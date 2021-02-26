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Донбасс (26945) Кулеба Дмитрий (2634) нормандская четверка (1596)

Для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе необходим саммит в "нормандском формате", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе необходим саммит в

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе необходимо созвать саммит "нормандской четверки".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба заявил на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом.

"Лучшей иллюстрацией состояния выполнения решения Нормандского саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и в Золотом. Украина сделала все и открыла эти пункты пропуска, но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, необходим саммит нормандской четверки. Потому что, несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, мы понимаем, что для следующего шага вперед необходимо решение, которого надо достигать за столом с Владимиром Путиным", - подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что США нужно привлечь к "нормандскому формату" в ближайшее время, если они заинтересованы.

Также читайте: Кулеба встретился с главой МИД Франции: Обсуждаем динамику Нормандского формата и Крымскую платформу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
..ля, - кацапи вже вибори в Думу проводять у Донецьку, а ці ішаки все нормандські формати шукають...
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26.02.2021 13:43
+2
У ***** з"явилось третє око і кловун хоче туди зазирнути.
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26.02.2021 13:48
+2
Який в сраку саміт? Ядерна зброя от що потрібно.
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26.02.2021 15:03
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..ля, - кацапи вже вибори в Думу проводять у Донецьку, а ці ішаки все нормандські формати шукають...
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26.02.2021 13:43 Ответить
У ***** з"явилось третє око і кловун хоче туди зазирнути.
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26.02.2021 13:48 Ответить
Мавзолейного КГБшного Хмыря вылечит только могила или Армения с Белорусью... Для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе необходим саммит в "нормандском формате", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6441
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26.02.2021 13:49 Ответить
по урегулированию ситуации на Донбассе необходимо созвать саммит / Даже старпёр уже осознал : Самый лучший путь - выкинуть Россию из Донбасса силой, Кравчук.
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26.02.2021 13:51 Ответить
"Для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе необходимо" разделение тушки параши на десятки вменяемых государств, а тушки }{уйла- на сотни мощей доя ватников.

Для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе необходим саммит в "нормандском формате", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5002
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26.02.2021 13:52 Ответить
Путлера дни сочтены,а других РАБссия еще не родила,среди 150 миллионного быдла нет будущего президента...,есть только стадо Шариковых... Для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе необходим саммит в "нормандском формате", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7941типа диктатура пролетариата,и бриллианты для диктатуры у фюрера в офшорчике типа банк Ватикан
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26.02.2021 13:55 Ответить
Для урелігулірованія вапроса треба кацапам добре артою впистячить.
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26.02.2021 13:56 Ответить
+100500!!! Для прогресу щодо врегулювання ситуації на Донбасі необхідний саміт у "нормандському форматі", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8141
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26.02.2021 14:14 Ответить
А чьо так? Ефект від "очей пуцина" ослаб? Так проблема не в очах пуцина, а в його мізках. А мізки не видно ні в якому форматі.
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26.02.2021 14:04 Ответить
непонятно... сказано и доказано, что этот формат за 6 лет не привел ни к чему... и остается только вопрос к мыныстру - те, що він стоїть на асфальті у лижі обутий - це зрозуміло... так що - чи лижі не їдуть, чи міністр довбонутий?
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26.02.2021 14:12 Ответить
Это с зеленским, что ли? А смысл? -- Меркель с Макроном начинают безудержно ржать, когда его видят! И тем более -- слышат. Для прогресу щодо врегулювання ситуації на Донбасі необхідний саміт у "нормандському форматі", - Кулеба - Цензор.НЕТ 297
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26.02.2021 14:13 Ответить
Який в сраку саміт? Ядерна зброя от що потрібно.
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26.02.2021 15:03 Ответить
 
 