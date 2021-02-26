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Кулеба встретился с главой МИД Франции: Обсуждаем динамику Нормандского формата и Крымскую платформу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба встретился с главой МИД Франции: Обсуждаем динамику Нормандского формата и Крымскую платформу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита во Францию встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Об этом Кулеба написал в Твиттере, информируте Цензор.НЕТ.

"Это наша первая личная встреча с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. На повестке дня: двусторонние отношения, торговля, крупные инвестиционные проекты, дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО. Обсудим также динамику в Нормандском формате и Крымскую платформу", - уточнил Кулеба.

Как сообщалось, 26 февраля глава МИД Кулеба осущещствляет рабочий визит во Францию. 

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Автор: Ірина Дашківська
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кулєба-ділєтант і пустоброьх.
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26.02.2021 12:42 Ответить
не забудь в женой в Лафайет смотаться на шопинг)все равно бестолковый визит
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26.02.2021 14:22 Ответить
 
 