РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5625 посетителей онлайн
Новости Происшествия Борьба с коррупцией Взяточники
2 864 13
взятка (5957) Краматорск (2175) оружие (9382) Нацполиция (15731)

Капитан Нацполиции в Краматорске вымогал взятки за разрешения на оружие: такса составляла 6 тыс. грн. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Луганской области внутренняя безопасность НПУ разоблачила полицейского во взяточничестве. Неправомерную выгоду полицейский требовал за беспрепятственное оформление разрешений лицам на приобретение оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Работники Луганского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о фактах противоправных действий старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы сектора превенции одного из районных отделов полиции Луганщины. Чтобы получить разрешение на приобретение огнестрельного оружия, желающие должны были предоставить капитану полиции неправомерную выгоду.

В частности оперативники внутренней безопасности НПУ задокументировали вымогательство полицейским 6 тыс. гривен от мужчины за разрешение на охотничье гладкоствольное оружие", - сказано в сообщении.

Капитан Нацполиции в Краматорске вымогал взятки за разрешения на оружие: такса составляла 6 тыс. грн 01
Фото: сайт полиции

Отмечается, что после получения части указанной суммы взятки 35-летнего старшего инспектора полиции задержали работники УДВБ НПУ и ТУ ГБР, расположенного в городе Краматорске. Во время санкционированного обыска изъяты средства и разрешительные документы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": При получении взятки задержан главный инспектор таможенного поста на Закарпатье. Требовал $4 тыс. за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фигурант задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи ГБР под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры, вручили ему подозрение по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины полицейскому может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
узаконивание аудиовидеофиксации, любым и каждым, без разрешения разрешателей - реальный и всего лишь первый шаг и проверка на вшивость всех борцов с коррупцией..
без этого первого шага все многомилионные вливания бабла и ресурсов в профессиональных антикоррупционеров - до сраки.. Кучме привет..
показать весь комментарий
26.02.2021 14:47
+2
так авакян ******** мурчал что если поднять мусорам зряплату то они не будут брать хабари. и шо?
показать весь комментарий
26.02.2021 15:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нутк нужно было, после того, как он оружие "разрешил", вымогать уже у него свои деньги обратно ))
показать весь комментарий
26.02.2021 14:29 Ответить
Опера ще порядні є ... Чи просто не домовились ?
показать весь комментарий
26.02.2021 14:30 Ответить
Так они же говорили что народу опасно иметь оружие!
показать весь комментарий
26.02.2021 14:37 Ответить
узаконивание аудиовидеофиксации, любым и каждым, без разрешения разрешателей - реальный и всего лишь первый шаг и проверка на вшивость всех борцов с коррупцией..
без этого первого шага все многомилионные вливания бабла и ресурсов в профессиональных антикоррупционеров - до сраки.. Кучме привет..
показать весь комментарий
26.02.2021 14:47 Ответить
Ствол ему в анал
показать весь комментарий
26.02.2021 14:49 Ответить
А хіба на луканді хабарі не в рублях?
показать весь комментарий
26.02.2021 15:01 Ответить
так авакян ******** мурчал что если поднять мусорам зряплату то они не будут брать хабари. и шо?
показать весь комментарий
26.02.2021 15:04 Ответить
Эти клоуны не знают что так во всех райотделах Украины?
показать весь комментарий
26.02.2021 15:18 Ответить
не нужно гнать пургу. Зеленку ждать приходится по месяцу, да. Но никаких взяток.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:56 Ответить
Тут ктото кричал что оружие получить не проблема. Ага.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:19 Ответить
 
 