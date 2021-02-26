РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5423 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
5 010 47
Крым (26016) Россия (91256) Чубаров (932)

Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Чубаров об оккупации Крыма:

Гражданское общество в Крыму 26 февраля 2014 г. отстояло территориальную целостность Украины, не дав собрать внеочередную сессию Верховного Совета Автономной Республики Крым с целью принять обращение к президенту РФ.

Об этом во время телемарафона ко Дню сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Гражданское общество отстояло территориальную целостность Украины. А те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, они со своей задачей не справились", - подчеркнул Чубаров.

По его словам, 25 февраля 2014 г. стало известно, что депутаты из окружения руководства ВС АРК собирают внеочередную сессию, на которой "попытаются принять "обращение" к Путину".

"Мы понимали, что это - приглашение России, как минимум, вмешаться в украинские дела, и в этот день, 25 февраля, мы встречались несколько раз с Константиновым (тогдашний председатель ВС АРК - ред.) и его заместителем. Я, как председатель Меджлиса крымскотатарского народа, со своими заместителями пытался убедить его отложить дату сессии на несколько дней, поехать с группой депутатов во главе с ним в Киев, встретиться с временно исполняющим обязанности президента Турчиновым и согласовать вопрос Крыма, то есть весь процесс ввести в конституционное поле Украины", - рассказал Чубаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меджлис призывает мировое сообщество задействовать все возможные санкционные механизмы против РФ из-за обысков и арестов в оккупированном Крыму, - заявление

Однако, по его словам, "Константинов уже себе не принадлежал, в Крыму уже были повсюду расставлены агенты спецслужб Российской Федерации".

Чубаров подчеркнул, что накануне и в день проведения митинга, 26 февраля, он не обнаружил "ни одного заметного движения украинских политических партий в Крыму".

"Почему-то все куда-то разошлись, за исключением активистов украинского движения, поэтому нам, Меджлису крымскотатарского народа, пришлось принять решение, чтобы объединить всех людей в Крыму для сопротивления тем планам, которые были задуманы на 26 февраля", - рассказал глава Меджлиса.

Он отметил, что участники митинга 26 февраля - примерно 15 тысяч представителей гражданского общества - свою задачу выполнили, отстояли территориальную целостность Украины и не дали депутатам отправить обращение в Москву.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Свободная экономическая зона "Крым" диссонирует с санкционной политикой МИД, - Джапарова

"Гражданское общество было уверено, что вечером 26 февраля в дело вступят украинские государственные органы и, в первую очередь, правоохранительные органы и Служба безопасности Украины, однако произошло все по-другому", - констатировал Чубаров.

В то же время первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Дарья Свиридова отметила, что вопрос деоккупации Крыма - это вопрос восстановления справедливости как для каждого отдельного человека, так и для страны в целом, и для международного права в целом.

Она сказала, что важно помнить и о событиях 26 февраля 2014 г., и о людях, которые ежедневно оказывают сопротивление в условиях оккупации. Свиридова также напомнила, что во время митинга 26 февраля два человека погибли, другие получили повреждения, а оккупационная "власть" со временем использовала митинг как повод для начала политических преследований жителей Крыма.

"Расследование этих событий, признание жертвами лиц, которые преследовались, привлечение к ответственности виновных в этих военных преступлениях - это тоже очень важные элементы на нашем пути к справедливости", - отметила заместитель постпреда.

Как сообщалось, 26 февраля 2014 г. перед зданием Верховного Совета АРК прошел многотысячный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. Сразу после оккупации начался процесс над патриотами Украины: были задержаны заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, а также крымские татары Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
А если бы в 14 году при власти были эти? Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились" - Цензор.НЕТ 716
показать весь комментарий
26.02.2021 15:45
+11
Одного ты точно знаешь - четырежды уклонист от призыва из Кривого Рога....
показать весь комментарий
26.02.2021 15:47
+8
Турчинов у цей час не міг розібратися із ситуацією в Києві, бо вся опущена ригами міліція заховалася, армія дискридитована зеком, який її вигянів на Майдан і розікрадена всіма попередниками, що 10 відсотків техніки тільки рухалося, літаки не літали, броєздатних і то наполовину було десь 5-7 тисяч десантників, половина депутатів у Харкові мали створити якусь малоросію, у всі міста України зайшли російські ДРГ і розшатували виконкоми, військових, міліцію, суди, прокуратуру, тупий нарід надів колорадські стрічки і горлинив "росія", в Одесі, Харкові, Миколаєві, Херсоні, Дніпрі, Запоріжжі, Донецьку, Луганську та десятках мунших міст, були захоплені облради, міськради, вивішени російські тряпки замість українських прапорів... Крим захопили озброєні ДРГ ГРУ і вийшли із казармів війська кацапського флоту, в Донецьку, Луганську вже стріляли, більшість депутатів різних рівнів придбали ворожді прапорці і вижидали, коли його вивішувати на своєму будинку, балконі чи автомобілі... Кримська міліція, СБУ, прокуратура, суди і 90% військових перейшли на бік ворога разом з технікою і зброєю.Президент і частина депутатів ВР, ген.прокурор, міністри, втекли, залишивши порожню казну і відсутність золото-валютних-резервів, а пенсіх і соцвиплати потрібно виплачувати кожного дня.Про що Ви кажете пане? Дякувати пару десятку депутатів із фракції "Партії регіонів", Турчинову, Порошенко, Яценюку," БПП", "народному фронту", "Свободі" та частині позафракціонних, що вони проголосували за виконуючого обовязки президента Турчинова і залишили легітивну Раду. А то памятаєте, як кричали кацапи "київська хунта" і призивали не виконувати накази нелегетимної ніби влади. Дякувати добробатам, волонтерам,частині військових, міліції, прокуратурі,та окремим громадянам, які своїми коштами, продуктами, одежею, теплим словом підтримали одиноких патріотів і спасли Україну.
А в цей час сцикуни і малороси давали концерти на ворожій території і ні за що не турбувалися, зато зараз такі агресивні і грамотні, навіть генералісимуси, що заднім числом всіх розбомбилим і спаслиб. Якраз це самі великі вороги, які посіяли зневіру, недовіру, брехню і шахраство.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
что заначит не справились? имена этих мыролюбцев с конкретными приговорами.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:44 Ответить
Одного ты точно знаешь - четырежды уклонист от призыва из Кривого Рога....
показать весь комментарий
26.02.2021 15:47 Ответить
я к стати был 26 числа в симферополее возле вс крыма. и лично видел как все происходило.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:48 Ответить
Респект! нашего ВаЗЕлинового Членограя там не было среди украинских и крымско-татрских патротов?
показать весь комментарий
26.02.2021 15:53 Ответить
За что респект? Он написал, что был наблюдателем, а не участником. Т.е. из племени "какаяразница".
показать весь комментарий
26.02.2021 15:56 Ответить
Так и вы с того же племени, вы же не поехали Крым отстаивать.
показать весь комментарий
26.02.2021 16:22 Ответить
Что ты чешешь, пьяное полено?
Кацап, водки нет - иди домой.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:22 Ответить
Уторой дурчик-пугаловок, третий пабидун трактура, читвертый тормаз-алкаш из кагала пупсикав. Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 4080 Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 4301 Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 4301
показать весь комментарий
26.02.2021 16:11 Ответить
А если бы в 14 году при власти были эти? Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились" - Цензор.НЕТ 716
показать весь комментарий
26.02.2021 15:45 Ответить
Тогда в денере было бы половина Украины.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:47 Ответить
Не медвебздюка уже бы прикапали, а не трубу и 3 канала падарили. Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 7729 Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 7834 Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 7834
показать весь комментарий
26.02.2021 16:13 Ответить
Не там, де були ті, хто аж горло рвав з криками:"Нє стрілять, нє паддавацца на правакації і оружиє закрить в оружейках!". Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 9924
показать весь комментарий
26.02.2021 16:01 Ответить
А ще: "Жоден танк не повинен покинути казарму", - Леді "Ю". Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 1999
показать весь комментарий
26.02.2021 16:15 Ответить
І це також. Але хто така була баба Юля на той час? Ніхто.
показать весь комментарий
26.02.2021 16:19 Ответить
Вона тоді якимось чином пробралася на засідання РНБО, хоча тільки з зони її витягли, і воно голосніше за всіх там запевняла - ніякого спротиву, Захід нам допоможе, не провокуйте расєю.
Тільки Турчинов був за повноцінний опір окупанту. Ніхто його на підтримав х подачи леді Вінтер.
показать весь комментарий
26.02.2021 16:38 Ответить
А я і не знав, що танки живуть в казармі.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:56 Ответить
Це пряма цитата від Юлі.
показать весь комментарий
26.02.2021 18:16 Ответить
Ну так они теперь при власти. Хорошо, шо я не мужик...
показать весь комментарий
21.03.2021 19:57 Ответить
Ты смотри, какой воинствующий зебиляка.
Если вы, зебилы "уставали ат вайны" в рыгаловках, то представляю, как бы вы устали от круглосуточного сидения в холодных подвалах без еды и света в то время, как кругом мышебратья бомбят.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:51 Ответить
Турчинов в это время должности раздавал - не до Крыма ему было..
у него "Предали все - не с кем было!"
Если Сопля его посадит за гос.изменну то это будет тот случай, когда я ему хлопать буду..

"Гражданское общество было уверено, что вечером 26 февраля в дело вступят украинские государственные органы и, в первую очередь, правоохранительные органы и Служба безопасности Украины, однако произошло все по-другому", - констатировал Чубаров.Источник: https://censor.net/ru/n3250354
показать весь комментарий
26.02.2021 15:49 Ответить
Уже неоднократно были свидетельства очевидцев спецназовцев и тут на Цензоре и в других изданиях, что они уже были на взлётной площадке (в частности упоминался спецназ в Хмельницком) и ждали только приказа вылететь в Крым, для того, что бы обезвредить русских террористов, захвативших здания Верховного совета и Совета министров АР Крым.
Но приказа вылететь Крым так и не последовало.
Кто на тот момент мог отдать такой приказ?
Только верховный главнокомандующий на тот момент, а именно Турчинов.
показать весь комментарий
26.02.2021 16:11 Ответить
добавлю
плюс к этому ПС, УНСО и другие милитарные общественные организации уже создали отряды тогда и готовы были мотнуться в Крым - запретили..
да многие поехали бы с гражданских имеющих и волю и опыт, если бы Киев попросил и помог..
Там бы и татары прикрыли бы..
Можно было, если бы не импотенты в Киеве..
показать весь комментарий
26.02.2021 16:17 Ответить
Конечно, как раз кровавое месилово было очень кстати для полноты пропаганды и прямого вхождения на материк . Аналогия с Грузией полная. Опять же, такая прямая логика не для дебилов.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:04 Ответить
По твоей ущербной логике, вообще нельзя воевать с агрессорами и оккупантами рашистами.
То есть в Крыму нельзя было воевать, что бы пуйло не начал оккупацию материковой части Украины... по твоим словам.
Ну отдали Крым без боя, и что пуйло оценил это и не направил свои войска на материковую Украину?
Наоборот, это ещё больше подстегнуло пуйла и увеличило его захватнические аппетиты.
Именно, после сдачи без боя Крыма, пуйло таки направил свои войска на материковую Украину, в частности на Донбасс.
Если бы не было оказано сопротивление уже на Донбассе, он пошёл бы дальше и захватил полУкраины... итд.
Поэтому, нужно пресекать агрессора в самом начале агрессии.
В данном случае, нужно было применять оружие в Крыму по оккупантах... И тогда не только Крым был бы в Украине но и затяжной войны на Донбассе не было.
Легче потушить спичку, чем огонь.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:19 Ответить
Поэтому, нужно пресекать агрессора в самом начале агрессии.

Это правильно, но не при тех раскладах, что имели ровно 7лет назад.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:42 Ответить
А те, що по всьому кордону стояли кацапи, готові вторгнутися, нікого не цікавить? Чубаров про це знає? Чи тільки пестить, як Троцький?
показать весь комментарий
26.02.2021 18:24 Ответить
Уже судят одного, кто отправил самолёт под хвалебное улюлюкивание дебилов.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:09 Ответить
Там давно уже не было СБУ. Те остатки только формально так назывались. Этого не понимают только дебилы.
А кадровой политикой наверно нафик надо было заниматься 26-го февраля... По мнению тех же дебилов.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:00 Ответить
Paulo Kit (Лео Кот) - привет..

вот я знаю, что ты Корчинского уважаешь, - так вот он тоже недавно говорил интервью какому то ТВ, что нужно провести расследование, что Крым можно и нужно было отстоять, и он и много его собратьев-националистов сидели на чемоданах, как и спец.наз в вертушках, и десантура..
Еще не стали Зеленые переправляться через пролив, еще только собиралась агентура ГРУ захватывать крымский ВР...
Запретил - отменил Киев все..., а потом уже да - потом поздно было, потом война, которая началась позже на Донбассе..
показать весь комментарий
26.02.2021 17:12 Ответить
Я прекрасно знаю, что операция по захвату Крыма готовилась за долго до Майдана. Во время Майдана она готовилась усиленными темпами.
Счастье Корчинского, что он туда в этих числах не попал со своими людьми. На востоке от них пользы явно больше было.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:18 Ответить
Турчинов у цей час не міг розібратися із ситуацією в Києві, бо вся опущена ригами міліція заховалася, армія дискридитована зеком, який її вигянів на Майдан і розікрадена всіма попередниками, що 10 відсотків техніки тільки рухалося, літаки не літали, броєздатних і то наполовину було десь 5-7 тисяч десантників, половина депутатів у Харкові мали створити якусь малоросію, у всі міста України зайшли російські ДРГ і розшатували виконкоми, військових, міліцію, суди, прокуратуру, тупий нарід надів колорадські стрічки і горлинив "росія", в Одесі, Харкові, Миколаєві, Херсоні, Дніпрі, Запоріжжі, Донецьку, Луганську та десятках мунших міст, були захоплені облради, міськради, вивішени російські тряпки замість українських прапорів... Крим захопили озброєні ДРГ ГРУ і вийшли із казармів війська кацапського флоту, в Донецьку, Луганську вже стріляли, більшість депутатів різних рівнів придбали ворожді прапорці і вижидали, коли його вивішувати на своєму будинку, балконі чи автомобілі... Кримська міліція, СБУ, прокуратура, суди і 90% військових перейшли на бік ворога разом з технікою і зброєю.Президент і частина депутатів ВР, ген.прокурор, міністри, втекли, залишивши порожню казну і відсутність золото-валютних-резервів, а пенсіх і соцвиплати потрібно виплачувати кожного дня.Про що Ви кажете пане? Дякувати пару десятку депутатів із фракції "Партії регіонів", Турчинову, Порошенко, Яценюку," БПП", "народному фронту", "Свободі" та частині позафракціонних, що вони проголосували за виконуючого обовязки президента Турчинова і залишили легітивну Раду. А то памятаєте, як кричали кацапи "київська хунта" і призивали не виконувати накази нелегетимної ніби влади. Дякувати добробатам, волонтерам,частині військових, міліції, прокуратурі,та окремим громадянам, які своїми коштами, продуктами, одежею, теплим словом підтримали одиноких патріотів і спасли Україну.
А в цей час сцикуни і малороси давали концерти на ворожій території і ні за що не турбувалися, зато зараз такі агресивні і грамотні, навіть генералісимуси, що заднім числом всіх розбомбилим і спаслиб. Якраз це самі великі вороги, які посіяли зневіру, недовіру, брехню і шахраство.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:14 Ответить
До речі, і Київ був відкритий. Фактично там не залишилося ні одного підрозділу. Всі пішли під Крим, під Молдову (Придністровя) на Донбас. Навіть президентський полк, здається 101-й, був переведений на Донбас, щоб не пропустити переодітих російських спецназівців ГРУ у форму ніби "ДНР" "повстанцев", далі вглиб країни. І ті, що горлають за парда в Києві на День Незалежності то це не менці вороги, які стріляли по наших військових. Цим мудрий Порошенко показав, що тут є війська, бо до кордону менше години їзди, а там ще Чернігів, Суми і решта. Дякувати їм і тих, кого обплювали - Муженко,командирам 25, 95, 79 і 80 десантних бригад, які пішли рейдом на ворога, ударили по передових частинах а потім миттєво в по тиловим. Ворог запанікував і не розумів, що твориться. Таких маневрів кацапи не очікували. Добре спрацювали майданні сотні, Аваков і Парубію, які сформували нацгвардію. А забули "експерти", що кацапи не давали можливості підійти до кордонів нашим військам і обстрілювали їх зі своєї сторони, знаючи, що "ответки" не буде?
показать весь комментарий
26.02.2021 17:26 Ответить
Те, кто по своим полномочиям

==
Ай яй яй и кто, кто же єто сдеееелал?Какие нехорошие политики и непатриотичные партии.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:52 Ответить
Я, особисто, он лайн, спостерігала, як кримські татари намагалися протистояти зєльоним чоловічкам пуйла. КРИМНАШ!А *уйло отсосьот як!)))
показать весь комментарий
26.02.2021 15:56 Ответить
Чубаров и Джамилёв!! А почему Вы и ваши сыновья и родственники живы и здоровы и не умерли защищая ВАШ татарский Крым!!?? Хорошо сегодня сидеть в Киеве или Одессе звиздеть с трибуны ВР!! А вы забыли как вместе с Лужковыми и Затулиными и прочими сепаратистами России устраивали в крыму самозахваты земли, строили свои нищие землянки и призывали к бунтам и не повиновению!!?? Козлы!!
показать весь комментарий
26.02.2021 15:57 Ответить
На Донбассе много татар воюют?
показать весь комментарий
26.02.2021 16:03 Ответить
много... Батальон "Крым", преимущественно из крымских татар воевал на Донбассе в 2014-15 годах, пока генштаб Муженко не ликвидировал добровольческие формирования на Донбассе.
Так же была создана сотня Крым в составе полка Днепр-1 из крымских татар, которые воевали на Донбассе.
Они принимали участие в боях за Саур-Могилу и в Иловайске, где они попали в окружение. В Иловайск бойцы "Крыма" добрались 19 - 20 августа, когда над добровольческими батальонами уже нависла угроза окружения. 29 августа руководитель Сектора "Б" генерал Хомчак дал команду на выход из окружения с боем двумя колоннами. Бойцы "Крыма" двигались в колонне батальона "Днепр-1". В районе села Чабаны, вблизи Старобешево, они попали под обстрел, после чего прорывались из окружения малыми группами. 30 - 31 августа бойцы "Крыма" с боями прорвались из окружения. Но при прорыве личный состав "Крыма" понёс потери.

Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 2858
показать весь комментарий
26.02.2021 16:31 Ответить
ВНИМАНИЕ!
Слепленный заголовок статьи производит превратное впечатление!

"Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились"

"Гражданское общество было уверено, что вечером 26 февраля в дело вступят украинские государственные органы и, в первую очередь, правоохранительные органы и Служба безопасности Украины, однако произошло все по-другому",
показать весь комментарий
26.02.2021 16:47 Ответить
Чому так толерантно сказано? Ті, що мали захищати Україну, жерли і одягалися та веселилися за рахунок України - зрадила її і перейшла на бік ворога. Інші прислуживали ворогу, які називаються поліцаями. Не зрадили більшість кримських татар і частина українців. При деокупації всі вороги підуть за окупантом, їм прощення не буде. Крапка.
показать весь комментарий
26.02.2021 16:47 Ответить
Виглядає все смачно... але не завадило б п. Чубарову і на себе подивитися з критичної точки зору. Чому, для прикладу пан Р.Чубаров, пан М. Джемільов, Меджліс не організували спротив кримсько-татарського народу окупації Криму?. Чому не сформовані озброєні загони кримських татар?. Чому не організовано партизанського руху кр.-татарського народу? Адже саме вони на всіх-усюдах кричать про "татарський" Крим, про автономію Кр.-татарського народу, про необхідність внести відровідні зміни до Конституції України, критикують українську владу за бездіяльність і підбурюють мусульманський світ на створення мусульманського анклаву в Україні іт.п. А САМІ, САМІ то що зробили? Знову на бойню підуть націоналісти, "свободівці", патріоти, галичани, а татари, як завжди з-за спини вигулькнуть і повісять свого прапора та проголосять автономію? Як колись Де Голь з-за спини союзників став "асвабадітєлєм" Франції?..
показать весь комментарий
26.02.2021 17:34 Ответить
Зато татарва так "заедала" нетатарское население Крыма, шо оное после аннексии Крыма многое простит Путину за то, что он Меджлис отправил к Аллаху, а татар "за рога и в стойло" поставил на общие основания. И теперь татары в Крыму такие толерантные, потому что знают - если отрыть хлебало насчёт преимуществ коренного крымско-татарского населения над остальными жителями Крыма - мгновенно: Сибирь, кайло, лесосека.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:37 Ответить
Яку посаду займав Порошенко в січні, лютому 2014 рока ?
показать весь комментарий
26.02.2021 17:47 Ответить
Да, раздрай тогда произошел знатный...
Никто ведь не понимал насколько далеко готов зайти питерский хорек с своими "зелеными человечками"...
Покажи тогда Чубарову кто-нибудь нынешний результат по Крыму, наверное он не стал бы надеяться на крымских ментов и сбу-шников, а призвал всех своих земляков взять оружие в руки и оказывать оккупантам сопротивление где только возможно!
показать весь комментарий
26.02.2021 17:48 Ответить
Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися" - Цензор.НЕТ 6854
показать весь комментарий
26.02.2021 19:36 Ответить
 
 