Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Вильярреалом", "Шахтер" - с "Ромой"
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Сегодня в ходе жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон украинские футбольные клубы "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам жеребьевки, донецкий "Шахтер" сыграет в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с римской "Ромой", а киевское "Динамо" с испанским "Вильярреалом".
Жеребьевка состоялась сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон
Первые поединки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА запланированы на 11 марта, ответные встречи - 18 марта.
"Динамо" сыграет первый матч в Киеве, а "Шахтер" – в Риме.
Топ комментарии
+10 Mussi Volanti
показать весь комментарий26.02.2021 14:55
+4 Andy Sok
показать весь комментарий26.02.2021 14:37
+4 Ави
показать весь комментарий26.02.2021 14:57
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Но это плохо влияет на таблицу коэффициентов УЕФА.
Если какой-нибудь Колос выйдет в первый этап какого-нить еврокубка, это:
1) Шанс для пацанов из Коваливки хотя бы в теории зацепиться за узнаваемость и вырасти до ДК или ШД а то и далее.
2) Деньги для клуба. Хоть какие.
3) Деньги для окружающих стадион мелких торговых точек. Хоть разово, но хоть какие.
4) Популяризация футбола (а не водки, например) в Коваливке и в Украине. Ну и увеличение узнаваемости Украины в Европе...
Понемногу... понемногу... по зернышку... глядишь - и горка)))
лепше какую-нибудь "Славию" или "Динамо Загреб"...)
А вот если пройдут этих... то честь и хвала. И говорит о реальном развитии ане номинальном.
Зато, эта команда дала сборной футболистов, во многом определивших её успехи, Ротань тот же, Коноплянка... та не только они.
Ну и см. пункты по узнаваемости, деньгам и развитию. Я писал выше.
Пусть так, чем 0.
Ещё бы очки в копилку рейтинга не помешали.