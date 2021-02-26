Для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе необходим саммит в "нормандском формате", - Кулеба
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе необходимо созвать саммит "нормандской четверки".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба заявил на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом.
"Лучшей иллюстрацией состояния выполнения решения Нормандского саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и в Золотом. Украина сделала все и открыла эти пункты пропуска, но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, необходим саммит нормандской четверки. Потому что, несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, мы понимаем, что для следующего шага вперед необходимо решение, которого надо достигать за столом с Владимиром Путиным", - подчеркнул глава МИД.
Ранее сообщалось, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что США нужно привлечь к "нормандскому формату" в ближайшее время, если они заинтересованы.
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