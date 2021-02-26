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грипп (572) Кличко (4512) ОРВИ (207)

Помимо COVID-19 в Киеве увеличивается число больных гриппом и ОРВИ: за неделю заболели 13 тыс. человек

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Помимо COVID-19 в Киеве увеличивается число больных гриппом и ОРВИ: за неделю заболели 13 тыс. человек

В столице увеличивается количество больных гриппом и ОРВИ.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу отметить, что в Киеве увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины", на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 13 000 больных. Из них: 7500 взрослых и более 5,3 тыс. детей. Более того, 40% больных детей - школьного возраста ", - сообщил Кличко.

Он отметил, что в медучреждения города госпитализировали 582 человека, среди них - 58 детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От COVID-19 в Киеве за сутки умерли 15 человек, выздоровел - 561, выявили 748 новых случаев, - Кличко

"Поэтому еще раз призываю всех предохраняться. Соблюдать элементарные правила. При первых же признаках болезни обращайтесь к врачам. Только в прошлом году в столице от осложнений после гриппа умерли 676 человек", - подчеркнул Кличко.
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Сейчас зекретины еще и без лицензионной вакциной всех обколят...
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26.02.2021 14:01 Ответить
но умирают исключительно от коровавируса.
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26.02.2021 14:02 Ответить
да шо эти призывы для дебилов им похрену
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26.02.2021 14:10 Ответить
В світі вірусів панує хаос... Що? Віруси всяких там грипів не можуть інтегруватись в ковід-19+???
"Сєпари" прокляті! Беріть, суки, приклад з герпеса, сидить собі тихенько і вилазить при кожній нагоді. То на губі, то в формі невралгії.
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26.02.2021 14:41 Ответить
чтоб не болеть ОРВИ делаете коктейль себе такой на ночь: лимон, имбирь тонкими слайсами, мед пару столовых ложек, корица обильно и заливаете кипятком в большую чашку
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26.02.2021 15:03 Ответить
 
 