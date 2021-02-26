Стерненко не будет просить Зеленского о помиловании, его цель - доказать свою невиновность, - адвокаты

Осужденный на семь лет тюрьмы общественный деятель Сергей Стерненко не будет просить амнистии у президента Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом в ходе пресс-конференции заявили его адвокаты.

Адвокат Маси Найем подчеркнул, что Стерненко не признает вины и будет подана апелляция на приговор. Юрист уверен, что просить что-либо у президента его подзащитный не будет.

"С ходатайством о помиловании Сергей обращаться не будет. Его цель - доказать свою невиновность", - подчеркнул другой адвокат активиста Андрей Писаренко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.

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