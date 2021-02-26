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Новости Политика Украины
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Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов. ДОКУМЕНТ

Шмыгаль дал поручение МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов близких к режиму Лукашенко.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Направил обращение к Шмыгалю о том, что сейчас и Европейский Союз, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к режиму Лукашенко. Украина, вместе с тем, не продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко.

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Например, власти почему-то не ввели санкции против белорусского олигарха Николая Воробья, который владеет "ПрикарпатЗахідтранс" и является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука. Также не были введены санкции против белорусских топ-чиновников, у которых есть активы и финансовые счета в Украине.

Надеюсь, правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее", - заявил Гончаренко.

Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов 01
Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов 02
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Топ комментарии
+3
Ещё одного морального урода "вам в ленту"
Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов - Цензор.НЕТ 3793

Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов - Цензор.НЕТ 4416
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26.02.2021 14:04
+2
шмьіль не може розібратися: чи електрику у Лу купувати, чи нах посилати?
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26.02.2021 14:06
+1
Покупка э/энергии - лучшая санкция!
Да, Шмыгаль ?
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26.02.2021 14:06
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А Шмигаль не бажає дати наказ чи доручення розслідувати дії "українських" гнид,колаборационістів!!!!))))
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26.02.2021 14:02 Ответить
Ещё одного морального урода "вам в ленту"
Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов - Цензор.НЕТ 3793

Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть введение санкций против близких к Лукашенко чиновников и бизнесменов - Цензор.НЕТ 4416
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26.02.2021 14:04 Ответить
шмьіль не може розібратися: чи електрику у Лу купувати, чи нах посилати?
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26.02.2021 14:06 Ответить
Когнітивний дисонанс!! "И справа нас рать и слева нас рать...." !!!!))))
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26.02.2021 14:10 Ответить
Покупка э/энергии - лучшая санкция!
Да, Шмыгаль ?
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26.02.2021 14:06 Ответить
Видовище за кремлівським сценарієм триває !!!)))
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26.02.2021 14:12 Ответить
Видать, ты и Гончаренко единственные кто не боится веерных отключений и энергетического локдауна? Можешь для начала отключить себе стиралку и холодильник... Шмигаль доручив МЗС, Мінекономіки і Держприкордонслужбі розглянути введення санкцій проти близьких до Лукашенка чиновників і бізнесменів - Цензор.НЕТ 7397
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26.02.2021 14:31 Ответить
Видать, зелёная власть думала, что все зимы будут как прошлая, снег не пойдет и морозы не врежут)))
Бойтесь лучше своих мозгов)
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26.02.2021 14:40 Ответить
шмьль ніяк не розбереться; електрику купивути у Лу, чи нах посилати??
може б уже йшов би він сам якось помалу?
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26.02.2021 14:07 Ответить
Сподіватись що зелена пліснява піде з власної волі даремно !!!)))
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26.02.2021 14:14 Ответить
це- пліснява ахмєтова
і їй однаковісінько чи зелень, чи соя, чи януковочі
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26.02.2021 14:41 Ответить
Ти забув чи навмисно не згадав хрещеного батька українського олігархата Кучму???))))
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26.02.2021 14:47 Ответить
Штрудель, а щодо картошенка кишка усохла санкції ввести?
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26.02.2021 14:35 Ответить
Наконец Байден заработал
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26.02.2021 14:35 Ответить
Шмигаль, а ну доручи притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто бикує проти України і просто під боком..
приїхали - заарештували Медведчука Козака.. всіх хто причетний до терроризму в Україні..
слабо - отож - уряд сцикунів і засланців, як і вся зелена Иліта з Вошьдьом
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26.02.2021 14:56 Ответить
Во всех без исключения своих решениях правительство Украины должно
руководствоваться интересами своей страны.
И тут вопрос зачем эти санкции.
Украина хочет чтобы в Белоруссии президентом стала пророссийская
кухарка ?
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26.02.2021 15:18 Ответить
 
 