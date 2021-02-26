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С завтрашнего дня в Киеве начинается ремонт Индустриального путепровода: движение транспорта и пешеходов частично ограничат до лета

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

С завтрашнего дня в Киеве начинается ремонт Индустриального путепровода: движение транспорта и пешеходов частично ограничат до лета

В Киеве начинается первый этап капитального ремонта Индустриального путепровода. Его будут частично перекрывать не только для автотранспорта, но и для пешеходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киевавтодор" в Facebook.

С 27 февраля по 31 мая на Индустриальном путепроводе частично ограничат движение транспорта и пешеходов. Начинается первый этап капитального ремонта Индустриального путепровода. Работы выполнят в комплексе с обновлением ул. Борщаговской. Это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его построения в 1977 году.

С 27 февраля работы начинают на части путепровода в направлении центра. На следующей неделе - начнут также в направлении Борщаговки. Во время работ движение будет частично ограничено на 1,5 полосы на обеих частях путепровода.

Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуару путепровода со стороны станции метро "Шулявская".

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С завтрашнего дня в Киеве начинается ремонт Индустриального путепровода: движение транспорта и пешеходов частично ограничат до лета 01
С завтрашнего дня в Киеве начинается ремонт Индустриального путепровода: движение транспорта и пешеходов частично ограничат до лета 02
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С завтрашнего дня в Киеве начинается ремонт Индустриального путепровода: движение транспорта и пешеходов частично ограничат до лета - Цензор.НЕТ 475
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26.02.2021 13:24 Ответить
Улицу Борщаговскую капитально не ремонтировали уже целый год. И до этого за последние 20 лет раз пять. Устает быстро?
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26.02.2021 13:30 Ответить
Будет как с обеими мостами, по боксерски - тяп, ляп.
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26.02.2021 15:11 Ответить
Ну да, до него строили так строили. Від завтра в Києві починається ремонт Індустріального шляхопроводу: рух транспорту і пішоходів частково обмежать до літа - Цензор.НЕТ 2860
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26.02.2021 18:39 Ответить
Точности ради, мост был построен все же в 1967, а не в 1977 году.
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26.02.2021 15:55 Ответить
 
 