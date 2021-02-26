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Динамо (780) жеребьевка (42) футбол (3543) Шахтер (607)

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Вильярреалом", "Шахтер" - с "Ромой"

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

Сегодня в ходе жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон украинские футбольные клубы "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам жеребьевки, донецкий "Шахтер" сыграет в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с римской "Ромой", а киевское "Динамо" с испанским "Вильярреалом".

Жеребьевка состоялась сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон

Первые поединки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА запланированы на 11 марта, ответные встречи - 18 марта.

"Динамо" сыграет первый матч в Киеве, а "Шахтер" – в Риме.

Читайте также: "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Брюгге" и вышло в 1/8 Лиги Европы

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Кстати да. На кацапячих сайтах можно спокойно смотреть все, включая серию Б и Чемпионшип, а рыжий упырь за свои вонючие каналы деньги требует. Видать Украине не нужна пропаганда спорта и футбола в частности
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26.02.2021 14:55
+4
Хорошие команды. Будет интересно. Особенно Шахтеру с бывшим тренером)
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26.02.2021 14:37
+4
у Вильяреала можно выиграть. Это нестабильная команда полудворовая
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26.02.2021 14:57
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Хорошие команды. Будет интересно. Особенно Шахтеру с бывшим тренером)
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26.02.2021 14:37 Ответить
Крот должен жить в земле
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26.02.2021 14:38 Ответить
Возможно.
Но это плохо влияет на таблицу коэффициентов УЕФА.
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26.02.2021 15:02 Ответить
Коэффициент нужен только для того, чтоб была пятая команда типа какой-нибудь гранда типа Колос Коваливка, который обгадился в первом же круге и пять лет тянул тот же коэффициент внизРезультати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Вільярреалом", "Шахтар" - з "Ромою" - Цензор.НЕТ 4401
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26.02.2021 15:06 Ответить
Не скажи. То есть ты прав, но упускаешь важные моменты:
Если какой-нибудь Колос выйдет в первый этап какого-нить еврокубка, это:
1) Шанс для пацанов из Коваливки хотя бы в теории зацепиться за узнаваемость и вырасти до ДК или ШД а то и далее.
2) Деньги для клуба. Хоть какие.
3) Деньги для окружающих стадион мелких торговых точек. Хоть разово, но хоть какие.
4) Популяризация футбола (а не водки, например) в Коваливке и в Украине. Ну и увеличение узнаваемости Украины в Европе...
Понемногу... понемногу... по зернышку... глядишь - и горка)))
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26.02.2021 15:12 Ответить
Проблема в том, что уже больше половины клубов не вылазят из Киева. Так что минус популяризация и минус мелкий бизнес. А если они предсказуемо вылетят от какого-нибудь Лудогорца, то и пацаны не засветятся. Не успеют. Все таки развитие футбола должно идти снизу, с детского, сельского, а не с еврокубков
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26.02.2021 15:23 Ответить
Суть в том, что пацану нужна мечта. Так у енго мечта сыграть на области... а так в еврокубке... Разный уровень мотивации.
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26.02.2021 15:34 Ответить
Жеребьёвка так себе...
лепше какую-нибудь "Славию" или "Динамо Загреб"...)
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26.02.2021 14:56 Ответить
Загреб влупив Краснодар в одні ворота, не факт що його пройшло би Динамо, Шахтар пройшов би.
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26.02.2021 14:59 Ответить
Та не. Они если пройдут Славию и/или Загреб - возгордятся мол прошли в 1/4. Незаслуженно.
А вот если пройдут этих... то честь и хвала. И говорит о реальном развитии ане номинальном.
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26.02.2021 15:01 Ответить
Дніпро колись пройшов Інтер і щез, такий собі розвиток.
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26.02.2021 15:06 Ответить
Ну, не то чтобы исчез. Есть команда с цифровым индексом.
Зато, эта команда дала сборной футболистов, во многом определивших её успехи, Ротань тот же, Коноплянка... та не только они.
Ну и см. пункты по узнаваемости, деньгам и развитию. Я писал выше.
Пусть так, чем 0.
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26.02.2021 15:14 Ответить
В добрий час,хлопці !!!)))
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26.02.2021 14:37 Ответить
Yellow submarine
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26.02.2021 14:37 Ответить
Я не угадал ! На Футбол ЮА поставил на то что Рома попадет на Динаму . А кротам достанется Славия . Зато на голосовании болельщики Вильяреал назвали большинством голосов самым хреновым соперником для кротов Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Вильярреалом", "Шахтер" - с "Ромой" - Цензор.НЕТ 3030
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26.02.2021 14:39 Ответить
Жаль, что евросезон для Украины закончится в 1/8 финала . . .
Ещё бы очки в копилку рейтинга не помешали.
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26.02.2021 14:40 Ответить
И так сверх ожиданий.А может и прорвемся...
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26.02.2021 14:57 Ответить
Шахта кое как пройдет Рому, а Динамо - без вариантов. Даже если поставят автобус будет 0-2 или 0-3 и на выход.
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26.02.2021 14:42 Ответить
Тримайтесь італійці та іспанці! Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Вільярреалом", "Шахтар" - з "Ромою" - Цензор.НЕТ 7179
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26.02.2021 14:43 Ответить
Жереб випадково не росіяни проводили??? Це треба постаратися витягнути так невдало суперників з топів...
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26.02.2021 14:48 Ответить
Рома познущається над кротами(різний клас команд), а Динамо, незважаючи на всенародну нелюбов до Суркіса, вийде в 1/4
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26.02.2021 14:49 Ответить
MyronMaG mm можем поспорить ,отвечу двойным ,спор оформляем нотариально.
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26.02.2021 14:52 Ответить
Пане Александр Жаботинский 36ce613a, я не бідний, можу собі дозволити битись об заклад, але, після того як клубний патріотизм в Україні втратив сенс, не буду. М'яч круглий все вирішить.
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26.02.2021 15:25 Ответить
Мне похрену оба клуба ,и на ваш клубный патриотизм Но только слепой и дурак не видит ,что Шахтер выше Д. Киев на голову.
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27.02.2021 08:31 Ответить
Ви дивились гру "кротів" з "Зорею"?
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28.02.2021 21:35 Ответить
Вся надія на то, що Рома нижче по класу від "Агробізнесу"
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05.03.2021 11:19 Ответить
Футбол перестав бути народним, дивитись ніде, то хай програють і менти і кроти
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26.02.2021 14:50 Ответить
Кстати да. На кацапячих сайтах можно спокойно смотреть все, включая серию Б и Чемпионшип, а рыжий упырь за свои вонючие каналы деньги требует. Видать Украине не нужна пропаганда спорта и футбола в частности
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26.02.2021 14:55 Ответить
Сетанья спорт Україна, та Сетанья спорт +Україна показують навіть прем'єрлігу, чого нема на кацапськх сайтах.
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26.02.2021 14:58 Ответить
Знаю Сьогодні Rams-Forest. Класика англійського дербі. Тільки Сетанта, але й вона в окремому пакеті, який треба замовляти
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26.02.2021 15:02 Ответить
Я просто дивлюсь тут, http://www.sport-tv.biz/
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26.02.2021 15:04 Ответить
Дякую Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Вільярреалом", "Шахтар" - з "Ромою" - Цензор.НЕТ 3632
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26.02.2021 15:10 Ответить
Дуже дякую
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26.02.2021 16:43 Ответить
Я вже років 5 дивлюсь на livetv.sx .Тут можна практично знайти всі спортивні події світу. Плюс є на цьому сайті опція відеоахів.
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26.02.2021 18:27 Ответить
у Вильяреала можно выиграть. Это нестабильная команда полудворовая
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26.02.2021 14:57 Ответить
Але і в "Динамо" казна-що діється...
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26.02.2021 20:12 Ответить
тому й клас однаковий і шанси є пройти
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26.02.2021 23:22 Ответить
Всё там капут, но может и фортануть.
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26.02.2021 20:14 Ответить
 
 