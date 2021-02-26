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Стерненко не будет просить Зеленского о помиловании, его цель - доказать свою невиновность, - адвокаты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Стерненко не будет просить Зеленского о помиловании, его цель - доказать свою невиновность, - адвокаты

Осужденный на семь лет тюрьмы общественный деятель Сергей Стерненко не будет просить амнистии у президента Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом в ходе пресс-конференции заявили его адвокаты.

Адвокат Маси Найем подчеркнул, что Стерненко не признает вины и будет подана апелляция на приговор. Юрист уверен, что просить что-либо у президента его подзащитный не будет.

"С ходатайством о помиловании Сергей обращаться не будет. Его цель - доказать свою невиновность", - подчеркнул другой адвокат активиста Андрей Писаренко.

Читайте: Украина пятая в мире по расходам на правосудие и 158 - по обеспечению верховенства права, - Шабунин

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Читайте: Стерненко в письме из СИЗО обратился к Зеленскому: "Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Стерненко выбрал позицию - "царь не знал, то все бояре".
Не осуждаю, но момент примечательный.
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26.02.2021 13:37
+7
"Хочу извиниться перед президентом за то, что в суде назвал его словом из трех букв. С моей стороны было неправильно так говорить о гаранте, который, как видим, обеспечивает в Украине правовой порядок. Господин президент! Мне больно, что ваша команда толкает страну в пропасть. У меня нет симпатий к вам, но я очень переживаю за государство. Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас" Источник: https://censor.net/ru/n3250271
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26.02.2021 13:58
+4
Портнов, Татаров, Венедіктова - трійка Зеленського засудила патріота Стерненка.

Повний аналіз справи "одеського сєпаратіста Щербича": брифінг адвокатів Стерненка.
https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU
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26.02.2021 14:01
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Правила форума Совет форумчан
7 лет будет доказывать...или до 24 года минимум
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26.02.2021 13:36 Ответить
хотя... нельзя исключать различные варианты типа "УДО" или "замена неотбытой части срока в местах л/с с заменой не связаной с л/с"...Там вариантов море...
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26.02.2021 13:38 Ответить
ще апеляцій не було.
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26.02.2021 14:19 Ответить
Стерненко выбрал позицию - "царь не знал, то все бояре".
Не осуждаю, но момент примечательный.
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26.02.2021 13:37 Ответить
Тобі він сам так сказав?
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26.02.2021 13:54 Ответить
але по факту немає жодного протесту прихильників Стерненка проти Зеленського і жодного висловлювання самого Стерненко проти Зеленського.

Хоча, може я шо-то недогледів
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26.02.2021 13:57 Ответить
Схоже недлгледів...
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26.02.2021 15:06 Ответить
ну так дай посилання
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26.02.2021 15:46 Ответить
В нього свій канал на ютубі. Я давно його дивлюсь, там безліч критики Зеленського та його оточення. Можешь також його ФБ подивитись. Шукати конкретні відоси з вказанням часу у вечір п'ятниці, щоб щось доказати порохоботу не маю бажання геть. Краще на залишки часу зебілів в їх гімно потикаю.
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26.02.2021 18:32 Ответить
"Хочу извиниться перед президентом за то, что в суде назвал его словом из трех букв. С моей стороны было неправильно так говорить о гаранте, который, как видим, обеспечивает в Украине правовой порядок. Господин президент! Мне больно, что ваша команда толкает страну в пропасть. У меня нет симпатий к вам, но я очень переживаю за государство. Если вы не прогоните чертей, они уничтожат и вас" Источник: https://censor.net/ru/n3250271
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26.02.2021 13:58 Ответить
Цілком адекватний пост Стерненка. Тягне навіть на лідерські амбіції.
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26.02.2021 14:19 Ответить
мне интересно, когда бабушка беня начнёт выдавать разных стилистов своим ЛОМам?

Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати - Цензор.НЕТ 8495

Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати - Цензор.НЕТ 3505
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26.02.2021 14:20 Ответить
Тактически правильно. А своё настоящее мнение он неоднократно излагал. И Зелю он там, мягко говоря не жаловал.
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26.02.2021 15:13 Ответить
например ?

Очень хотелось бы почитать или услышать именно то высказывание.
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26.02.2021 15:47 Ответить
Правильно. Надо требовать покаяния (с конфискацией) у судьи и у того, кто его назначил
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26.02.2021 13:37 Ответить
эх! а какой бы был гешефт...
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26.02.2021 13:40 Ответить
Портнов, Татаров, Венедіктова - трійка Зеленського засудила патріота Стерненка.

Повний аналіз справи "одеського сєпаратіста Щербича": брифінг адвокатів Стерненка.
https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU
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26.02.2021 14:01 Ответить
хто би сумнівався.
Шість років справа в суді відлежувалася без руху взад-вперед.
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26.02.2021 14:04 Ответить
портнов--це юлін------------
У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої, крім власне Портнова, входили Святослав Олійник, Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко[10].
У серпні-вересні 2008 за дорученням Юлії Тимошенко працював над спільними з Партією регіонів законопроектами, що послаблювали владу президента Ющенка[=============
Перед парламентськими виборами 2006 Портнов потрапив до списку Блоку Тимошенко та під час виборів очолював юридичний відділ фракційного штабу, був обраний народним депутатом Верховної Ради V скл.[9].
На дострокових парламентських виборах у 2007 повторно пройшов у парламент за списком БЮТ, ставши депутатом ВРУ VI скл.[6] Увійшов до парламентського комітету з питань правосуддя[6]. У 2008 році обраний заступником глави фракції БЮТ[6].
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26.02.2021 14:58 Ответить
На даний час Портнов позаштатний радник Зеленського. Клоун знав що він від Юлі перебіг до ригів і знав, що він автор Диктаторських законів 16 січня 2014 року. Але взяв його собі в радники попри протести. Тому пораджу зебидлу73% не перекладати з хворої голови клоуна.
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26.02.2021 19:54 Ответить
Вірне рішення, не розумів тих хто говорив про помилування від президента, це для винних яким Сергій в очах населення не являється.
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26.02.2021 14:14 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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26.02.2021 14:22 Ответить
Йди проспися
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26.02.2021 14:30 Ответить
Так ведь у ботоксной старухи все одно шансов нет....за кого майку рвать будешь ивашка?? за бойко или за шария??
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26.02.2021 14:56 Ответить
За російського шпигуна Мародера
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26.02.2021 16:20 Ответить
Его говорят уже опускали в 2015, поэтому будет не в диковинку
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26.02.2021 14:35 Ответить
Говорят что и Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати - Цензор.НЕТ 6780 Sergej Brider опускали...и не раз...и еще говорят что ему это понравилось... Стерненко не проситиме Зеленського про помилування, його мета - довести свою невинуватість, - адвокати - Цензор.НЕТ 8198
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26.02.2021 14:57 Ответить
Кто говорит? Твои знакомые гомосеки-фантазеры?
Последнему такому "опускателю" Стерненко выпустил кишки - и правильно сделал.
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26.02.2021 15:06 Ответить
Ты явно не тому ответил...
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26.02.2021 15:16 Ответить
Sergej Brider ! А мені казали,що тебе "опускалі " у 2014,та так продовжується щоденно по сьогодні ! Тому ТИ точно звиклий ! Падло кацапське !
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26.02.2021 15:43 Ответить
Судилище Стерненка показало всю гнилість судової і мусорської системи,корумпованість суддів і прокурорів,зашквар Зєлєнського Татаровим,Портновим,які намагаються залякати Українців і продовжувати грабувати народ. На місці Стерненка може опинитьсь кожен,тому повстання проти правового безмежжя має підтримати кожен громадянин України.
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26.02.2021 14:59 Ответить
..а хіба Українським правникам ще нема за що позиватися до Зелі Маміна-Йуриста та його злочинного угрупування?..
за увесь період сцарювання сцаря вже стільки кримінальних правопорушень - і всі головаті юристи мовчать, як риба об лЬод..
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26.02.2021 15:01 Ответить
А клоун становится на колени и просит прощение у Кадырова
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26.02.2021 15:11 Ответить
Мало Сергій люстрував ватних мерзот ! Тому вони,як недовирваний бур"ян знову повилазили !
Стерненка надо нагородити за збереження Одеси !

У Запоріжжі патріоти у квітні 2014-го яйцями закидали антимайдан ! Може ЇХ теж засудити за використання зброї ????

Якщо ТИ гідна людина - то станеш на сторону захисту і підтримки іншої Гідної людини !
Підтримай Сергія Стерненка !
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26.02.2021 15:58 Ответить
 
 