В ходе "Крымской платформы" будет принята "Крымская хартия" с кодификацией политики непризнания действий России, - Джапарова

На саммите "Крымской платформы" 23 августа, который соберет мировых лидеров, планируется принятие документа "Крымская Хартия", осуждающего политику Российской Федерации в отношении Автономной Республики Крым.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время телемарафона ко Дню сопротивления оккупации АРК, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ключевым событием, которое запустит "Крымскую платформу", станет саммит 23 августа. Будет приниматься большой документ политического характера – "Крымская хартия", который фактически зафиксирует политику давления, осуждения злодеяний Российской Федерации. Это будет кодификацией политики непризнания действий России", - заявила Джапарова.

Она напомнила, что "7 лет в Украине длились только дискуссии и заявления, который носили спорадический характер". Поэтому "для Украины было принципиальным систематизировать и дать вектор развития всем существующим инициативам в отношении Крыма, а также привнести новые", отметила первый замглавы МИД.

"Конечная цель для нас - деоккупация Крыма", - подчеркнула Джапарова.

Читайте также: 7 лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал и кто позволил, - Зеленский. ВИДЕО

Она также добавила, что "цели деоккупации Крыма невозможно будет достигнуть, если не поддерживать данную тематику как во внутриукраинском распорядке дня, так и на международной арене". В самой же структуре "Крымской платформы", по ее словам, предусмотрено широкое представительство и участие и парламента, гражданских ассоциаций и экспертов.

В свою очередь, постоянный представитель президента в АРК Крым Антон Кориневич считает, что одной из важнейших целей "Крымской платформы" является разговор с международными партнерами в широком контексте.

"Не секрет, что на международных площадках мы говорим о Крыме в основном о нарушениях прав человека. Мы понимаем всю важность этого вопроса, но "Крымская платформа" должна охватывать и другие вопросы – экология, культура, безопасность, а также санкционные вопросы, вопросы Черноморского бассейна и политика непризнания. Мы надеемся, что весь этот широкий спектр вопросов станет доступным для нас и для обсуждения на "Крымской платформе", - сказал он.

Кориневич также добавил, что "с международными партнерами нужно говорить не в контексте оккупации Крыма, а в контексте сопротивления оккупации".

Читайте также: Россия пытается сорвать открытие "Крымской платформы", - Кулеба