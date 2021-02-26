Украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии с Белорусской АЭС, - Наливайченко
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Международные санкции за сотрудничество с Белорусской АЭС могут распространиться, в том числе, на украинские компании, которые с начала 2021 импортируют электроэнергию с этой станции.
Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
"Европейский парламент принял резолюцию с требованием закрыть эту Белорусскую атомную электростанцию. Будут международные санкции и вполне вероятно, что и украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку электроэнергии у агрессора или его сателлита", - сообщил Наливайченко.
В частности под санкции может попасть компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука, которая первой начала покупку тока с Белорусской АЭС. Деньги на импорт тока с этой станции в результате идут в Россию.
"Станция построена за российский кредит, платя за электричество с Белорусской АЭС, финансируешь не кого иного, как российский бюджет и армию. А украинские компании - "Интерпайп" и другие - большое приветствие им - покупают электроэнергию именно оттуда", - добавил Наливайченко.
Напомним, Украина с 2021 возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.
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(с) Л.И.Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС
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Хіба ще є дурні, хто вкладатиме в економіку клоунів, де президент - брехун та корупціонер, а олігархи - хазяїва країни?
PS И нет, это не добьет экономику Украины. 10 лет назад убило бы, не спорю. Сейчас всё иначе. Собственно, кроме энергоносителей, нам от страны-бензоколонки уже ничего не нужно. Но в мире много экспортеров энергоносителей, свет клином на кацапах не сошелся. Поэтому для России только боль и страдания. И, желательно, смерть.
Либо открытая экономика и тогда мы вынуждены работать по обычным мировым ценам и получать конкурентное преимущество надо там, где оно у нас потенциально есть. Нельзя жить в открытой экономике и рассчитывать на "особые цены" на энергоносители. Но мы уже выбрали этот путь, и я не вижу смысла менять курс, да уже и нет возможности, всё, что могло разрушиться, уже разрушилось, а новые инвестиции идут только туда, где есть вероятность получать прибыль. Собственно, кроме стали, сельского хозяйства и ИТ нам сейчас особо нечего предложить на мировых рынках. Надо это признать и работать в узких секторах рынка, там, где есть возможность получать прибыль, а не пытаться поддерживать штаны всем понемногу.
2. Зачем-то строят. Я вот уже лет 20 кручусь возле иностранных компаний, не могу сказать, что это мой бизнес, скорее это то, что раньше называлось самозанятое население. Но могу точно сказать, что интерес строить у нас есть. Я бы больше сказал, у нас сейчас проблема не в инвестициях и новых заводах, у нас сейчас проблема в отсутствии рабочей силы. Да-да, я в курсе про безработицу. Но сейчас мало где нужен неквалифицированный рабочий труд, а специалистов в каком-то деле на рынке труда реально очень мало. Поэтому можно было бы и больше построить новых заводов, только работать на них некому. Всё упирается в это.
2) А куда делась вся эта квалифицированная рабочая сила?
2. В Польше работает, как раз на тех предприятиях, которые настроили те самые иностранные инвесторы. И эти люди уже назад не вернутся, после того, как пожил и поработал в Европе, нет никакого смысла оглядываться на восток. И это хорошо, это отлично. Человек должен жить и работать, а не сражаться за выживание. Или просто сражаться.