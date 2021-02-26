Ни один мой ребенок президентом в Беларуси после меня не будет, - Лукашенко
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране ни одному из своих сыновей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "БелТА".
Лукашенко сделал соответствующее заявление в связи с тем, что его старший сын Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, избран Олимпийским собранием на пост президента НОК.
"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок Президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника Президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор", - сказал он.
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А Лукашенко, еще молод. Ему только 66 лет. Так что, еще лет 30 протянет. Медицина в Беларуси, все же получше чем в Зимбабве.
Но зато диктатором посля тебя наверное станет, яблоко от яблони как говорят ...
Новым руководителем Национального олимпийского комитета Беларуси стал Виктор Лукашенко.
Напомним, что еще в декабре Исполком МОК постановил, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси.
Санкции включали запрет Александру Лукашенко, его старшему сыну Виктору, первому вице-президенту НОК, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020 и прекращение любой финансовой поддержки этой организации.
Но зато диктатором посля тебя наверное станет, яблоко от яблони как говорят ...