РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10531 посетитель онлайн
Новости Происшествия
6 866 27
дети (6021) подростки (380) Нацполиция (15731) Полтавщина (905) самоубийство (859)

Двух 14-летних школьниц с порезанными запястьями обнаружили возле школы на Полтавщине, им оказали медпомощь, идет расследование, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двух 14-летних школьниц с порезанными запястьями обнаружили возле школы на Полтавщине, им оказали медпомощь, идет расследование, - Нацполиция

Две восьмиклассницы на Полтавщине порезали себе запястья, их обнаружили вблизи школы и вызвали скорую помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о двух школьницах, госпитализированных в больницу с порезами на запястьях, в полицию сообщили медицинские работники.

Предварительно известно, что 14-летних девушек в стрессовом состоянии обнаружили вблизи учебного заведения. Несовершеннолетним предоставили оперативную медицинскую помощь. В настоящее время девушки в удовлетворительном состоянии - угроза для жизни миновала.

"В настоящее время полиция изучает причины и условия, побудившие учениц 8-го класса причинение вреда собственному здоровью. По результатам проверки будут приниматься соответствующие правовые решения.

"Эта ситуация - повод для серьезных размышлений над проблемами родителей и детей, детей и педагогов, а также межличностных отношений в коллективе. Важно понимать, что поведение подростков, связанное с самоповреждением (в том числе несуицидальним - self-harm), чаще встречается среди молодежи в состоянии стресса. Такое поведение направлено на определенный социальный эффект и зачастую является стремлением к изменению отношений, протестом против конкретного положения вещей или ситуации, стремлением обратить на себя внимание, получить помощь в решении конфликта или даже самонаказанию за неудачи", - отметили в Нацполиции.

Также читайте: 12-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Святошинском районе Киева, - полиция

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Надо блокировать сайты типа « синий кит»
Все что про сходит с подростками посредине время в Украине говорит , что полиция в этом направлении вообще не работает

Эти сайты идут из раши .
показать весь комментарий
26.02.2021 13:18
+5
По данным ВООЗ среди молодежи в возрасте 15-30 лет суициды - вторая по распространенности причина смерти после ДТП. То есть, они происходят сплошь и рядом, просто доблестная пилиция вдруг массово начинает вбрасывать эти факты в СМИ, когда надо отвлечь от чего-то внимание.

Проще свести комплексную проблему к какой-нибудь очередной пугалке типа синего кита или трендов в тиктоке, чем заниматься ее решением. Социальные службы? На фиг. Работа с молодежью из групп риска? В сраку. Давайте лучше шокируем всех но-шпой и разгоним ее по новостям с указанием летальной дозы, например. Потом запретим аптеки и железную дорогу. И гравитацию заодно. Так и победим, ага.
показать весь комментарий
26.02.2021 14:03
+4
Видосик для тиктока снимали?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От безделья с ума сходят .
показать весь комментарий
26.02.2021 13:17 Ответить
"ничо ви ни панимаити,зато в тиктоке эта крута будит сматрецца...усе краши будут наши..."
показать весь комментарий
26.02.2021 13:17 Ответить
Надо блокировать сайты типа « синий кит»
Все что про сходит с подростками посредине время в Украине говорит , что полиция в этом направлении вообще не работает

Эти сайты идут из раши .
показать весь комментарий
26.02.2021 13:18 Ответить
тока оно не сайт оно обычно группа в телеге
Снаружи вы их не увидите
показать весь комментарий
26.02.2021 13:27 Ответить
В Росії теж спочатку блокували інтернет для того щоб "захисти" дітей від шкідливого контенту.
показать весь комментарий
26.02.2021 14:51 Ответить
Две дуры под окном резали вены вечерком . Вымрем как мамонты с такими наследниками .
показать весь комментарий
26.02.2021 13:21 Ответить
эпидемия? Двух 14-летних школьниц с порезанными запястьями обнаружили возле школы на Полтавщине, им оказали медпомощь, идет расследование, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6060
показать весь комментарий
26.02.2021 13:26 Ответить
Наверное в тик-токе мало лайков поставили. Вот они с катушек и слетели.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:30 Ответить
Мало комментов, всем уже пофиг.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:33 Ответить
Толку от наших комментов. Хотелось бы услышать реакцию власти. Уже это не назовешь случайностью.
17.02.21 18:44 Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке
17.02.21 19:57 Еще 2 школьницы из Умани отравились "Дротаверином"
21.02.21 22:58 14-летняя девушка упала с 7 этажа недостроя в Кропивницком и погибла на месте
25.02.21 11:16 В Одессе 13-летняя девушка покончила с собой, бросившись под поезд
25.02.21 12:39 12-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Святошинском районе Киева
25.02.21 18:07 В Киеве школьник выпал из окна лицея: врачи ведут борьбу за его жизнь
показать весь комментарий
26.02.2021 13:59 Ответить
Самогубства були і будуть завжди. Мені здається що нагнітають навмисно, щоб переблокувати пів інтернету(згадаємо недавнє рішення суду про блокування більше 400 сайтів). Це як в Росії, там теж спочатку блокували інтернет для того щоб "захисти" дітей від шкідливого контенту.
показать весь комментарий
26.02.2021 14:49 Ответить
У всех людей, которые решили уйти из жизни по собственному желанию разные на то основания и причины:тяжелые онкологические заболевания, неподъемное экономическое бремя, психологические проблемы, трудности с социальной адаптацией в обществе и невозможность найти себе применение в жизни, одиночество. У подростков, как раз, проблемы с адаптацией- неразделённая "любовь", и типа невозможность "найти себя", непонимания от окр-х.

Низкий уровень суицида характерен для стран, исповедующих ислам (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и др.), стран Южной Европы (Италия, Испания, Греция).
Средний уровень по уровню самоубийств характерен для Западных капиталистических стран (США, страны Бенилюкса, Франция), высокоразвитые азиатские страны (Гонконг, Япония, Корея).
Высокий уровень наблюдается в странах Восточной Европы (Россия, Украина, Беларусь, страны Балтии, скандинавские страны (кроме Норвегии), а так же центрально-европейские страны (Германия, Швейцария, Австрия).Количество самоубийств(первая двадцатка) по странам на 100 000 населения:

1место: Литва, 2Россия, потом Гайана, Юж.Корея, Беларусь,Суринам,Казахстан, Украина, Лесото,Латвия,Бельгия,Венгрия,Словения,Япония,Уругвай,Эстония,Франция,Швейцария, Хорватия, Экваториальная Гвинея.Как видно из рейтинга в нем преобладают экс-советские Республики, бывшие Голландские колонии в Южной Америке. Лидер Африки по ВИЧ и в порядке исключения - вполне успешная Корейская Республика (статистика самоубийств не обходит стороной и вполне успешные развитые страны).
показать весь комментарий
26.02.2021 14:54 Ответить
угу раньше скрудж макдака смотрели и бомбибом бубль гум за щечку а тут прям вены и оргии....
показать весь комментарий
26.02.2021 13:35 Ответить
раньше и трава была зеленее и бабы красивее а тупые детские поступки были всегда
показать весь комментарий
26.02.2021 13:57 Ответить
Видосик для тиктока снимали?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:43 Ответить
TikTok: руководство к действию
показать весь комментарий
26.02.2021 13:49 Ответить
тик-ток ?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:58 Ответить
Тупые подростки порезали руки?
Это все вина Зеленского-суки.
показать весь комментарий
26.02.2021 14:01 Ответить
По данным ВООЗ среди молодежи в возрасте 15-30 лет суициды - вторая по распространенности причина смерти после ДТП. То есть, они происходят сплошь и рядом, просто доблестная пилиция вдруг массово начинает вбрасывать эти факты в СМИ, когда надо отвлечь от чего-то внимание.

Проще свести комплексную проблему к какой-нибудь очередной пугалке типа синего кита или трендов в тиктоке, чем заниматься ее решением. Социальные службы? На фиг. Работа с молодежью из групп риска? В сраку. Давайте лучше шокируем всех но-шпой и разгоним ее по новостям с указанием летальной дозы, например. Потом запретим аптеки и железную дорогу. И гравитацию заодно. Так и победим, ага.
показать весь комментарий
26.02.2021 14:03 Ответить
война дело молодых, лекарство против морщин
показать весь комментарий
26.02.2021 14:08 Ответить
Це вже взагалі не смішно. Що відбувається?
показать весь комментарий
26.02.2021 14:45 Ответить
Готують суспілььну думку для блокування інтернету(згадаємо недавнє рішення суду про блокування більше 400 сайтів).
показать весь комментарий
26.02.2021 14:52 Ответить
Понятно, что это вечный спор "мы такими не были", но тем не менее, молодняк деградирует. Моя племянница заявила "ты что??? У нас на Моргенштерна весь класс молится!" Напрягло меня это заявление...
показать весь комментарий
26.02.2021 14:46 Ответить
Раньше родители силой не могли загнать детей домой с улицы, сейчас не могут выгнать из дома на улицу. Мир изменился благодаря компьютеру и интернету. Деградация ли и это в целом? Только, если физическая. Умственно, наоборот,- нынешние поколения людей(и последующие в будущем), в среднем, более умное и информированное.
показать весь комментарий
26.02.2021 14:59 Ответить
Нет не умное. Более ограниченное и тупое благодаря интернету. Ковидная брехня - ярчайший пример, как люди перестали думать
показать весь комментарий
26.02.2021 15:06 Ответить
Ковидная брехня- это телевизор. Интернет, как раз, помогает с просвещением и в этом вопросе.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:10 Ответить
Самоубийства и самоувечия были всегда. В далеком 2000м не было тик-тока. Зато был клуб самоубийц и пр. Поваренная книга анархиства и энциклопедия самоубийства легко скачивалась тоже. Были готы, эмо и пр. субкультуры. Просто истерии и нагнетания не было. Зато были телефоны доверия, где можно было получить анонимно реальную помощь. А не запись школьного психолога в личном деле..... это не проблемы деградации или сайтов, это проблемы родителей которые забили на дитей....
показать весь комментарий
26.02.2021 15:05 Ответить
 
 