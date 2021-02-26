В июле на Луганщине будет открыта новая телевышка для вещания на оккупированные территории, - Минрегионразвития

Новую радиотелевизионную передающую станцию, строящуюся в пгт Камышеваха (Попаснянский район Луганской области) планируют открыть в июле 2021 года, приурочив к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Телебашня расположена почти на границе с временно оккупированной территорией. Благодаря этому украинские теле- и радиоканалы будут доступны для жителей значительной части неподконтрольных украинскому правительству Луганской и Донецкой областей.

Проект состоит из строительства и обустройства радиотелевизионной передающей станции и установки наземного технологического оборудования. Телебашня обеспечит трансляцию около 30 каналов цифрового телевидения и восьми радиоканалов.

Общая стоимость проекта составляет 44,4 млн грн, в том числе 40,9 млн грн - средства государственного бюджета.

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"Благодаря синхронизации действия Бахмутской и Попаснянской телебашен, радиус сигнала значительно увеличится. Украинские каналы станут доступны во многих густонаселенных регионах временно оккупированной территории, в частности, в Горловке, Дебальцево, Углегорске, Алчевске, Стаханове", - подчеркнули в Минрегионе.