Стерненко не будет просить Зеленского о помиловании, его цель - доказать свою невиновность, - адвокаты
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Осужденный на семь лет тюрьмы общественный деятель Сергей Стерненко не будет просить амнистии у президента Владимира Зеленского.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом в ходе пресс-конференции заявили его адвокаты.
Адвокат Маси Найем подчеркнул, что Стерненко не признает вины и будет подана апелляция на приговор. Юрист уверен, что просить что-либо у президента его подзащитный не будет.
"С ходатайством о помиловании Сергей обращаться не будет. Его цель - доказать свою невиновность", - подчеркнул другой адвокат активиста Андрей Писаренко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Не осуждаю, но момент примечательный.
Хоча, може я шо-то недогледів
Очень хотелось бы почитать или услышать именно то высказывание.
Повний аналіз справи "одеського сєпаратіста Щербича": брифінг адвокатів Стерненка.
https://www.youtube.com/watch?v=32eL8Z5OGpU
Шість років справа в суді відлежувалася без руху взад-вперед.
У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої, крім власне Портнова, входили Святослав Олійник, Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко[10].
У серпні-вересні 2008 за дорученням Юлії Тимошенко працював над спільними з Партією регіонів законопроектами, що послаблювали владу президента Ющенка[=============
Перед парламентськими виборами 2006 Портнов потрапив до списку Блоку Тимошенко та під час виборів очолював юридичний відділ фракційного штабу, був обраний народним депутатом Верховної Ради V скл.[9].
На дострокових парламентських виборах у 2007 повторно пройшов у парламент за списком БЮТ, ставши депутатом ВРУ VI скл.[6] Увійшов до парламентського комітету з питань правосуддя[6]. У 2008 році обраний заступником глави фракції БЮТ[6].
Последнему такому "опускателю" Стерненко выпустил кишки - и правильно сделал.
за увесь період сцарювання сцаря вже стільки кримінальних правопорушень - і всі головаті юристи мовчать, як риба об лЬод..
Стерненка надо нагородити за збереження Одеси !
У Запоріжжі патріоти у квітні 2014-го яйцями закидали антимайдан ! Може ЇХ теж засудити за використання зброї ????
Якщо ТИ гідна людина - то станеш на сторону захисту і підтримки іншої Гідної людини !
Підтримай Сергія Стерненка !