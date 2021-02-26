За год соотношение госдолга к ВВП Украины выросло на 12,5% до 56,8%, - Минфин
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Соотношение общего объема государственного долга к ВВП Украины в конце 2020 года составляет 56,8%, в то же время на конец 2019 года показатель составлял 44,3%.
Об этом сообщает Минфин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
В Минфине напомнили, что дефицит госбюджета в 2020 году был запланирован на уровне 298,4 млрд грн в связи с началом пандемии коронавируса. Фактические показатели на конец года показали, что бюджет за этот год выполнен с дефицитом в сумме 217,1 млрд гривен.
"Основным источником получения финансовых ресурсов, необходимых для покрытия дефицита государственного бюджета в 2020 году, служили государственные внутренние и внешние заимствования", - комментируют в ведомстве.
В целом в 2020 году государственных заимствований было осуществлено на сумму 639,6 млрд гривен.
Из них внутренних заимствований - 389,2 млрд грн (в том числе от продажи ОВГЗ - 382,4 млрд грн), а также выпуск ОВГЗ на 6,8 млрд гривен. для увеличения уставного капитала акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк".
Напомним, совокупный государственный долг Украины по состоянию на 31 января составляет 2,56 трлн грн, или 90,7 млрд долларов в эквиваленте - за месяц он увеличился на 6,34 миллиарда гривен.
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на конец 2020 года составил 2,56 триллиона гривен, или 90,3 миллиарда долларов.
Ранее в Счетной палате сообщали, что несмотря на перевыполнение плана по поступлениям госбюджета на 2020 год на 0,8%, план расходов недовыполнили на 5% - на 67,3 миллиарда гривен, а дефицит - крупнейший за 10 лет.
Отмечалось, что перевыполнен на 40,4 млрд грн (47%) план поступлений по НДС с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения
В то же время, недовыполнили план по заимствованиям от гособлигаций (ОВГЗ) получено 389 млрд грн, что меньше плана на 22 млрд грн (5,4%). Поступления от государственных внешних заимствований составляли 249,5 млрд грн, что на 24,5 млрд грн, или 8,9% меньше плана.
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Також із терміновою заявою виступив телеканал NTA, в якій йдеться, що «колектив засуджує рішення директора ПП «НТА - НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО» Романа Любицького продати власний телеканал «Перший Незалежний» ТОВ «Медіахолдингу Новини», яке 18 лютого створили 100 працівників «каналів Медведчука».==============Юрист, ім'я якого Любицький не назвав, шукав нового покупця і діє за дорученням, яке той на нього оформив.
«Я зараз не можу надати коментар - я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації», - каже він.Роман Любицький, засновник та керівник ТОВ «Тайм медіа», якому належав канал «Перший незалежний», не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака, проте уточнив, що понад рік шукав покупців для свого каналу.
Ту маркарову, яка була міністром фінансів в уряді гончарука при ВАЗеленському. І при якій, за 5 місяців, з єдиного казначейського рахунку зникло 118, зі 130, млрд гривень.
Не может пропасть то,чего там не было))).
Главное - не Порошенко!
- Скоро. Но эта полоса была серой
Я про те хто це привів цю зелену плісняву до влади і яких попереджали ,що само так і буде ,це часом не ті 73% баранів ,які нам казали ,що гірше не буде .Буде і ще як гірше буде.
2014 70.2%
2015 79.4%
2016 81.0%
2017 71.8%
2018 60.9%
2019 50.3%
2020 56.8%
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
Вот теперь до вас, возможно, и дойдет, как херово жить, когда вместо головы телевизор.
Если эти мудаки ещё и не выполнят условий МВФ и не получат кредит - что будет осенью, когда по долгам нужно будет платить?