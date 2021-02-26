Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман продолжает борьбу с раком: ему нужна помощь

Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман все еще нуждается в помощи в борьбе с онкологией - раком горла.

О проблемах с лечением он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гофмана, его отказывались брать в больницы.

"Реанимационный кошмар. В среду пошла кровь и из легких. Вдруг провел салфеткой после кашля под трубкой и увидел что все в крови: живот, грудь, кровь вокруг и внутри трубки струйкой. Жена - в Лисод дежурному, тот - к нам не успеете звоните в скорую. Скорая через три минуты на месте - давление падает, девочка сумела воткнуть катетер в вену с первого раза - капельница и укол. Повезли в скорую по дороге кровь уже изо рта. Благо ребята с завода помогли уложить и вынести. Сесть уже не было сил.Черный туман. В восьмерке после долгих препирательств подтянули на носилках, в ванной санитарка начала обдирать полотенцем вафельным кожу с кровью. Потом прекратила. Жена выбросила пакет с кровью и решили что кровотечение прекратилось - везите в Мечникова. Вобшем выпулили из восьмерки снова на каталку и в Мечникова. Дорога час. Снова растрясло и снова кровотечение. В Мечникова продержали еще час, или больше, и уже, начав регистрировать, услышав про инвалида и прочее, прервали регистрацию и отправили назад. Пока регистрировали кровотечение притухло и превратилось в эпизодическое. Развернули в ту же скорую и отправили назад в восьмерку… В общем нашелся врач по звонку ребят. Потащили в реанимацию, начали откачивать уколы и капельницы. Пошло давление вверх, стал приходить в себя...", - рассказал ветеран.

Он поблагодарил еще раз местных ребят "за помощь в укладке в больницу".

"И медперсоналу первой смены что встретила и стабилизировала. Дома - пока живой", - добавил Гофман.

Ранее Цензор.НЕТ рассказывал историю Игоря Гофмана, который борется с онкологией.

Карточки для помощи Игорю Гофману: 5168742714617473 Приват Банк, 5168757417711167 для переводов из-за рубежа. Обе карты - на его имя.





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