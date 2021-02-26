Помимо COVID-19 в Киеве увеличивается число больных гриппом и ОРВИ: за неделю заболели 13 тыс. человек
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В столице увеличивается количество больных гриппом и ОРВИ.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу отметить, что в Киеве увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины", на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 13 000 больных. Из них: 7500 взрослых и более 5,3 тыс. детей. Более того, 40% больных детей - школьного возраста ", - сообщил Кличко.
Он отметил, что в медучреждения города госпитализировали 582 человека, среди них - 58 детей.
"Поэтому еще раз призываю всех предохраняться. Соблюдать элементарные правила. При первых же признаках болезни обращайтесь к врачам. Только в прошлом году в столице от осложнений после гриппа умерли 676 человек", - подчеркнул Кличко.
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