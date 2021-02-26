Ни один мой ребенок президентом в Беларуси после меня не будет, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране ни одному из своих сыновей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "БелТА".

Лукашенко сделал соответствующее заявление в связи с тем, что его старший сын Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, избран Олимпийским собранием на пост президента НОК.

"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок Президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника Президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции



Виктор Лукашенко. Фото: НОК