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Новости Политика Украины
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Франция с Германией приложат максимум усилий для выполнения обязательств саммита Нормандской четверки всеми сторонами, - глава МИД ле Дриан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Франция с Германией приложат максимум усилий для выполнения обязательств саммита Нормандской четверки всеми сторонами, - глава МИД ле Дриан

Франция и Германия будут прикладывать усилия, чтобы обязательства, взятые на себя на парижском саммите Нормандской четверки, были выполнены всеми сторонами.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также обсуждали конфликт на Донбассе. Франция вместе с Германией поддерживают функционирование Нормандского формата для того, чтобы развязать этот конфликт. И мы будем решительно в дальнейшем поддерживать и прикладывать все усилия для того, чтобы обязательства, которые были взяты на Нормандском саммите в Париже 9 декабря 2019 года, были выполнены всеми сторонами и для того, чтобы можно было в конструктивном русле готовиться к следующему саммиту", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Франция не признала, и не будет признавать незаконной аннексии Крыма Россией.

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"Мы будем и в дальнейшем решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее в международно признанных границах", - указал ле Дриан.

Он добавил, что Франция и все европейские партнеры будут и в дальнейшем поддерживать Украину в развитии стабильного демократического и богатого общества.

"Я подчеркнул постоянную поддержку Францией решительной позиции Украины и президента Зеленского на пути очень смелых реформ, по реформе судебной системы и по борьбе с коррупцией", - добавил министр.

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Как сообщалось, 26 февраля глава МИД Кулеба осущещствляет рабочий визит во Францию.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Чекаємо на чергове неосяжне занепокоєння та глибоку стурбованість !!!)))
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26.02.2021 14:18
+3
Голове, щоб від максимальної НАПРУГИ повітря голосно не попортили.
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26.02.2021 14:12
+1
будапештский меморандум лучше бы приложили усилия к выполнению
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26.02.2021 14:08
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Голове, щоб від максимальної НАПРУГИ повітря голосно не попортили.
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26.02.2021 14:12 Ответить
Не лише повітря ,можливо і власні штанці обгидять !!
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26.02.2021 14:19 Ответить
а янєлох пріложит члєн к роялю.
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26.02.2021 14:16 Ответить
І кришкою по ньому,кришкою !!!)))
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26.02.2021 14:20 Ответить
Ні, до твоєї тупої макітри!)))
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26.02.2021 14:21 Ответить
Чекаємо на чергове неосяжне занепокоєння та глибоку стурбованість !!!)))
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26.02.2021 14:18 Ответить
що там обговорювати?
Франція з Німеччиною, виженіть у рідні ***** ********** військо, і все буде норм, ніякого конфлікту.
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26.02.2021 14:26 Ответить
О каком суверенитете и терцелостности в нормандском формате идёт речь если о Крыме там вообще ни слова а о Донбассе только минской капитуляции идёт речь с её особым статусом ордло.
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26.02.2021 14:46 Ответить
"... всеми сторонами..." - Эта подленькая, иезуитская формулировочка, эвфемизм этот, уже сам по себе весьма многое говорит о тех, кто произносит это своим ртом.
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26.02.2021 16:03 Ответить
 
 