неприкосновенности с медведчука, козака и отправили их в СИЗО.
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26.02.2021 12:39 Ответить
Нужна новая рада, тут вата в більшості.
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26.02.2021 12:41 Ответить
а разумкин возмужал, потолстел... стал проявлять свой истинный характер - уже неприкрытую ненависть к Украине... если до голосования по мертвечуку еще маскировался, то сейчас гонит открыто... в таком случае место его минимум в отставке с последующим переходом ближе к ближнему другу...
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26.02.2021 12:42 Ответить
«Можна за рік» - ага своїх не дадуть образити.
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26.02.2021 12:44 Ответить
Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год

А можно и вообще не рассматривать. Посмотрим куда ветер подует
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26.02.2021 12:53 Ответить
Турборежим - усё Разумков поки не знає, коли Рада візьметься за законопроєкт про колабораціонізм: Є різні приклади, можна розглянути за місяць, а можна - і за рік - Цензор.НЕТ 7634
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26.02.2021 12:57 Ответить
Лопнул мыльный пузырь. Недолго ж маялась старушка в высоковольтных проводах.
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26.02.2021 14:43 Ответить
ТАКИЙ ЗАКОН ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ , ЩОБ ДАТИ ВІДСІЧ ПОВЗУЧОМУ "РУСЬКОМУ МІРУ" В ОБРАЗІ ОПЗЖ.!!!
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26.02.2021 13:03 Ответить
Как поднять цену на газ то хватило недели а как доходи до коллаборационизма то оно не знает. Гнат этого Разумкова нужно в шею, профашистское г#вно!
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26.02.2021 13:03 Ответить
Значить, уроди навіть не збираються приймати законодавство про колабораціонізм
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26.02.2021 13:32 Ответить
"И они еще борются за звание дома высокой культуры и быта"(с)
- вот и всё их зелёное монобольшинство.. разогнать к хйлам аниматоров-аматоров и обслуживающих их корабельные сосны
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26.02.2021 15:16 Ответить
 
 