Двух 14-летних школьниц с порезанными запястьями обнаружили возле школы на Полтавщине, им оказали медпомощь, идет расследование, - Нацполиция

Две восьмиклассницы на Полтавщине порезали себе запястья, их обнаружили вблизи школы и вызвали скорую помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о двух школьницах, госпитализированных в больницу с порезами на запястьях, в полицию сообщили медицинские работники.

Предварительно известно, что 14-летних девушек в стрессовом состоянии обнаружили вблизи учебного заведения. Несовершеннолетним предоставили оперативную медицинскую помощь. В настоящее время девушки в удовлетворительном состоянии - угроза для жизни миновала.

"В настоящее время полиция изучает причины и условия, побудившие учениц 8-го класса причинение вреда собственному здоровью. По результатам проверки будут приниматься соответствующие правовые решения.

"Эта ситуация - повод для серьезных размышлений над проблемами родителей и детей, детей и педагогов, а также межличностных отношений в коллективе. Важно понимать, что поведение подростков, связанное с самоповреждением (в том числе несуицидальним - self-harm), чаще встречается среди молодежи в состоянии стресса. Такое поведение направлено на определенный социальный эффект и зачастую является стремлением к изменению отношений, протестом против конкретного положения вещей или ситуации, стремлением обратить на себя внимание, получить помощь в решении конфликта или даже самонаказанию за неудачи", - отметили в Нацполиции.

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