После принятия закона о железнодорожном транспорте в Украине начнут работать отдельные рынки грузовых и пассажирских перевозок, - Абрамович

Принятие парламентом закона о железнодорожном транспорте позволит создать на железной дороге отдельные рынки грузовых и пассажирских перевозок.

Об этом во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура " заявил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович.

"По этому закону стоит конкуренция. Почему? Потому что этим законом мы впервые, пожалуй, в истории страны, докажем, что железная дорога не равняется "Укрзализныце", и может использоваться различными операторами. Мы говорим, что у нас через несколько лет появится новая реальность, и мы создадим рынки перевозок - рынок пассажирских перевозок и грузовых перевозок", - сказал Абрамович.

Он подчеркнул: на этих рынках появится конкуренция. "Укрзализныця" уже не будет единственным перевозчиком, а значит, клиенты смогут выбирать того перевозчика, который будет предоставлять качественные услуги, а перевозчики будут заинтересованы улучшать сервис.

Ранее народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявил, что для проведения полномасштабной реформы "Укрзализныци" в соответствии с европейскими стандартами парламент должен принять закон "О железнодорожном транспорте Украины".



Напомним, глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы выставят на продажу или передадут в концессию. Процесс анбандлинга уже начался: из состава компании были выделены структуры "UZ Cargo" и "UZ Infra", которые будут заниматься грузоперевозками и инфраструктурой соответственно. Однако в начале месяца наблюдательный совет Укрзализныци заблокировал решение о разделении компании.

Позже директор по коммерческой работе и логистике компании Иракли Эзугбая сообщил, что наблюдательному совету и правлению УЗ удалось достичь договоренности. Согласно плану формирования UZ Cargo, в феврале будут назначены первые руководители бизнес-вертикалей филиала и окончательно доработана структура. А в планах на июнь-июль - укомплектование новой компании персоналом и имуществом, а также формализации основных бизнес-процессов вертикалей.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук напомнил, что реформирование "Укрзализныци" путем разделения на отдельные филиалы по направлениям деятельности полностью соответствует принципам, предусмотренным Соглашением о евроинтеграции между Украиной и ЕС.