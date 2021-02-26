РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10531 посетитель онлайн
Новости За рубежом
3 557 44
Беларусь (7524) Лукашенко (3501)

Ни один мой ребенок президентом в Беларуси после меня не будет, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ни один мой ребенок президентом в Беларуси после меня не будет, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране ни одному из своих сыновей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "БелТА".

Лукашенко сделал соответствующее заявление в связи с тем, что его старший сын Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, избран Олимпийским собранием на пост президента НОК.

"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок Президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника Президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции

Ни один мой ребенок президентом в Беларуси после меня не будет, - Лукашенко 01
Виктор Лукашенко. Фото: НОК
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Скоро беларусиссия станет губерней России, а на кой хер президент губернии...
показать весь комментарий
26.02.2021 12:52
+10
Ни один мой ребенок президентом в Беларуси после меня не будет, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9543
показать весь комментарий
26.02.2021 12:48
+7
Ясный пень шо не будет. Возможно, и в Белорусии они жить не будут.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ни один мой ребенок президентом в Беларуси после меня не будет, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9543
показать весь комментарий
26.02.2021 12:48 Ответить
Угрожает, а есть примеры когда лукошенко не врёт???
показать весь комментарий
26.02.2021 12:58 Ответить
правду сказал. там будет рашка пядирашка! откуда президент?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:21 Ответить
Ясный пень шо не будет. Возможно, и в Белорусии они жить не будут.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:48 Ответить
Та нет, просто у ***** свои дети есть...
показать весь комментарий
26.02.2021 13:00 Ответить
Возможно и просто жить не будут....
показать весь комментарий
26.02.2021 14:44 Ответить
какой президент))) губернатор или наместник беларусской губернии параши.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:49 Ответить
Нет. Самозванец.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:50 Ответить
та не буде ніякої губернії білорусь. Білорусь увійде у склад окремими областями.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:01 Ответить
Да мне как то по Х. Значит беларусам нравиться в вонючем совке и таежном союзе. Их проблемы.
показать весь комментарий
26.02.2021 16:24 Ответить
Скоро беларусиссия станет губерней России, а на кой хер президент губернии...
показать весь комментарий
26.02.2021 12:52 Ответить
не буде ніякої губернії.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:00 Ответить
с тремя процентами тараканоидов там скорее омон войдет в состав России)
показать весь комментарий
26.02.2021 13:06 Ответить
Відмовиться від дітей? 😲
показать весь комментарий
26.02.2021 12:55 Ответить
Президентом ні,буде губернатором недоросії.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:55 Ответить
я верю
показать весь комментарий
26.02.2021 12:58 Ответить
І хто скаже що він збрехав?
показать весь комментарий
26.02.2021 12:59 Ответить
Никто) Ведь остальные бастарды кроме Коли в секрете)
показать весь комментарий
26.02.2021 13:04 Ответить
Один из друзей Лукашенко - президент Зимбабве - Роберт Мугабе, дожил до 96 лет.
А Лукашенко, еще молод. Ему только 66 лет. Так что, еще лет 30 протянет. Медицина в Беларуси, все же получше чем в Зимбабве.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:03 Ответить
А сколько у него детей ?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:05 Ответить
лукашенка, якось пох твої *********.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:06 Ответить
Президентом точно не будет, потому что их выбирают демократическим путем.
Но зато диктатором посля тебя наверное станет, яблоко от яблони как говорят ...
показать весь комментарий
26.02.2021 13:07 Ответить
а новый болотный царек коленька?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:08 Ответить
Лукашенко - преступник!!!! Пусть говорит, что хочет!!!! Его нужно судить - а там пусть рассказывает!!!
показать весь комментарий
26.02.2021 13:10 Ответить
Оце так амбіції у ригоровича - відразу онука на престол посадить?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:13 Ответить
Александр Лукашенко ушел с поста «президента» Национального олимпийского комитета (НОК).
Новым руководителем Национального олимпийского комитета Беларуси стал Виктор Лукашенко.
Напомним, что еще в декабре Исполком МОК постановил, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси.
Санкции включали запрет Александру Лукашенко, его старшему сыну Виктору, первому вице-президенту НОК, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020 и прекращение любой финансовой поддержки этой организации.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:16 Ответить
Президентом точно не будет, потому что их выбирают демократическим путем.
Но зато диктатором посля тебя наверное станет, яблоко от яблони как говорят ...
показать весь комментарий
26.02.2021 13:17 Ответить
Правильно, каким нафиг президентом? Царём будет Колюня.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:17 Ответить
Значит нелегитимный лука уже продал бсср кацапам, с населением.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:29 Ответить
уже давно продал. еще лет двацать назад.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:33 Ответить
Имел ввиду, что сейчас окончательно оформил сделку. А 20 лет все обещал, торговался...
показать весь комментарий
26.02.2021 13:59 Ответить
где то Коленька загрустил
показать весь комментарий
26.02.2021 13:39 Ответить
Шото он выглядит старше отца.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:46 Ответить
Жодна ваша дитина, білоруси, президентом більше не буде, бо у тарганчика є свої офіційні і позашлюбні діти. Довибиралися?
показать весь комментарий
26.02.2021 14:02 Ответить
Жодна моя дитина президентом у Білорусі після мене не буде, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6143
показать весь комментарий
26.02.2021 14:49 Ответить
Эта жаба даже сыну кресло уступить не готова - похоронят в этом кресле.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:46 Ответить
хороший вопрос : - а Беларусь то будет? или это новый ВО россии будет?
показать весь комментарий
26.02.2021 16:53 Ответить
Да насрать на этого Луку Мудищева - маразматика, он никому и на ...й не нужен.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:04 Ответить
Хоч тобі ноги встигнути унести з Білорусі .... хряк вусатий ....
показать весь комментарий
26.02.2021 19:48 Ответить
Похоже, этот людоед собирается пережить или убить своих детей, пожизненно будучи президентом?!...
показать весь комментарий
26.02.2021 20:31 Ответить
Конечно не будет, потому что и Беларуси не будет, а будет улус московского хана и у него свои гнидята.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:53 Ответить
 
 