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Интерпол (534) Крым (26016) прокуратура (4867) Чийгоз (317) Поночовный (19)

Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в оккупированном Крыму, - прокурор АРК Поночовный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в оккупированном Крыму, - прокурор АРК Поночовный

Интерпол отказывается осуществлять розыск лиц, причастных к преступлениям на территории оккупированного РФ полуострова Крым, заявил руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и г.Севастополь Игорь Поночовный.

"Основная проблема, с которой сталкиваемся мы и правоохранительные органы автономии, учитывая ту специфику, в которой мы работаем, это блокирование порядка осуществления специального досудебного расследования. Потому что на данное время криминально-процессуальный кодекс Украины позволяет осуществлять специальное досудебное расследование только относительно лиц, объявленных в международный розыск", - сказал он в ходе телемарафона ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поночовный пояснил, что для того, чтобы суд дал согласие на осуществление специального досудебного расследования, необходимо объявить лицо в международный розыск.

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"Во-первых, процедура в национальном законодательстве прописана абсолютно несовершенно, но самой большой проблемой в данном случае является позиция самого Интерпола, который абсолютно под разными причинами и мотивам отказывается осуществлять розыск лиц, которые причастны к тем или иным преступлениям, осуществленным в Крыму. Это касается и военных преступлений, преступлений против основ национальной безопасности, общеуголовных преступлений. То есть абсолютный бойкот любых инициатив по международному розыску преступников, которые осуществили преступления в Крыму, объявленный Интерполом. Неофициально, конечно", - отметил он.

По словам руководителя прокуратуры АР Крым и г.Севастополь, не имея возможности через Интерпол объявить в международный розыск этих лиц, нет возможности получить разрешение на осуществление специального досудебного расследования и заочного осуждения этих лиц.

"На прошлой неделе в Верховной Раде в первом чтении был проголосован законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс по поводу усовершенствования механизмов осуществления специального досудебного расследования, который значительно упрощает бюрократические процедуры и надеемся, что с разблокированием такого механизма эти дела пойдут в суд быстрее и в суде также будут двигаться быстрее", - указал он.

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Руководитель прокуратуры Крыма также указал, что по делу об осуждении Ахтема Чийгоза установлено 29 лиц, непосредственно причастных к его преследованию. "Из них уже по 7 людям - направлены в суд с обвинительными актами в порядке специального досудебного расследования. Приговоров, к сожалению, пока нет. Есть трудности в украинских судах со специальным досудебным расследованием и заочным осуждением. Лица, которые непосредственно осуществляли преследование, установлены", - рассказал Поночовный.
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Топ комментарии
+11
Интерпол и нацистких палачей особо никогда и не искал...
Харэ уже скыглыты6 давно пора просто молча по тихому прикапывать... как делали и продолжают это делать реальные субъекты международной политики
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26.02.2021 13:22
+9
Подвійні стандарти та мотивація... Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в оккупированном Крыму, - прокурор АРК Поночовный - Цензор.НЕТ 8701
Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в оккупированном Крыму, - прокурор АРК Поночовный - Цензор.НЕТ 8584
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26.02.2021 13:22
+7
много ли интерпол даже тут у нас "понавыискивал" тех, за кем из года в год приезжают сюда спецслужбы Израиля и Турции...Слюнтяи
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26.02.2021 13:23
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Интерпол и нацистких палачей особо никогда и не искал...
Харэ уже скыглыты6 давно пора просто молча по тихому прикапывать... как делали и продолжают это делать реальные субъекты международной политики
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26.02.2021 13:22 Ответить
много ли интерпол даже тут у нас "понавыискивал" тех, за кем из года в год приезжают сюда спецслужбы Израиля и Турции...Слюнтяи
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26.02.2021 13:23 Ответить
Подвійні стандарти та мотивація... Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в оккупированном Крыму, - прокурор АРК Поночовный - Цензор.НЕТ 8701
Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в оккупированном Крыму, - прокурор АРК Поночовный - Цензор.НЕТ 8584
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26.02.2021 13:22 Ответить
Так это легко решается - приостановить деятельность Интерпола на территории Украины пока не найдут с нами общий язык.
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26.02.2021 13:32 Ответить
У вас доказаные( с введением санкций), спонсоры тероризма, в ВР заседают, законы пишут.
Шо вы хотите от Интерпола?
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26.02.2021 13:35 Ответить
Если Вы за Крым - то решение принималось в 1991, было закреплено в договоре о дружбе 1997 и о границах в 2004. Подробнее сказано в резолюции ООН 68/262.
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26.02.2021 14:40 Ответить
Так Юрец Далгарукий тоже был неправ када мардве отдал Залесье. Інтерпол відмовляється розшукувати причетних до злочинів в окупованому Криму, - прокурор АРК Поночовний - Цензор.НЕТ 4169 Інтерпол відмовляється розшукувати причетних до злочинів в окупованому Криму, - прокурор АРК Поночовний - Цензор.НЕТ 8189 Інтерпол відмовляється розшукувати причетних до злочинів в окупованому Криму, - прокурор АРК Поночовний - Цензор.НЕТ 8189
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26.02.2021 16:26 Ответить
Ну дык занесено ж было немеряно!
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26.02.2021 14:19 Ответить
Якби інтерпол був ефективним то ніякого б массаду не існувало.
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26.02.2021 15:36 Ответить
" ... Интерпола, который абсолютно под разными причинами и мотивам отказывается ..."

А можно поконкретнее: Какие конкретно "причины и мотивы" отказа? Я вот, например, слышал, что наши "профессионалы" дают очень расплывчатые и бредовые обоснования для размещения человека в базе международного розыска. И Интерпол ПОСТОЯННО им на это указывает. Причем не просто указывает, а со ссылками на стандарты и требования к подаче заявки.
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26.02.2021 15:52 Ответить
Если я не путаю, в УСТАВЕ Интерпола написано, что он не занимается "политическими" делами...
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26.02.2021 16:57 Ответить
Цікаво, за що цей Поночовний з "прокуратуроюАРК" отримують зарплатню? Чим вони займаються, яка ефективність цієї чергової шобли дармоїдів і паразитів?
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26.02.2021 22:20 Ответить
 
 