Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Гражданское общество в Крыму 26 февраля 2014 г. отстояло территориальную целостность Украины, не дав собрать внеочередную сессию Верховного Совета Автономной Республики Крым с целью принять обращение к президенту РФ.
Об этом во время телемарафона ко Дню сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Гражданское общество отстояло территориальную целостность Украины. А те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, они со своей задачей не справились", - подчеркнул Чубаров.
По его словам, 25 февраля 2014 г. стало известно, что депутаты из окружения руководства ВС АРК собирают внеочередную сессию, на которой "попытаются принять "обращение" к Путину".
"Мы понимали, что это - приглашение России, как минимум, вмешаться в украинские дела, и в этот день, 25 февраля, мы встречались несколько раз с Константиновым (тогдашний председатель ВС АРК - ред.) и его заместителем. Я, как председатель Меджлиса крымскотатарского народа, со своими заместителями пытался убедить его отложить дату сессии на несколько дней, поехать с группой депутатов во главе с ним в Киев, встретиться с временно исполняющим обязанности президента Турчиновым и согласовать вопрос Крыма, то есть весь процесс ввести в конституционное поле Украины", - рассказал Чубаров.
Однако, по его словам, "Константинов уже себе не принадлежал, в Крыму уже были повсюду расставлены агенты спецслужб Российской Федерации".
Чубаров подчеркнул, что накануне и в день проведения митинга, 26 февраля, он не обнаружил "ни одного заметного движения украинских политических партий в Крыму".
"Почему-то все куда-то разошлись, за исключением активистов украинского движения, поэтому нам, Меджлису крымскотатарского народа, пришлось принять решение, чтобы объединить всех людей в Крыму для сопротивления тем планам, которые были задуманы на 26 февраля", - рассказал глава Меджлиса.
Он отметил, что участники митинга 26 февраля - примерно 15 тысяч представителей гражданского общества - свою задачу выполнили, отстояли территориальную целостность Украины и не дали депутатам отправить обращение в Москву.
"Гражданское общество было уверено, что вечером 26 февраля в дело вступят украинские государственные органы и, в первую очередь, правоохранительные органы и Служба безопасности Украины, однако произошло все по-другому", - констатировал Чубаров.
В то же время первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Дарья Свиридова отметила, что вопрос деоккупации Крыма - это вопрос восстановления справедливости как для каждого отдельного человека, так и для страны в целом, и для международного права в целом.
Она сказала, что важно помнить и о событиях 26 февраля 2014 г., и о людях, которые ежедневно оказывают сопротивление в условиях оккупации. Свиридова также напомнила, что во время митинга 26 февраля два человека погибли, другие получили повреждения, а оккупационная "власть" со временем использовала митинг как повод для начала политических преследований жителей Крыма.
"Расследование этих событий, признание жертвами лиц, которые преследовались, привлечение к ответственности виновных в этих военных преступлениях - это тоже очень важные элементы на нашем пути к справедливости", - отметила заместитель постпреда.
Как сообщалось, 26 февраля 2014 г. перед зданием Верховного Совета АРК прошел многотысячный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. Сразу после оккупации начался процесс над патриотами Украины: были задержаны заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, а также крымские татары Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев.
Пожалуйста, подождите...
Кацап, водки нет - иди домой.
Тільки Турчинов був за повноцінний опір окупанту. Ніхто його на підтримав х подачи леді Вінтер.
Если вы, зебилы "уставали ат вайны" в рыгаловках, то представляю, как бы вы устали от круглосуточного сидения в холодных подвалах без еды и света в то время, как кругом мышебратья бомбят.
у него "Предали все - не с кем было!"
Если Сопля его посадит за гос.изменну то это будет тот случай, когда я ему хлопать буду..
"Гражданское общество было уверено, что вечером 26 февраля в дело вступят украинские государственные органы и, в первую очередь, правоохранительные органы и Служба безопасности Украины, однако произошло все по-другому", - констатировал Чубаров.Источник: https://censor.net/ru/n3250354
Но приказа вылететь Крым так и не последовало.
Кто на тот момент мог отдать такой приказ?
Только верховный главнокомандующий на тот момент, а именно Турчинов.
плюс к этому ПС, УНСО и другие милитарные общественные организации уже создали отряды тогда и готовы были мотнуться в Крым - запретили..
да многие поехали бы с гражданских имеющих и волю и опыт, если бы Киев попросил и помог..
Там бы и татары прикрыли бы..
Можно было, если бы не импотенты в Киеве..
То есть в Крыму нельзя было воевать, что бы пуйло не начал оккупацию материковой части Украины... по твоим словам.
Ну отдали Крым без боя, и что пуйло оценил это и не направил свои войска на материковую Украину?
Наоборот, это ещё больше подстегнуло пуйла и увеличило его захватнические аппетиты.
Именно, после сдачи без боя Крыма, пуйло таки направил свои войска на материковую Украину, в частности на Донбасс.
Если бы не было оказано сопротивление уже на Донбассе, он пошёл бы дальше и захватил полУкраины... итд.
Поэтому, нужно пресекать агрессора в самом начале агрессии.
В данном случае, нужно было применять оружие в Крыму по оккупантах... И тогда не только Крым был бы в Украине но и затяжной войны на Донбассе не было.
Легче потушить спичку, чем огонь.
Это правильно, но не при тех раскладах, что имели ровно 7лет назад.
А кадровой политикой наверно нафик надо было заниматься 26-го февраля... По мнению тех же дебилов.
вот я знаю, что ты Корчинского уважаешь, - так вот он тоже недавно говорил интервью какому то ТВ, что нужно провести расследование, что Крым можно и нужно было отстоять, и он и много его собратьев-националистов сидели на чемоданах, как и спец.наз в вертушках, и десантура..
Еще не стали Зеленые переправляться через пролив, еще только собиралась агентура ГРУ захватывать крымский ВР...
Запретил - отменил Киев все..., а потом уже да - потом поздно было, потом война, которая началась позже на Донбассе..
Счастье Корчинского, что он туда в этих числах не попал со своими людьми. На востоке от них пользы явно больше было.
А в цей час сцикуни і малороси давали концерти на ворожій території і ні за що не турбувалися, зато зараз такі агресивні і грамотні, навіть генералісимуси, що заднім числом всіх розбомбилим і спаслиб. Якраз це самі великі вороги, які посіяли зневіру, недовіру, брехню і шахраство.
==
Ай яй яй и кто, кто же єто сдеееелал?Какие нехорошие политики и непатриотичные партии.
Так же была создана сотня Крым в составе полка Днепр-1 из крымских татар, которые воевали на Донбассе.
Они принимали участие в боях за Саур-Могилу и в Иловайске, где они попали в окружение. В Иловайск бойцы "Крыма" добрались 19 - 20 августа, когда над добровольческими батальонами уже нависла угроза окружения. 29 августа руководитель Сектора "Б" генерал Хомчак дал команду на выход из окружения с боем двумя колоннами. Бойцы "Крыма" двигались в колонне батальона "Днепр-1". В районе села Чабаны, вблизи Старобешево, они попали под обстрел, после чего прорывались из окружения малыми группами. 30 - 31 августа бойцы "Крыма" с боями прорвались из окружения. Но при прорыве личный состав "Крыма" понёс потери.
Слепленный заголовок статьи производит превратное впечатление!
"Чубаров об оккупации Крыма: "Те, кто по своим полномочиям должны были защищать Украину, со своей задачей не справились"
"Гражданское общество было уверено, что вечером 26 февраля в дело вступят украинские государственные органы и, в первую очередь, правоохранительные органы и Служба безопасности Украины, однако произошло все по-другому",
Никто ведь не понимал насколько далеко готов зайти питерский хорек с своими "зелеными человечками"...
Покажи тогда Чубарову кто-нибудь нынешний результат по Крыму, наверное он не стал бы надеяться на крымских ментов и сбу-шников, а призвал всех своих земляков взять оружие в руки и оказывать оккупантам сопротивление где только возможно!