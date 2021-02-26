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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Намерения обеспечить "голосование" жителей ОРДЛО на "выборах" в Госдуму РФ - нарушение суверенитета Украины, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Намерения обеспечить

Россия намерена привлечь жителей оккупированного Донбасса к "голосованию" на "выборах" в Государственную думу в сентябре 2021 года. Украинская сторона призывает их не принимать участия в этом "голосовании".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, вчера стало известно, что в Ростовской области откроют специальные участки для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Они смогут "проголосовать" после включения в списки избирателей. Не исключено, что будет организован подвоз на специальные участки.

"Намерения обеспечить голосование жителей временно оккупированных районов Донбасса на "выборах" в Госдуму РФ - очередная попытка нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил Николенко.

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По его словам, участие жителей ОРДЛО в российских "выборах" является незаконным, как и выдача российских паспортов.

"Участие в этих "выборах" жителей Донбасса, как и жителей временно оккупированного Крыма, поставят под сомнение их легитимность, а результаты такого "голосования" не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом. Призываем украинских граждан на оккупированных территориях не участвовать в этих "выборах", - добавил Николенко.
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Топ комментарии
+1
Просится в атєчєства хоть за долги:
https://youtu.be/MXqMcHAZwU8

Намерения обеспечить голосование жителей ОРДЛО на "выборах" в Госдуму РФ - нарушение суверенитета Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 533
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26.02.2021 13:47
+1
Спикер МИД Олег Николенко не знает законов. Законы Украины таковы, что ни участие в выборах другой страны, ни владение паспортом другой страны не являются нарушениями законов Украины. Он прав только в том, что участие граждан Украины с рос. паспортами в выборах в России делают эти выборы нелигитимными. Ну хоть какая-то польза от коллаборантов.
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26.02.2021 14:12
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Нехай голосять новоспечені лапті.
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26.02.2021 13:40 Ответить
А найвеличніший шо сказав?
Погляда в глаза чекаючи ключі від Криму за харошеє повєдєніє?
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26.02.2021 13:41 Ответить
Просится в атєчєства хоть за долги:
https://youtu.be/MXqMcHAZwU8

Намерения обеспечить голосование жителей ОРДЛО на "выборах" в Госдуму РФ - нарушение суверенитета Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 533
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26.02.2021 13:47 Ответить
Да уж....это чмо и рачком встанет и булки раздвинет...
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26.02.2021 14:02 Ответить
А разве он не заявлял, что готов принять с любой стороны?
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26.02.2021 14:03 Ответить
Да пускай делают шо хотят. Земля Крыма и части Довбаса все равно вернутся в Украину.
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26.02.2021 14:05 Ответить
Спикер МИД Олег Николенко не знает законов. Законы Украины таковы, что ни участие в выборах другой страны, ни владение паспортом другой страны не являются нарушениями законов Украины. Он прав только в том, что участие граждан Украины с рос. паспортами в выборах в России делают эти выборы нелигитимными. Ну хоть какая-то польза от коллаборантов.
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26.02.2021 14:12 Ответить
Как они запарили со своими российскими паспортами
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26.02.2021 14:19 Ответить
тю, ***** уже и папуасов привлекает голосить
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26.02.2021 15:55 Ответить
 
 