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Новости Политика Украины
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Луганщина (6244) вещание (183) телевидение (855) Минрегионразвития (137)

В июле на Луганщине будет открыта новая телевышка для вещания на оккупированные территории, - Минрегионразвития

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В июле на Луганщине будет открыта новая телевышка для вещания на оккупированные территории, - Минрегионразвития

Новую радиотелевизионную передающую станцию, строящуюся в пгт Камышеваха (Попаснянский район Луганской области) планируют открыть в июле 2021 года, приурочив к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Телебашня расположена почти на границе с временно оккупированной территорией. Благодаря этому украинские теле- и радиоканалы будут доступны для жителей значительной части неподконтрольных украинскому правительству Луганской и Донецкой областей.

Проект состоит из строительства и обустройства радиотелевизионной передающей станции и установки наземного технологического оборудования. Телебашня обеспечит трансляцию около 30 каналов цифрового телевидения и восьми радиоканалов.

Общая стоимость проекта составляет 44,4 млн грн, в том числе 40,9 млн грн - средства государственного бюджета.

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"Благодаря синхронизации действия Бахмутской и Попаснянской телебашен, радиус сигнала значительно увеличится. Украинские каналы станут доступны во многих густонаселенных регионах временно оккупированной территории, в частности, в Горловке, Дебальцево, Углегорске, Алчевске, Стаханове", - подчеркнули в Минрегионе.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
Совок до сих пор считает, что пропаганда это десятое дело, а на самом деле правильные мозги - это первая задача! Крым и Донбас ничему не научили?!
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26.02.2021 16:22
+1
Предлагаю на этой телевышке повесится Зеленскому и соратникам, которые обещали мир на Донбасе. И видосик обязательно сделать)
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26.02.2021 15:50
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А высоту так и не назвали...
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26.02.2021 15:49 Ответить
Предлагаю на этой телевышке повесится Зеленскому и соратникам, которые обещали мир на Донбасе. И видосик обязательно сделать)
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26.02.2021 15:50 Ответить
а Яценюку наверно предложишь распяться на его недостроенном заборчике ?
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26.02.2021 17:28 Ответить
Яценюк к тебе по ночам приходит?) Ну это ваши с ним дела.
К вышке это не имеет никакого отношения)
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26.02.2021 17:37 Ответить
прочему же, у меня как раз вопрос к Арсению - забор недостроен, а про вышки в его время даже и не вспоминали, хотя как противовес пропаганде кремлядей они очень были нужны
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26.02.2021 18:32 Ответить
Уважаемый!) Перечитайте еще раз статью которую вы комментируете. А "почему у вас вопрос к Арсению" вы обсудите в подходящем посте. Удачи вам в диалоге с Яценюком...
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26.02.2021 19:43 Ответить
Чи немає куди кошти вкласти?
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26.02.2021 16:00 Ответить
Совок до сих пор считает, что пропаганда это десятое дело, а на самом деле правильные мозги - это первая задача! Крым и Донбас ничему не научили?!
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26.02.2021 16:22 Ответить
Вышки-были актуальны,лет 10 назад,теперь впору-фильтрационные лагеря и тюрьмы,готовить. У липні на Луганщині буде відкрито нову телевежу для мовлення на окуповані території, - Мінрегіонрозвитку - Цензор.НЕТ 2366
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26.02.2021 16:30 Ответить
это вы предлогаете предварительно готовиться к интеграции лугандонцев и крысчан ?
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26.02.2021 17:31 Ответить
Головною умовою вибору місця розташування нових телевеж поблизу лінії розмежування є НЕпотрапляння їх сигналу до густонаселених теренів ордло, або лише символічне, яке потребує встановлення дуже високих направлених антен. Першу таку вежу з помпою встановили в Луганській обл. у Бахмутівці 3 роки тому - близько 40 км до центру Луганська через бугор. Хоча логічною локацією для неї було м.Щастя, звідки у луганську дивилися б наше ТБ на кімнатні антени. Нова вежа від Луганська будується у 70 км.
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26.02.2021 19:05 Ответить
Ясно что орда будет глушить сигналы с наших вышек и толку от них ноль. А так освоили 44.4 млн гривен, да ещё блеснули патриотизмом
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27.02.2021 03:45 Ответить
 
 