Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов. ДОКУМЕНТ

Шмыгаль дал поручение МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов близких к режиму Лукашенко.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Направил обращение к Шмыгалю о том, что сейчас и Европейский Союз, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к режиму Лукашенко. Украина, вместе с тем, не продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко.

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Например, власти почему-то не ввели санкции против белорусского олигарха Николая Воробья, который владеет "ПрикарпатЗахідтранс" и является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука. Также не были введены санкции против белорусских топ-чиновников, у которых есть активы и финансовые счета в Украине.

Надеюсь, правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее", - заявил Гончаренко.



