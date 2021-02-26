"Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились"

Гражданское общество в Крыму 26 февраля 2014 г. отстояло территориальную целостность Украины, не дав собрать внеочередную сессию Верховного Совета Автономной Республики Крым с целью принять обращение к президенту РФ.

Об этом во время телемарафона ко Дню сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Гражданское общество отстояло территориальную целостность Украины. А те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, они со своей задачей не справились", - подчеркнул Чубаров.

По его словам, 25 февраля 2014 г. стало известно, что депутаты из окружения руководства ВС АРК собирают внеочередную сессию, на которой "попытаются принять "обращение" к Путину".

"Мы понимали, что это - приглашение России, как минимум, вмешаться в украинские дела, и в этот день, 25 февраля, мы встречались несколько раз с Константиновым (тогдашний председатель ВС АРК - ред.) и его заместителем. Я, как председатель Меджлиса крымскотатарского народа, со своими заместителями пытался убедить его отложить дату сессии на несколько дней, поехать с группой депутатов во главе с ним в Киев, встретиться с временно исполняющим обязанности президента Турчиновым и согласовать вопрос Крыма, то есть весь процесс ввести в конституционное поле Украины", - рассказал Чубаров.

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Однако, по его словам, "Константинов уже себе не принадлежал, в Крыму уже были повсюду расставлены агенты спецслужб Российской Федерации".

Чубаров подчеркнул, что накануне и в день проведения митинга, 26 февраля, он не обнаружил "ни одного заметного движения украинских политических партий в Крыму".

"Почему-то все куда-то разошлись, за исключением активистов украинского движения, поэтому нам, Меджлису крымскотатарского народа, пришлось принять решение, чтобы объединить всех людей в Крыму для сопротивления тем планам, которые были задуманы на 26 февраля", - рассказал глава Меджлиса.

Он отметил, что участники митинга 26 февраля - примерно 15 тысяч представителей гражданского общества - свою задачу выполнили, отстояли территориальную целостность Украины и не дали депутатам отправить обращение в Москву.

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"Гражданское общество было уверено, что вечером 26 февраля в дело вступят украинские государственные органы и, в первую очередь, правоохранительные органы и Служба безопасности Украины, однако произошло все по-другому", - констатировал Чубаров.

В то же время первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Дарья Свиридова отметила, что вопрос деоккупации Крыма - это вопрос восстановления справедливости как для каждого отдельного человека, так и для страны в целом, и для международного права в целом.

Она сказала, что важно помнить и о событиях 26 февраля 2014 г., и о людях, которые ежедневно оказывают сопротивление в условиях оккупации. Свиридова также напомнила, что во время митинга 26 февраля два человека погибли, другие получили повреждения, а оккупационная "власть" со временем использовала митинг как повод для начала политических преследований жителей Крыма.

"Расследование этих событий, признание жертвами лиц, которые преследовались, привлечение к ответственности виновных в этих военных преступлениях - это тоже очень важные элементы на нашем пути к справедливости", - отметила заместитель постпреда.

Как сообщалось, 26 февраля 2014 г. перед зданием Верховного Совета АРК прошел многотысячный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. Сразу после оккупации начался процесс над патриотами Украины: были задержаны заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, а также крымские татары Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев.