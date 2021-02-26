Разумков пока не знает, когда Рада возьмется за законопроект о коллаборационизме: Есть разные примеры, можно рассмотреть за месяц, а можно - и за год
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не готов прогнозировать сроки голосования за законопроект о коллаборационизме в парламенте.
Об этом он сообщил на брифинге во время рабочей поездки в Винницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно этапов рассмотрения - как и любой другой законопроект заходит в Верховную Раду. 14 дней, если не сокращенные сроки - на подачу альтернативных законопроектов, после этого от комитета многое зависит, когда они могут его рассмотреть, принять решение, они будут привлекать экспертное сообщество для обсуждения и принятия решения. А потом он может попасть в Верховную Раду. Есть разные примеры, когда законопроект можно рассмотреть и за месяц, а есть законопроекты, которые готовятся к рассмотрению и по полгода, и год. Это не только зависит от меня, как Председателя Верховной Рады, но и всех народных депутатов", - сказал Разумков.
По его словам, он еще не читал законопроект. "Сейчас прокомментировать мне трудно, для того, чтобы быть объективным. У нас могут быть разные названия законопроектов, я видел очень хорошие. А потом, когда ты раскрываешь законопроект - там плакать хочется. Для того, чтобы компетентно говорить об этом законопроекте, его надо изучить", - отметил Председатель Верховной Рады.
На вопрос, есть ли у руководства ВР политическая воля, чтобы проект закона быстрее попал в сессионный зал, спикер отметил, что "здесь воля должна быть, здесь должен быть закон". "И так будет происходить по отношению к любому законопроекту", - заверил Разумков.
Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5144 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)". Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий позволить ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм. Это предполагается законопроектом №5143 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно обеспечения ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность)". В парламенте предыдущего созыва был зарегистрирован законопроект о коллаборационизме. Однако документ не нашел поддержки в сессионном зале.
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До речі має кримінальну справу за образу Клоуна, що вже само за себе говорить про його особисті якості
А, ну да, ни преЗедент, ни Баканов, ни Венедиктова не считают это преступлением, иначе давно подали бы в ВР представление на снятие неприкосновенности с медведчука, козака и отправили их в СИЗО.
А можно и вообще не рассматривать. Посмотрим куда ветер подует
- вот и всё их зелёное монобольшинство.. разогнать к хйлам аниматоров-аматоров и обслуживающих их корабельные сосны