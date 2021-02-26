Капитан Нацполиции в Краматорске вымогал взятки за разрешения на оружие: такса составляла 6 тыс. грн. ФОТО

В Луганской области внутренняя безопасность НПУ разоблачила полицейского во взяточничестве. Неправомерную выгоду полицейский требовал за беспрепятственное оформление разрешений лицам на приобретение оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Работники Луганского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о фактах противоправных действий старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы сектора превенции одного из районных отделов полиции Луганщины. Чтобы получить разрешение на приобретение огнестрельного оружия, желающие должны были предоставить капитану полиции неправомерную выгоду.

В частности оперативники внутренней безопасности НПУ задокументировали вымогательство полицейским 6 тыс. гривен от мужчины за разрешение на охотничье гладкоствольное оружие", - сказано в сообщении.



Фото: сайт полиции

Отмечается, что после получения части указанной суммы взятки 35-летнего старшего инспектора полиции задержали работники УДВБ НПУ и ТУ ГБР, расположенного в городе Краматорске. Во время санкционированного обыска изъяты средства и разрешительные документы.

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Фигурант задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи ГБР под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры, вручили ему подозрение по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины полицейскому может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.