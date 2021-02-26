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Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман продолжает борьбу с раком: ему нужна помощь

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман продолжает борьбу с раком: ему нужна помощь

Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман все еще нуждается в помощи в борьбе с онкологией - раком горла.

О проблемах с лечением он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гофмана, его отказывались брать в больницы.

"Реанимационный кошмар. В среду пошла кровь и из легких. Вдруг провел салфеткой после кашля под трубкой и увидел что все в крови: живот, грудь, кровь вокруг и внутри трубки струйкой. Жена - в Лисод дежурному, тот - к нам не успеете звоните в скорую. Скорая через три минуты на месте - давление падает, девочка сумела воткнуть катетер в вену с первого раза - капельница и укол. Повезли в скорую по дороге кровь уже изо рта. Благо ребята с завода помогли уложить и вынести. Сесть уже не было сил.Черный туман. В восьмерке после долгих препирательств подтянули на носилках, в ванной санитарка начала обдирать полотенцем вафельным кожу с кровью. Потом прекратила. Жена выбросила пакет с кровью и решили что кровотечение прекратилось - везите в Мечникова. Вобшем выпулили из восьмерки снова на каталку и в Мечникова. Дорога час. Снова растрясло и снова кровотечение. В Мечникова продержали еще час, или больше, и уже, начав регистрировать, услышав про инвалида и прочее, прервали регистрацию и отправили назад. Пока регистрировали кровотечение притухло и превратилось в эпизодическое. Развернули в ту же скорую и отправили назад в восьмерку… В общем нашелся врач по звонку ребят. Потащили в реанимацию, начали откачивать уколы и капельницы. Пошло давление вверх, стал приходить в себя...", - рассказал ветеран.

Он поблагодарил еще раз местных ребят "за помощь в укладке в больницу".

"И медперсоналу первой смены что встретила и стабилизировала. Дома - пока живой", - добавил Гофман.

Ранее Цензор.НЕТ рассказывал историю Игоря Гофмана, который борется с онкологией.

Карточки для помощи Игорю Гофману: 5168742714617473 Приват Банк, 5168757417711167 для переводов из-за рубежа. Обе карты - на его имя.

Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман продолжает борьбу с раком: ему нужна помощь 01
Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман продолжает борьбу с раком: ему нужна помощь 02

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26.02.2021 14:55 Ответить
Довбодятли, нащо ті розрахункові рахунки, просто напишіть номер карти.
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26.02.2021 15:03 Ответить
У вас некоректні реквізити вказані по посиланню на ФБ. Там звіт з розрахунковими рахунками організації "Медікс-рей Інтернешнл груп", реквізити самого Ігоря там відсутні.
Виправте будь ласка.
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26.02.2021 15:05 Ответить
Блин, это прискорбно, и наверняка причина в том что солдаты в 95% курят, и сильно курят, но для них это единственная помощь в снятии стресса Ветеран 93-ї ОМБр, кіборг Ігор Гофман продовжує боротьбу з раком: йому потрібна допомога - Цензор.НЕТ 2924
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26.02.2021 15:06 Ответить
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26.02.2021 15:28 Ответить
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26.02.2021 15:33 Ответить
В мене від онкології помер батько .. за останні три роки побачила все що можна і краще б не бачила в українських лікарнях . Одиниці які чомусь виживають - мабуть Божі обранці . Решта - обьекти заробітку співробітників лікарен .(
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26.02.2021 15:44 Ответить
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26.02.2021 16:01 Ответить
 
 