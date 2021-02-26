Двух 14-летних школьниц с порезанными запястьями обнаружили возле школы на Полтавщине, им оказали медпомощь, идет расследование, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Две восьмиклассницы на Полтавщине порезали себе запястья, их обнаружили вблизи школы и вызвали скорую помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о двух школьницах, госпитализированных в больницу с порезами на запястьях, в полицию сообщили медицинские работники.
Предварительно известно, что 14-летних девушек в стрессовом состоянии обнаружили вблизи учебного заведения. Несовершеннолетним предоставили оперативную медицинскую помощь. В настоящее время девушки в удовлетворительном состоянии - угроза для жизни миновала.
"В настоящее время полиция изучает причины и условия, побудившие учениц 8-го класса причинение вреда собственному здоровью. По результатам проверки будут приниматься соответствующие правовые решения.
"Эта ситуация - повод для серьезных размышлений над проблемами родителей и детей, детей и педагогов, а также межличностных отношений в коллективе. Важно понимать, что поведение подростков, связанное с самоповреждением (в том числе несуицидальним - self-harm), чаще встречается среди молодежи в состоянии стресса. Такое поведение направлено на определенный социальный эффект и зачастую является стремлением к изменению отношений, протестом против конкретного положения вещей или ситуации, стремлением обратить на себя внимание, получить помощь в решении конфликта или даже самонаказанию за неудачи", - отметили в Нацполиции.
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Все что про сходит с подростками посредине время в Украине говорит , что полиция в этом направлении вообще не работает
Эти сайты идут из раши .
Снаружи вы их не увидите
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Низкий уровень суицида характерен для стран, исповедующих ислам (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и др.), стран Южной Европы (Италия, Испания, Греция).
Средний уровень по уровню самоубийств характерен для Западных капиталистических стран (США, страны Бенилюкса, Франция), высокоразвитые азиатские страны (Гонконг, Япония, Корея).
Высокий уровень наблюдается в странах Восточной Европы (Россия, Украина, Беларусь, страны Балтии, скандинавские страны (кроме Норвегии), а так же центрально-европейские страны (Германия, Швейцария, Австрия).Количество самоубийств(первая двадцатка) по странам на 100 000 населения:
1место: Литва, 2Россия, потом Гайана, Юж.Корея, Беларусь,Суринам,Казахстан,8я Украина, Лесото,Латвия,Бельгия,Венгрия,Словения,Япония,Уругвай,Эстония,Франция,Швейцария, Хорватия, Экваториальная Гвинея.Как видно из рейтинга в нем преобладают экс-советские Республики, бывшие Голландские колонии в Южной Америке. Лидер Африки по ВИЧ и в порядке исключения - вполне успешная Корейская Республика (статистика самоубийств не обходит стороной и вполне успешные развитые страны).
Это все вина Зеленского-суки.
Проще свести комплексную проблему к какой-нибудь очередной пугалке типа синего кита или трендов в тиктоке, чем заниматься ее решением. Социальные службы? На фиг. Работа с молодежью из групп риска? В сраку. Давайте лучше шокируем всех но-шпой и разгоним ее по новостям с указанием летальной дозы, например. Потом запретим аптеки и железную дорогу. И гравитацию заодно. Так и победим, ага.