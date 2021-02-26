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Минздрав обновил эпидзонирование Украины: две области попали в "красную" зону, восемь - в "оранжевую". ИНФОГРАФИКА

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Минздрав обновил эпидзонирование Украины: две области попали в

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов Украины по коронавирусу. Так, две области попали в "красную" зону, еще восемь - в "оранжевую".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.

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В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская и Тернопольская области.

Остальные регионы остаются "желтыми" - Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

При этом по состоянию на 26 февраля в Украине показатель госпитализаций превышен в пяти областях - в Ивано-Франковской (138 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (93,1), Черновицкой (86,1), Закарпатской (82,9) и Житомирской (62,8) областях.

Эпидпорог превышен в семи областях: Донецкой (111,6%), Житомирской (101,9%), Закарпатской (110,3%), Запорожской (113,0%), Ивано-Франковской (197,8%), Луганской (106,3%) и Тернопольской (112,5%).

Минздрав обновил эпидзонирование Украины: две области попали в красную зону, восемь - в оранжевую 01
Минздрав обновил эпидзонирование Украины: две области попали в красную зону, восемь - в оранжевую 02
Минздрав обновил эпидзонирование Украины: две области попали в красную зону, восемь - в оранжевую 03
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добуковелились,зебилы.
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26.02.2021 12:50 Ответить
Теперь всем срочно ширяться индуской ширкой.
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26.02.2021 12:50 Ответить
в мінздраві йбнлись на почьві неіснуючої пандемії коронавірусу.
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26.02.2021 13:07 Ответить
..Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені ...і НЕСВІДОМІ люди їм допомагають...
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26.02.2021 14:46 Ответить
У МОЗ оновили епідзонування України: дві області потрапили до "червоної" зони, вісім - до "помаранчевої" - Цензор.НЕТ 1631
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26.02.2021 14:47 Ответить
... ось так ШАНОВНІ Прикарпатці придають ОЗНАКИ якоїсь гей-би законності в ТАКИХ чуттєвих питаннях .. в РУЧНОМУ режимі ... ні Рішення міської ні районної ні обласної РАД ..хто як проголосував ... Де ця влада - що мовчимо ? ... ВСЕ заднім числом ... раніше це називалося МАХНОВЩИНА .. так нам нав"язують ХАОС замість Конституційного ладу ...спочатку понаставляли бронетехніки з бойовою зброєю ...хто це ЗРОБИВ вже 5 й день - який чи тверезий майор - НЕ законодавча влада а саме КЛЄРКИ якоїсь служби .... БУДЬТЕ пильні Люди ..критично оцінюймо ситуацію ... НЕ піддавайтеся плановому ПСИХОЗУ де-яких зацікавлених осіб ... перебісяться .. більше позитиву ..здорового глузду .. Будьте здорові
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26.02.2021 14:50 Ответить
 
 