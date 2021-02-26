Медведчук прокомментировал запись вероятного разговора с Сурковым, которую опубликовал Цензор.НЕТ
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Депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук не готов подтвердить подлинность опубликованных Цензор.НЕТ записей с голосами, похожими на его голос и голос бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова. В то же время он утверждает, что в 2014 году по поручению и с согласия тогдашнего президента Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями на темы, которые звучат в этой записи.
"Был ли такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, – конечно, я их знаю. Спросите меня, и я отвечу", – сказал он, в интервью "BBC News Україна", передает Цензор.НЕТ.
"Темы по электроэнергии, по обмену - да, это было, и это было как раз в конце 2014 года", - добавил он.
При этом Медведчук отметил, что голос человека на записи действительно похож на его голос.
"Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года", – заявил Медведчук.
В указанный Медведчуком день прошел "большой обмен" 146 украинских военных на 222 наемников РФ.
"По электроэнергии тоже было - он (Порошенко. - Ред.) меня просил, мы (Медведчук и Сурков. - Ред.) вели переговоры, и на 2015 год были заключены контракты по поставкам. Российская компания "Интер РАО" и "Укринтерэнерго" подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину, а также стороны договорились об обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма", - сказал Виктор Медведчук.
Медведчук добавил, что в поставках российской электроэнергии в Украине нет ничего удивительного, напомнив, что такие поставки продолжаются и поныне.
В опубликованной Цензор.НЕТ записи вероятный Сурков жалуется вероятному Медведчуку на плохое отношение к себе со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.
"Тебя предлагали устроить министром внутренних дел в Украине, мне рассказали", - со смехом говорит своему собеседнику человек с голосом, похожим на голос Медведчука.
"Было дело. Скажи, что я готов", - раздается ответ, после чего оба собеседника громко смеются.
Виктор Медведчук в ответ на просьбу прокомментировать этот момент разговора рассказал, что у Петра Порошенко "были какие-то особенности" в отношениях с Владиславом Сурковым.
На вопрос, мог ли Порошенко предложить Суркову занять пост министра внутренних дел Украины, Медведчук сказал: "Я этого не исключаю. Может, это было в шутку. Но исключить это нельзя", еще раз подчеркнув, что он лично не присутствовал при разговоре, во время которого могло прозвучать такое предложение.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.
Слушайте на Цензор.НЕТ: "Давай уже сделаем и будем двигаться, бл#" - Сурков и Медведчук в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе. АУДИО
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Совместно топят ПП и делят власть между собой.
То, что спонсор террористов медведчук на свободе, не вызывается даже на допросы, санкции липовые, подтверждает эту версию.
Сколько компаний, фирм задекларированы самим медведчуком в декларации и против скольких из них вели санкции?
Я на экзамене?)) Цель допроса? Медведчук ещё никогда не чувствовал себя так плохо в Украине, как сейчас. Спорить с этим фактом может только порохобот или совсем уж упоротый конспиролог.)) Для объективных оценок этого громкого решения СНБО нужно проследить за развитием событий. А для этого нужно время. И точно не два дня.
В декларации Медведчука около ста компаній, фирм ( декларация в открытом доступе ).
Есть версия почему санкции коснулись такого малого количества его бизнесов?
Санкции коснулись тех компаний, которые сотрудничают с оккупационными администрациями. Для ареста других активов видимо нет таких оснований. У нас ведь не дикий запад. Плюс под санкции попал целый ряд контор с российскими корнями.
Как украинские санкции влияют на работу компаний медведчука, зарегистрированньіх и работающих в россии, например, "Донские угли" или "Новошахтинский завод нефтепродуктов", или "Сєвастопольский державний університет"?
Что пытаешься доказать? Мало санкций? Мало! Медведчука за граты? Обеими руками За! Санкции фикция? Преждевременное безосновательное умозаключение!
Спишемся через месяцок. Обсудим.
А из Зели его придворньіе пропагандоньі лепят непримиримого борцуна с ним.
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
Сьогодні три медведчуківські телеканали у заздалегідь (ще до санкцій) підготовленій студії виходять у ефір під новим брендом.
Бо ніхто ні Медведчуку, ні Козаку офіційних звинувачень так і не пред'явив.
Визнаю: це була ефектна рекламна кампанія від Зеленського путінських телепомийок.
Какой президент был в 2014 году в Австралии?
В среду, 10 декабря 2014 года(!)- Петр Порошенко впервые в истории Украины посетил Австралию с официальным визитом.
"Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года", - заявил Медведчук.
В указанный Медведчуком день прошел "большой обмен" 146 украинских военных на 222 наемников РФ.Источник: https://censor.net/ru/n3250340Т.е. Медведчук звонил именно Порошенко, а не путину, который тоже был в Австралии в 2014году, но в другое время (как пытаются всё перекрутить и оправдать своего "солнышко" некоторые порохоботы).
И почему все маленькие собачки такие агрессивные? Наверное, потому что маленькие...
І до речі могла б не напружуватися, а писати кацапською мовою я розумію твій бидлячий изик )
Головне бруд кинути у Пороха. От це одна з обласних таких Зе-ферм за гроші у якості реклами розповсюджують
Це тоді було, коли Бубочка шуткував з Москви "про отодвіганіє граніц"