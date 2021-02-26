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Медведчук (1754) Порошенко (19362) Сурков (290)

Медведчук прокомментировал запись вероятного разговора с Сурковым, которую опубликовал Цензор.НЕТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчук прокомментировал запись вероятного разговора с Сурковым, которую опубликовал Цензор.НЕТ

Депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук не готов подтвердить подлинность опубликованных Цензор.НЕТ записей с голосами, похожими на его голос и голос бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова. В то же время он утверждает, что в 2014 году по поручению и с согласия тогдашнего президента Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями на темы, которые звучат в этой записи.

"Был ли такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, – конечно, я их знаю. Спросите меня, и я отвечу", – сказал он, в интервью "BBC News Україна", передает Цензор.НЕТ.

"Темы по электроэнергии, по обмену - да, это было, и это было как раз в конце 2014 года", - добавил он.

При этом Медведчук отметил, что голос человека на записи действительно похож на его голос.

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"Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года", – заявил Медведчук.

В указанный Медведчуком день прошел "большой обмен" 146 украинских военных на 222 наемников РФ.

"По электроэнергии тоже было - он (Порошенко. - Ред.) меня просил, мы (Медведчук и Сурков. - Ред.) вели переговоры, и на 2015 год были заключены контракты по поставкам. Российская компания "Интер РАО" и "Укринтерэнерго" подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину, а также стороны договорились об обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма", - сказал Виктор Медведчук.

Медведчук добавил, что в поставках российской электроэнергии в Украине нет ничего удивительного, напомнив, что такие поставки продолжаются и поныне.

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В опубликованной Цензор.НЕТ записи вероятный Сурков жалуется вероятному Медведчуку на плохое отношение к себе со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

"Тебя предлагали устроить министром внутренних дел в Украине, мне рассказали", - со смехом говорит своему собеседнику человек с голосом, похожим на голос Медведчука.

"Было дело. Скажи, что я готов", - раздается ответ, после чего оба собеседника громко смеются.

Виктор Медведчук в ответ на просьбу прокомментировать этот момент разговора рассказал, что у Петра Порошенко "были какие-то особенности" в отношениях с Владиславом Сурковым.

На вопрос, мог ли Порошенко предложить Суркову занять пост министра внутренних дел Украины, Медведчук сказал: "Я этого не исключаю. Может, это было в шутку. Но исключить это нельзя", еще раз подчеркнув, что он лично не присутствовал при разговоре, во время которого могло прозвучать такое предложение.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Давай уже сделаем и будем двигаться, бл#" - Сурков и Медведчук в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе. АУДИО
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Топ комментарии
+36
Медведчук прокомментировал запись вероятного разговора с Сурковым, которую опубликовал Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6666
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26.02.2021 15:07
+31
вот именно такое заявление говорит - пахнет руцкой провокацыей.
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26.02.2021 15:01
+29
Всё подделка! «Жму руку. Обнимаю»- подделка. «Ночные визиты Медведчука к Порошенко- подделка. Мозг в черепной коробке порохобота- подделка.
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26.02.2021 15:07
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Коли спонсор терористів буде давати інтерв'ю Баканову?
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26.02.2021 15:30 Ответить
Если Медведчук в 2014 г вёл переговоры с Сурковым с ведома и по поручению Порошенко, то в этом нет криминала. Какие-то комариные укусы. Если хотят укусить по-настоящему то надо подбирать более весомые обвинения.
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26.02.2021 15:33 Ответить
Медведчук может очень многое рассказать о реальных отношениях Кремля и Банковой в первые годы войны. Вопрос лишь в том, какой в этом интерес самого Медведчука.
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26.02.2021 15:40 Ответить
Договорняк с Зелей.
Совместно топят ПП и делят власть между собой.
То, что спонсор террористов медведчук на свободе, не вызывается даже на допросы, санкции липовые, подтверждает эту версию.
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26.02.2021 15:47 Ответить
Никакой реальной власти Медведчуку у Зеленского никто конечно же не предлагает. А договорняк теоретически возможен в плане того, что Медведчук топит Порошенко, а взамен СБУ ослабляет хватку на его балабонах.)
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26.02.2021 16:27 Ответить
В чем проявляется хватка СБУ на данный момент?
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26.02.2021 16:31 Ответить
Пока в санкциях. Что бы не переросло в криминальное дело могут принудить к сотрудничеству со следствием. Ну это всё предположения, ты ведь понимаешь?) Я не уверен в том, что скальп Порошенко прям на столько уж нужен Зеленскому. Да и закрыть Петра за госизмену крайне сложно. Политические статьи в его случае не подходят. Нужно искать экономический криминал. Но Пётр очень осторожен. На полноценное дело видимо наскрести обвинений не могут. Поэтому работают в репутационном направлении. Миф о гетьмане нужно развенчивать. Он не менее вреден для Украины, чем деятельность Медведчука.
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26.02.2021 16:47 Ответить
В санкциях?
Сколько компаний, фирм задекларированы самим медведчуком в декларации и против скольких из них вели санкции?
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26.02.2021 16:49 Ответить
Против 19-и компаний так или иначе аффилированных с Медведчуком. Сколько ещё у Вити активов я не изучал. Не особо интересно.
Я на экзамене?)) Цель допроса? Медведчук ещё никогда не чувствовал себя так плохо в Украине, как сейчас. Спорить с этим фактом может только порохобот или совсем уж упоротый конспиролог.)) Для объективных оценок этого громкого решения СНБО нужно проследить за развитием событий. А для этого нужно время. И точно не два дня.
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26.02.2021 17:08 Ответить
Для заключения под стражу при имеющихся доказательствах совершенного преступления не нужно много времени.
В декларации Медведчука около ста компаній, фирм ( декларация в открытом доступе ).
Есть версия почему санкции коснулись такого малого количества его бизнесов?
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26.02.2021 17:31 Ответить
Для заключения под стражу в правовом государстве порой уходят годы. Факт преступления должен быть безукоризненно доказан. К сожалению не всегда это легко сделать юридически. А если угомонить негодяя нужно срочно? Вот в СНБО и нашли решение. Гибридный конфликт, гибридные решения.)
Санкции коснулись тех компаний, которые сотрудничают с оккупационными администрациями. Для ареста других активов видимо нет таких оснований. У нас ведь не дикий запад. Плюс под санкции попал целый ряд контор с российскими корнями.
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26.02.2021 17:44 Ответить
Новьій канал медведчука начинает вещать уже СЕГОДНЯ.

Как украинские санкции влияют на работу компаний медведчука, зарегистрированньіх и работающих в россии, например, "Донские угли" или "Новошахтинский завод нефтепродуктов", или "Сєвастопольский державний університет"?
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26.02.2021 18:35 Ответить
Картиночка с частью принадлежащего медведчуку ( СПРАВА ) и подсанкционньіми активами ( СЛЕВА )

Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3157
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26.02.2021 18:37 Ответить
Есть такая же картинка с перечнем подсанкционных активов Медведчука до 2019г? Выложи пожалуйста. Надо бы сравнить.))
Что пытаешься доказать? Мало санкций? Мало! Медведчука за граты? Обеими руками За! Санкции фикция? Преждевременное безосновательное умозаключение!
Спишемся через месяцок. Обсудим.
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26.02.2021 18:54 Ответить
Других и не хвалили за "войну" с медведчуком.
А из Зели его придворньіе пропагандоньі лепят непримиримого борцуна с ним.
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26.02.2021 19:03 Ответить
Не важно что они лепят. Пора бы уже выработать иммунитет против любой пропаганды. Анализировать нужно события и факты, а не декларации и заявления. Санкции- факт. Их влияние и КПД оценивать преждевременно. Увижу их никчёмность, первым кину в Зеленского «камень».)) Этим и отличается гражданское общество от секты зобированных фанатиков.
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26.02.2021 19:18 Ответить
Гоніть бариг, колаборантів, корупціонерів через стадіон на Ростов , без батонів в трусах.
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26.02.2021 15:48 Ответить
Так одного прогнали и тут же выбрали другого.)) А за ним психонули и выбрали юмориста. Оказывается мало просто гнать. Нужно ещё и на правильное менять.
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26.02.2021 16:30 Ответить

Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran

Сьогодні три медведчуківські телеканали у заздалегідь (ще до санкцій) підготовленій студії виходять у ефір під новим брендом.
Бо ніхто ні Медведчуку, ні Козаку офіційних звинувачень так і не пред'явив.

Визнаю: це була ефектна рекламна кампанія від Зеленського путінських телепомийок.
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26.02.2021 15:41 Ответить
вот гавнюк...
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26.02.2021 15:42 Ответить
манера разговора кагалская
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26.02.2021 15:48 Ответить
Есть смысл валить все на Пороха, оманский это оценит, может даже простит😁😁😁
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26.02.2021 15:49 Ответить
В записях Медвечук говорит- "Позвонил президенту в Австралию".
Какой президент был в 2014 году в Австралии?
В среду, 10 декабря 2014 года(!)- Петр Порошенко впервые в истории Украины посетил Австралию с официальным визитом.


"Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года", - заявил Медведчук.

В указанный Медведчуком день прошел "большой обмен" 146 украинских военных на 222 наемников РФ.Источник: https://censor.net/ru/n3250340Т.е. Медведчук звонил именно Порошенко, а не путину, который тоже был в Австралии в 2014году, но в другое время (как пытаются всё перекрутить и оправдать своего "солнышко" некоторые порохоботы).
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26.02.2021 15:55 Ответить
))))сам то понял ,что высрал полную муйню,дебилко?почему мертвечук,который занимался тогда обменом ,не мог звонить Порошенко...кацапье равно дегенерат
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26.02.2021 16:18 Ответить
гав гав гав...хватит тяфкать то.
И почему все маленькие собачки такие агрессивные? Наверное, потому что маленькие...
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26.02.2021 17:30 Ответить
может потому, что ты кусок гавна? Собачки не любят гавно
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26.02.2021 19:20 Ответить
Может потому что ты - враг рода человеческого?
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26.02.2021 19:22 Ответить
медведчук подтвердил свое холопское положение в разговорах с сурковым - разъвязный разговор барина с холопом, которому позволены некоторые вольности. с ролью и сущностью ущербного холопа мертвечук справился.
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26.02.2021 16:02 Ответить
и Порох привычно всем срет в штаны ))
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26.02.2021 16:16 Ответить
В першу чергу собі коханому сере в штани, тому і пролетів на виборах
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26.02.2021 16:48 Ответить
Стерненко подтвердит, ага Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7144
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26.02.2021 18:08 Ответить
и получил ты, лапоть, в замен тупого клована, полегчало ?
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26.02.2021 19:21 Ответить
лапоть хитрый, из Германии, а поди ж ты.
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26.02.2021 19:25 Ответить
Розкажи но менi ясновельможна рузгощелепна пані , а в чому хитрість тут
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26.02.2021 19:43 Ответить
А просто в тому, що ТИ - ПОЦ (с) Лесь
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01.03.2021 12:02 Ответить
Знаєш в чому основна різниця між людиною і табуретом ?) З людиною можна дискутувати, а табуретові лише монолог читати . Давайпака, це мій останній месєдж в твою сторону , тупий піпл мені не цікавий .
І до речі могла б не напружуватися, а писати кацапською мовою я розумію твій бидлячий изик )
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01.03.2021 15:08 Ответить
В мене як була Меркель так і є ). А отримали це диво ви хлопці та дiвчата(!), поміняли шило на мило, ну це ваш вибір, живіть радійте
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26.02.2021 19:41 Ответить
вот и славненько...теперь пеце поросю уже не за чью спину прятаться и придётся отвечать за коллаборационизм,сдачу национальных интересов агрессору и финансирование агрессии против Украины.точка. (А восклицательный знак поставит суд)
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26.02.2021 16:21 Ответить
Ещё один придурок ждёт не дождётся суда. Узбагойтесь уже,ждуны.))
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26.02.2021 16:25 Ответить
А зесрань в школе училась?может вам инвалидность умственную давать?ну нельзя же быть такими тупонаивными все таки))))))
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26.02.2021 16:28 Ответить
ти кацапе мову вчи, чи настільки тупорилий, що не здужаєш
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26.02.2021 17:47 Ответить
лапоть, висрався? Навіщо тобі мова, якщо твоєму грінпоцу: "какая разница"?
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26.02.2021 19:23 Ответить
ДУРНЯ!
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26.02.2021 16:35 Ответить
НАЧЕБ-ТО ДО ВИБОРІВ ІЩЕ ДАЛЕКО, А ЗЕЛЕНІ БОТОФЕРМИ НАБИРАЮТЬ ОБЕРТІВ
Головне бруд кинути у Пороха. От це одна з обласних таких Зе-ферм за гроші у якості реклами розповсюджують
Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7485

Це тоді було, коли Бубочка шуткував з Москви "про отодвіганіє граніц"
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26.02.2021 16:26 Ответить
160 свяней погибли на ферме , а медведчук-нет.
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26.02.2021 16:27 Ответить
Сдает сывочолого...
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26.02.2021 16:31 Ответить
так оно и тебя сдаст
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26.02.2021 17:02 Ответить
ВСЕ ВИГЛЯДАЄ ТАК , ЩО ЗЕ ТА МЕРТВЕЧУК РІШИЛИ опустить ПОРОХА цими плівками . Та тільки нічого з цього не получиться
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26.02.2021 16:38 Ответить
Знал я что Пётр патриот....но что бы настолько !!!???
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26.02.2021 16:53 Ответить
Зєлєнський зрадник продовжує справу зрадника Порошенко.
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26.02.2021 16:55 Ответить
..он уже давно заслужил на "пожизненное" ,как один из приведших Украину к войне...Их "контингент" ,который стучал в Киеве касками ,сейчас убивает граждан Украины, защищающих свою страну от агрессора..."НОСЯТСЯ" с подонком,как с "писаной" торбой..
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26.02.2021 17:07 Ответить
Ну уже понятно, от разговоров с сурком он не отказывается.
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26.02.2021 17:45 Ответить
Запитання: Якщо події відбувалися 2014 році, чому плівка виплила тільки зараз? Де вона лежала всі ці роки? Чому Медведчук не заперечує (хоч і не підтверджує) що голос на плівці належить йому? Чому він мовчав про "причетність Порошенко" раніше? І на останок, кому все це вигідно? Чий рейтинг падає?
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26.02.2021 18:43 Ответить
Та нема ніяких плівок . Плівки підробити на студії звукозапису , це зараз - що плюнути . Іде безкінечна , і безуспішна війна з Порошенком , з його ростучим рейтингом . Воюють всі , ***** , мудачук , зебіли , та інше лайно , всі в одній "упряжці " . Мудачук , щоб насолити Петру , ще й не таке розкаже . Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 346 .
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26.02.2021 19:02 Ответить
одно время мертвячук не вылазил из АП, как раз в период с конца 2014-го по осень 2015-го. и все ночами шастал, а не днем. видимо романтика у них с пэтрухой была...
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26.02.2021 18:54 Ответить
Ти мабуть цілодобово с конца 2014-го по осень 2015-го, сидів в кущах під АП , і все це бачив своми очима . ?? Медведчук прокоментував запис імовірної розмови із Сурковим, який опублікував Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8751 .
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26.02.2021 19:06 Ответить
без меня хватало желающих.
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27.02.2021 13:54 Ответить
видно тебя эти двое любили в два смычка, раз ты такой сведущий
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26.02.2021 19:27 Ответить
ты свои сексуальные фантазии на меня не проецируй, извращенец. они сами справлялись.
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27.02.2021 13:54 Ответить
Слышь ты украъинская сторона. Вали накуй в рюцькую сторону и не возвращайся. .....или здесь закопаем.
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26.02.2021 19:20 Ответить
Гнида ! Слизька мерзотна гнида!!!!
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26.02.2021 19:48 Ответить
Велике цабе Медведчук почванився перед Сурковим, що зателефонував до Пьотр Алєксєіча в Австралію, щоб той пообідав з Путіним, якого всі проігнорували.
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27.02.2021 14:44 Ответить
Коментар щодо одного, дуже примітивного, фейку.
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28.02.2021 14:14 Ответить
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